Italiensk skattepolisen genomförde på torsdagen razzior mot Amazons huvudkontor i Milano i en ny utredning om misstänkt skatteflykt.
Razzia mot Amazon – misstänks för skatteflykt
Åtgärden kommer samtidigt som teknikjätten brottas med kraftigt fallande aktiekurs.
Enligt källor med direkt insyn i ärendet genomsökte den italienska skattepolisen Guardia di Finanza även hemmen hos sju Amazon-chefer samt kontoren tillhörande revisionsbolaget KPMG, uppger Reuters.
Utredningen undersöker huruvida Amazon hade en odeklarerad permanent verksamhet i Italien mellan 2019 och 2024, vilket i så fall skulle innebära att bolaget borde ha betalat mer skatt i landet.
Åklagare i Milano har inlett en förundersökning mot Amazon EU Sarl, som är baserat i Luxemburg, samt dess direktör Barbara Scarafia, misstänkta för att ha underlåtit att deklarera inkomster.
Kan ha varit i Italien innan 2024
Enligt en häktningsorder som Reuters tagit del av hade Amazon en permanent etablering i Italien redan före augusti 2024, då koncernen ingick ett samarbetsprogram med den italienska skattemyndigheten och började betala skatt i landet.
Utredningen pekar på att Amazon EU Sarl under 2024 sade upp och återanställde 159 anställda från ett annat Amazon-bolag. Något åklagarna menar utgjorde en permanent etablering dessförinnan.
Skattepolisen beslagtog bland annat datorer och andra IT-enheter tillhörande chefer, inklusive hårddiskar där personalens e-post lagras efter att de raderats från Amazons system var tredje månad.
Fler pågående utredningar
Detta är bara en av flera pågående skattetvister som involverar Amazon i Italien.
I december gick bolaget med på att betala 510 miljoner euro för att lösa en annan skattetvist.
I den utredningen misstänker åklagare skatteflykt på cirka 1,2 miljarder euro relaterat till perioden 2019–2021.
Investerare oroade över AI-satsningar
Parallellt med de juridiska bekymren i Italien har Amazon-aktien pressats hårt på börsen. Aktien föll tio procent efter bolagets besked om investeringar på omkring 200 miljarder dollar under året, rapporterar Realtid.
Amazon, tillsammans med Google, Meta och Microsoft, planerar att investera sammanlagt cirka 660 miljarder dollar i AI-infrastruktur under året enligt Financial Times.
Marknaden ifrågasätter alltmer när dessa massiva satsningar kan börja generera avkastning, och nedgången har bidragit till en bredare försvagning inom den amerikanska tekniksektorn.
Amazon har ännu inte kommenterat den italienska utredningen. KPMG, som inte är föremål för utredning, avböjde att kommentera.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
