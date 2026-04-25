Rätten om timarvoden: 4 000 kronor i timmen är ok

Det var efter två tvister vid tingsrätt som juristbyrån skickade slutfakturor för arbete som inte täcktes av bolagets rättsskydd.

Totalt yrkade byrån på 72 859 kronor. Bolaget bestred kravet och hävdade att parterna avtalat om ett lägre timarvode om 3 500 kronor i en av tvisterna, samt att antalet nedlagda timmar i den andra tvisten var oproportionerligt högt.

Inget överarbete

Luleå tingsrätt prövade först frågan om avtal om lägre arvode hade ingåtts. En åberopad mejlkonversation ansågs inte tillräcklig för att styrka att sådana villkor gällt i det aktuella fallet.

Därefter tog rätten ställning till om ersättningen var skälig och konstaterade att varken timarvoden om 3 500 eller 4 000 kronor, eller det nedlagda antalet timmar, framstod som orimliga.

Ingenting i arbetstidsredogörelserna tydde på att juristen hade överarbetat målen eller dragit ut på dem utan saklig grund, enligt Dagens Juridik.

Bolaget förpliktas att betala hela det yrkade beloppet samt rättegångskostnader om 88 925 kronor.