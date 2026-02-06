Investerare går hårt åt Amazon – faller rejält

Amazon-aktien föll tio procent på fredagen, innan aktien återhämtade sig något, efter beskedet att bolagets investeringar kommer att uppgå till omkring 200 miljarder dollar under året.

Nedgången bidrog till en bredare försvagning inom amerikansk tekniksektor, där Nasdaq är på väg mot sin svagaste vecka på omkring tio månader.

Oron bland investerare kretsar kring de snabbt växande kostnaderna för satsningar på artificiell intelligens.

Tufft för mjukvarubolagen

Amazon, tillsammans med Google, Meta och Microsoft, planerar att investera sammanlagt cirka 660 miljarder dollar i AI-infrastruktur under året, en kraftig ökning jämfört med föregående år, skriver Financial Times.

Marknaden ifrågasätter i allt högre grad när dessa investeringar kan börja generera tydliga avkastningar.

Samtidigt har trenden om att sälja av aktier spridit sig till mjukvarusektorn, som bedöms vara särskilt sårbar för AI-driven konkurrens.

Bitcoin faller

ANNONS

Lanseringen av nya avancerade AI-verktyg har ökat farhågorna för att etablerade affärsmodeller ska pressas.

Även andra riskfyllda tillgångar har påverkats.

Bitcoin har fallit under 70 000 dollar och handlas på nivåer som inte setts sedan 2024, vilket speglar ett tydligt skifte mot ökad försiktighet på finansmarknaderna.