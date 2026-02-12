Razzia mot Amazon – misstänks för skatteflykt

Åtgärden kommer samtidigt som teknikjätten brottas med kraftigt fallande aktiekurs.

Enligt källor med direkt insyn i ärendet genomsökte den italienska skattepolisen Guardia di Finanza även hemmen hos sju Amazon-chefer samt kontoren tillhörande revisionsbolaget KPMG, uppger Reuters.

Utredningen undersöker huruvida Amazon hade en odeklarerad permanent verksamhet i Italien mellan 2019 och 2024, vilket i så fall skulle innebära att bolaget borde ha betalat mer skatt i landet.

Åklagare i Milano har inlett en förundersökning mot Amazon EU Sarl, som är baserat i Luxemburg, samt dess direktör Barbara Scarafia, misstänkta för att ha underlåtit att deklarera inkomster.

Kan ha varit i Italien innan 2024

Enligt en häktningsorder som Reuters tagit del av hade Amazon en permanent etablering i Italien redan före augusti 2024, då koncernen ingick ett samarbetsprogram med den italienska skattemyndigheten och började betala skatt i landet.

Amazon kan ha funnits i Italien längre än de medgett. (Foto: Michael Sohn / AP /TT)

Utredningen pekar på att Amazon EU Sarl under 2024 sade upp och återanställde 159 anställda från ett annat Amazon-bolag. Något åklagarna menar utgjorde en permanent etablering dessförinnan.

Skattepolisen beslagtog bland annat datorer och andra IT-enheter tillhörande chefer, inklusive hårddiskar där personalens e-post lagras efter att de raderats från Amazons system var tredje månad.