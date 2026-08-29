Att ge finansiell rådgivning kan vara olagligt. Men var gränsen går är långt ifrån tydligt. Nu granskar Finansinspektionen sparprofilen Patrick Siegbahn för att se om han har gått över den.
Har han gått över gränsen? FI utreder sparprofilen
Finansinspektionen (FI) har i snart tio månader granskat Patrick Siegbahns rådgivningsverksamhet.
Han säljer privatekonomisk vägledning via bolaget Siegbahn & Partners för 2 400 kronor i timmen – men saknar tillstånd för att ge investeringsrådgivning.
I Sverige är investeringsrådgivning en tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att den som yrkesmässigt ger personliga rekommendationer om finansiella instrument kan behöva tillstånd från Finansinspektionen.
Det kan låta som en tydlig regel, men i praktiken är gränsen allt annat än självklar.
Ett generellt resonemang om sparande är tillåtet. En personlig rekommendation om ett finansiellt instrument kan däremot kräva tillstånd. Det är den här gråzonen FI nu vill pröva i Siegbahns fall.
Läs också: Miljonböter för förvaltare – allvarliga brister i rådgivningen. Realtid
När vägledning blir rådgivning
I praktiken handlar gränsdragningen både om vad som sägs och om hur konkret och individanpassad rådgivningen är.
Någon enkel gräns för när generell vägledning övergår i en personlig rekommendation är däremot svår att dra. Det är just den gränsdragningen som nu står i centrum för granskningen av Siegbahn.
Läs också: Finansinspektionen bötfäller investerare för 135 regelbrott. Realtid
FI granskar genomförda rådgivningsmöten
FI:s utredning kretsar kring om Siegbahn i vissa möten har gått längre än allmän privatekonomisk vägledning och faktiskt rekommenderat specifika fonder eller lösningar anpassade efter kundens ekonomi. Sådana råd kan utgöra investeringsrådgivning och kräver tillstånd.
Därför har myndigheten begärt in underlag från genomförda möten och ställt frågor i flera omgångar.
Den 24 augusti gick FI vidare till sin ingripandeprocess, vilket innebär att myndigheten bedömer att det kan finnas skäl att vidta åtgärder.
”Kanske varit naiv eller tolkat fel”
Patrick Siegbahn säger att han länge försökt förstå var gränsen går. Han menar att oberoende rådgivning måste kunna ges utan att omfattas av samma regelverk som banker och fondbolag.
”Jag har kanske varit naiv eller tolkat fel, men jag tycker att det måste finnas utrymme för oberoende rådgivning som är enkel, tillgänglig och fri från intressekonflikter”, skriver han i ett mejl till DI.
Han varnar för att ett ingripande kan få konsekvenser för möjligheten att erbjuda konsumenter vägledning som inte är kopplad till någon produktförsäljning.
Kan leda till vite eller stoppad verksamhet
Finansinspektionen har ännu inte fattat beslut i ärendet.
Enligt myndighetens rutiner kan processen leda till krav på rättelse, föreläggande om att verksamheten ska upphöra eller vite.
Om FI bedömer att det finns anledning att anta att ett brott enligt lagen om straff för olovlig finansiell verksamhet har begåtts ska myndigheten anmäla saken till åklagare.
Missa inte: Utmanarna rasar mot FI: ”Gynnar storbankerna”. Realtid