Medicinteknikbolaget Episurf, där Ilija Batljan är storägare, har tecknat avtal om att förvärva en blandad portfölj om 30 fastigheter för 920 miljoner kronor.
Batljanbolag köper för nästan en miljard
Säljare är Livi Fastigheter, skriver Fastighetsvärlden.
Portföljen består av bostäder och LSS-boenden med en sammanlagd uthyrbar area på cirka 51 000 kvadratmeter.
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Fastigheterna finns i Södermanland och Östergötland, med tyngdpunkten i Norrköping, men även på orter som Flen och Valdemarsvik. Beståndet har ett driftnetto om 57 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning på cirka 6,2 procent, och årliga hyresintäkter på omkring 77,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden ligger kring 95 procent.
Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 920 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 25 miljoner kronor beroende på uthyrningsgrad vid tillträde. Affären finansieras genom en emission av B-aktier, ett lån om 66,5 miljoner kronor samt finansiering via bank och kreditinstitut.
Tillträdet är villkorat av finansiering och beräknas ske under andra eller tredje kvartalet 2026.
Avyttrar merparten av beståndet
Bakom Livi Fastigheter finns Irfan Turan. Bolaget, som inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i Stockholmsregionen, Mälardalen och Östergötland, avyttrar genom affären merparten av sitt bestånd.
För Episurf (börskurs Episurf) är förvärvet ytterligare ett steg i en snabb expansion.
Tidigare i juni stod det klart att bolaget köper en portfölj av lättlager- och kontorsfastigheter från Setune Assets AB för 300 miljoner kronor.
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Den affären omfattar fyra fastigheter i Uppsala med en uthyrbar area på cirka 12 300 kvadratmeter och ett överenskommet fastighetsvärde på 285,5 miljoner kronor.
Setunes vd Michael Pettersson beskrev affären som ett tillfälle att lämna över ett bestånd man förvaltat länge till en expansiv ägare.
Halvägs till målet
Efter köpen äger Episurf fastigheter till ett värde av 5,2 miljarder kronor, efter en rad förvärv från bland andra Frusipe Intressenter, KlaraBo, Mofast, Botrygg och Lilium.
”Vi har nu signerat affärer för över 5 miljarder kronor och nått halva vägen mot årets mål om 10 miljarder”, säger vd Jens Andersson till Fastighetsvärlden, och uppger att det långsiktiga målet är ett bestånd på 20 miljarder kronor.
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Kritiserad Batljan
Batljans affärer har samtidigt kritiserats.
Kritiken gäller en transaktion där Batljan sålt obligationer och fastigheter till Episurf, där han kontrollerar 23 procent av kapitalet, skriver Dagens industri.
Konstruktionen innebär en utspädning på upp till 1 208 procent för befintliga aktieägare, och bolaget måste genomgå en nynoteringsprocess för att behålla sin plats på Nasdaq Stockholm.
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Dessutom har den finansiella rådgivaren Agenta lämnat in en stämningsansökan mot Batljans ägarbolag IB Invest för obligationsägarnas räkning.
Agenta företräder obligationsägare som utgör över 60 procent av de kvarvarande. Batljan avvisar kritiken och uppger att han känner sig trygg i att bolaget agerat korrekt.