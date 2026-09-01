Slaget om 920 miljoner pund: Nya beskedet efter Mike Lynchs död

Lady Justice Asplin i appellationsdomstolen i England och Wales beviljade förra veckan prövningstillstånd på fyra punkter, rapporterar The Telegraph. Övriga tio bedömdes sakna verklig utsikt till framgång.

Prövningen gäller om Mike Lynch kände till den felaktiga redovisningen i Autonomy, hur skadeståndet beräknades och vilka valutakurser som använts vid beräkningen. Grunderna är snäva, de väntas inte fria Lynch, men kan pressa ned beloppet.

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Parterna läser beskedet på diametralt motsatta sätt. En talesperson för familjen menar att HP:s krav varit kraftigt överdrivet och att bolagets förluster till övervägande del berodde på dess eget agerande efter förvärvet. HPE, ett av de två efterträdarbolagen till HP, framhåller i stället att avslaget på i princip samtliga materiella frågor bekräftar att Hewlett-Packard var ett offer för bedrägeri.

Domen skulle utplåna dödsboet

I mars ålades dödsboet att betala 920 miljoner pund, enligt Reuters. Bolaget hade då yrkat motsvarande 1,79 miljarder dollar men tillerkändes 1,24 miljarder. High Court nekade samtidigt prövningstillstånd, vilket tvingade dödsboet att vända sig direkt till appellationsdomstolen.

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Beloppet överstiger vida dödsboets uppskattade värde på omkring 500 miljoner pund. HP:s ombud har öppnat för att gå vidare mot Lynchs änka Angela Bacares och att granska hans tidigare transaktioner med familjemedlemmar.

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Grundskadan fastställdes redan i juli 2025 till knappt 698 miljoner pund, skillnaden mellan vad HP betalade och vad bolaget hade betalat med korrekt redovisad ställning, enligt AP. Skillnaden upp till 920 miljoner utgörs av ränta och rättegångskostnader.

Affären som sprack direkt

HP köpte Autonomy 2011 för 11 miljarder dollar, med en budpremie på 64 procent. Ett år senare skrevs 8,8 miljarder dollar ned, rapporterade Dagens PS.

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Bolaget stämde 2015 Lynch och finanschefen Sushovan Hussain, som senare avtjänade fängelsestraff i USA och förlikades separat för 77 miljoner pund.

Lynch friades från brottsanklagelser i USA i juni 2024. Två månader senare omkom han, hans dotter Hannah och fem andra när superyachten Bayesian sjönk utanför Sicilien.