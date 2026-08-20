Advokatbyrå delas – Malmö bryter sig loss

Det meddelar byrån i ett pressmeddelande.

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Enligt MAQS sker beslutet att gå isär i fullt samförstånd och ska skapa ökad tydlighet och bättre förutsättningar för båda verksamheterna i deras respektive strategiska val. Malmökontoret behåller varumärket MAQS Advokatbyrå.

Malmö satsar på AI

Jonas Blomquist, Managing Partner vid Malmökontoret, uppger att verksamheten ska fortsätta agera som klientnära rådgivare i premiumsegmentet. Samtidigt pekar han ut en tydlig riktning framåt.

”Vi vill bygga vidare MAQS utifrån vår vision av en modern affärsjuridisk advokatbyrå där AI ingår som en naturlig del i rådgivningen”, säger han i en kommentar.

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För de tre norra kontoren handlar det i stället om att bygga en integrerad organisation. Katrin Troedsson, i dag vd för MAQS Advokatbyrå, beskriver delningen som ett naturligt steg i takt med att bolagen utvecklats.

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”Vi i Stockholm, Göteborg och Sundsvall vill fortsätta bygga en integrerad organisation som kan erbjuda våra kunder hela byråns kompetens, oavsett geografiskt område”, säger hon.