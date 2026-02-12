13 feb. 2026

Realtid
Sverige river vattenkraft – riskerar el motsvarande ett kärnkraftverk

Realtid.se
Juridik

Razzia mot Amazon – misstänks för skatteflykt

Italienska myndigheter har slagit till mot Amazon i Italien. (Foto: Jametlene Reskp / Unsplash / Michael Sohn / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Italiensk skattepolisen genomförde på torsdagen razzior mot Amazons huvudkontor i Milano i en ny utredning om misstänkt skatteflykt.

Åtgärden kommer samtidigt som teknikjätten brottas med kraftigt fallande aktiekurs.

Missa inte: Under Jassys ledning krymper bolaget med 16 000 personer. Realtid

Enligt källor med direkt insyn i ärendet genomsökte den italienska skattepolisen Guardia di Finanza även hemmen hos sju Amazon-chefer samt kontoren tillhörande revisionsbolaget KPMG, uppger Reuters.

Utredningen undersöker huruvida Amazon hade en odeklarerad permanent verksamhet i Italien mellan 2019 och 2024, vilket i så fall skulle innebära att bolaget borde ha betalat mer skatt i landet.

Åklagare i Milano har inlett en förundersökning mot Amazon EU Sarl, som är baserat i Luxemburg, samt dess direktör Barbara Scarafia, misstänkta för att ha underlåtit att deklarera inkomster.

Kan ha varit i Italien innan 2024

Enligt en häktningsorder som Reuters tagit del av hade Amazon en permanent etablering i Italien redan före augusti 2024, då koncernen ingick ett samarbetsprogram med den italienska skattemyndigheten och började betala skatt i landet.

Amazon kan ha funnits i Italien längre än de medgett. (Foto: Michael Sohn / AP /TT)
Utredningen pekar på att Amazon EU Sarl under 2024 sade upp och återanställde 159 anställda från ett annat Amazon-bolag. Något åklagarna menar utgjorde en permanent etablering dessförinnan.

Läs även: Börsen tappar tålamodet med AI. Dagens PS

Skattepolisen beslagtog bland annat datorer och andra IT-enheter tillhörande chefer, inklusive hårddiskar där personalens e-post lagras efter att de raderats från Amazons system var tredje månad.

Fler pågående utredningar

Detta är bara en av flera pågående skattetvister som involverar Amazon i Italien.

I december gick bolaget med på att betala 510 miljoner euro för att lösa en annan skattetvist.

Missa inte: Gick du på Amazons senaste bortförklaring? Realtid

I den utredningen misstänker åklagare skatteflykt på cirka 1,2 miljarder euro relaterat till perioden 2019–2021.

Investerare oroade över AI-satsningar

Parallellt med de juridiska bekymren i Italien har Amazon-aktien pressats hårt på börsen. Aktien föll tio procent efter bolagets besked om investeringar på omkring 200 miljarder dollar under året, rapporterar Realtid.

Amazon, tillsammans med Google, Meta och Microsoft, planerar att investera sammanlagt cirka 660 miljarder dollar i AI-infrastruktur under året enligt Financial Times.

Läs även: Mjukvaruaktierna utmanas av AI – ”lägsta nivån sedan 2002”. Dagens PS

Marknaden ifrågasätter alltmer när dessa massiva satsningar kan börja generera avkastning, och nedgången har bidragit till en bredare försvagning inom den amerikanska tekniksektorn.

Amazon har ännu inte kommenterat den italienska utredningen. KPMG, som inte är föremål för utredning, avböjde att kommentera.

AmazonEkobrottItalienSkatt
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

