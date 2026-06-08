Batljanbolag köper för nästan en miljard

Säljare är Livi Fastigheter, skriver Fastighetsvärlden.

Portföljen består av bostäder och LSS-boenden med en sammanlagd uthyrbar area på cirka 51 000 kvadratmeter.

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Fastigheterna finns i Södermanland och Östergötland, med tyngdpunkten i Norrköping, men även på orter som Flen och Valdemarsvik. Beståndet har ett driftnetto om 57 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning på cirka 6,2 procent, och årliga hyresintäkter på omkring 77,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden ligger kring 95 procent.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 920 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 25 miljoner kronor beroende på uthyrningsgrad vid tillträde. Affären finansieras genom en emission av B-aktier, ett lån om 66,5 miljoner kronor samt finansiering via bank och kreditinstitut.

Tillträdet är villkorat av finansiering och beräknas ske under andra eller tredje kvartalet 2026.

Avyttrar merparten av beståndet

Bakom Livi Fastigheter finns Irfan Turan. Bolaget, som inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i Stockholmsregionen, Mälardalen och Östergötland, avyttrar genom affären merparten av sitt bestånd.

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För Episurf (börskurs Episurf) är förvärvet ytterligare ett steg i en snabb expansion.

Tidigare i juni stod det klart att bolaget köper en portfölj av lättlager- och kontorsfastigheter från Setune Assets AB för 300 miljoner kronor.

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Den affären omfattar fyra fastigheter i Uppsala med en uthyrbar area på cirka 12 300 kvadratmeter och ett överenskommet fastighetsvärde på 285,5 miljoner kronor.

Setunes vd Michael Pettersson beskrev affären som ett tillfälle att lämna över ett bestånd man förvaltat länge till en expansiv ägare.