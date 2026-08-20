En av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer delas i två. MAQS Advokatbyrå AB, med kontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall, och MAQS Advokatbyrå KB, med kontor i Malmö, går skilda vägar från och med den 1 januari 2027.
Advokatbyrå delas – Malmö bryter sig loss
Det meddelar byrån i ett pressmeddelande.
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Enligt MAQS sker beslutet att gå isär i fullt samförstånd och ska skapa ökad tydlighet och bättre förutsättningar för båda verksamheterna i deras respektive strategiska val. Malmökontoret behåller varumärket MAQS Advokatbyrå.
Malmö satsar på AI
Jonas Blomquist, Managing Partner vid Malmökontoret, uppger att verksamheten ska fortsätta agera som klientnära rådgivare i premiumsegmentet. Samtidigt pekar han ut en tydlig riktning framåt.
”Vi vill bygga vidare MAQS utifrån vår vision av en modern affärsjuridisk advokatbyrå där AI ingår som en naturlig del i rådgivningen”, säger han i en kommentar.
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För de tre norra kontoren handlar det i stället om att bygga en integrerad organisation. Katrin Troedsson, i dag vd för MAQS Advokatbyrå, beskriver delningen som ett naturligt steg i takt med att bolagen utvecklats.
”Vi i Stockholm, Göteborg och Sundsvall vill fortsätta bygga en integrerad organisation som kan erbjuda våra kunder hela byråns kompetens, oavsett geografiskt område”, säger hon.
Del av ett återkommande mönster
Att affärsjuridiska byråer delar sig är inget nytt fenomen.
Redan 2018 konstaterade Realtid att fyra Stockholmsbyråer splittrades genom delning eller upplösning under loppet av bara fyra månader, och att digitaliseringens effekter och delägarmodellens inneboende logik driver på trenden.
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MAQS har rötter i 1800-talet men fick sin moderna form 2002. Byrån har omkring 180 medarbetare och utsågs till Årets Advokatbyrå av REGI både 2020 och 2024 i kategorin för byråer med en omsättning över 200 miljoner kronor.
Delningen träder i kraft vid årsskiftet 2026/2027.