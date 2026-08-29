Har han gått över gränsen? FI utreder sparprofilen

Finansinspektionen (FI) har i snart tio månader granskat Patrick Siegbahns rådgivningsverksamhet.



Han säljer privatekonomisk vägledning via bolaget Siegbahn & Partners för 2 400 kronor i timmen – men saknar tillstånd för att ge investeringsrådgivning.

I Sverige är investeringsrådgivning en tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att den som yrkesmässigt ger personliga rekommendationer om finansiella instrument kan behöva tillstånd från Finansinspektionen.



Det kan låta som en tydlig regel, men i praktiken är gränsen allt annat än självklar.



Ett generellt resonemang om sparande är tillåtet. En personlig rekommendation om ett finansiellt instrument kan däremot kräva tillstånd. Det är den här gråzonen FI nu vill pröva i Siegbahns fall.

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När vägledning blir rådgivning

I praktiken handlar gränsdragningen både om vad som sägs och om hur konkret och individanpassad rådgivningen är.

Någon enkel gräns för när generell vägledning övergår i en personlig rekommendation är däremot svår att dra. Det är just den gränsdragningen som nu står i centrum för granskningen av Siegbahn.

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