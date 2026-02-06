AI-investeringar för hundratals miljarder dollar ger marknaden skrämselhicka. Det fick Amazon känna på efter sitt senaste besked.
Investerare går hårt åt Amazon – faller rejält
Mest läst i kategorin
Hugo Boss: Smartare kunder gör det svårare för oss
Dagens kunder är både mer skeptiska och mindre lojala. Det ställer nya krav på lyxbolagen, menar Hugo Boss vd Daniel Grieder. Lyxmodebranschen pressas av både avmattad tillväxt och förändrade kundbeteenden. Enligt Hugo Boss vd Daniel Grieder har dagens konsument blivit betydligt mer påläst, mer selektiv och mindre benägen att betala för statusmarkörer utan tydligt värde. …
Bostadsrätter blir billigare i Stockholm
Något billigare bostadsrätter i Stockholm bidrog till ett fall på 0,3 procent i hela landet. Men det finns undantag. Bostadsmarknaden inleder året i ett avvaktande tempo med små prisrörelser och färre genomförda affärer. Det står klart när ny statistik från Svensk Mäklarstatistik har offentliggjorts. I Storstockholm sjönk priserna på bostadsrätter med 0,5 procent i januari, …
Från hajp till ras – så tappade investmentbolaget 25 procent
Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capital har tappat kraftigt på börsen under de senaste månaderna. Nu är det tillbaka på samma nivå som för två år sedan. I september 2025 nådde Flat Capital sin topp med en kurs nära 29 kronor, men sedan dess har aktien rasat och är nu tillbaka på 11-kronorsnivån. Enbart sedan årsskiftet …
EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld
Eurozonens finansministrar ska diskutera hur eurons globala roll kan stärkas genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och mer gemensam EU-skuld. Ministrarna ska diskutera frågan under ett planerat möte den 16 februari visar dokument som Reuters tagit del av. Underlaget, som tagits fram av EU-kommissionen, presenteras i en tid då den globala ekonomin skakas av handelsspänningar, tvivel …
Skammen har försvunnit – vuxna köper leksaker i massor
Med sjunkade födelsetal fruktade många leksaksbolag att framtiden skulle bli tuff. Men de har fått oväntad hjälp av en ny kundgrupp: vuxna. Vuxna konsumenter har blivit en avgörande drivkraft för den globala leksaksindustrin. Det är slutsatsen som flera bedömare drar. På världens största leksaksmässa i Nürnberg, som nyligen firade 75 år, var det tydligt att …
Amazon-aktien föll tio procent på fredagen, innan aktien återhämtade sig något, efter beskedet att bolagets investeringar kommer att uppgå till omkring 200 miljarder dollar under året.
Nedgången bidrog till en bredare försvagning inom amerikansk tekniksektor, där Nasdaq är på väg mot sin svagaste vecka på omkring tio månader.
Oron bland investerare kretsar kring de snabbt växande kostnaderna för satsningar på artificiell intelligens.
Tufft för mjukvarubolagen
Amazon, tillsammans med Google, Meta och Microsoft, planerar att investera sammanlagt cirka 660 miljarder dollar i AI-infrastruktur under året, en kraftig ökning jämfört med föregående år, skriver Financial Times.
Marknaden ifrågasätter i allt högre grad när dessa investeringar kan börja generera tydliga avkastningar.
Samtidigt har trenden om att sälja av aktier spridit sig till mjukvarusektorn, som bedöms vara särskilt sårbar för AI-driven konkurrens.
Bitcoin faller
Lanseringen av nya avancerade AI-verktyg har ökat farhågorna för att etablerade affärsmodeller ska pressas.
Även andra riskfyllda tillgångar har påverkats.
Bitcoin har fallit under 70 000 dollar och handlas på nivåer som inte setts sedan 2024, vilket speglar ett tydligt skifte mot ökad försiktighet på finansmarknaderna.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.