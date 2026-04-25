En juristbyrå får rätt mot ett bolag i en arvodetvist vid Luleå tingsrätt. Domstolen slår fast att ett timarvode om 4 000 kronor är skäligt. En dom som faller mitt i en pågående branschdebatt om hur jurister ska prissätta sina tjänster.
Rätten om timarvoden: 4 000 kronor i timmen är ok
Det var efter två tvister vid tingsrätt som juristbyrån skickade slutfakturor för arbete som inte täcktes av bolagets rättsskydd.
Totalt yrkade byrån på 72 859 kronor. Bolaget bestred kravet och hävdade att parterna avtalat om ett lägre timarvode om 3 500 kronor i en av tvisterna, samt att antalet nedlagda timmar i den andra tvisten var oproportionerligt högt.
Inget överarbete
Luleå tingsrätt prövade först frågan om avtal om lägre arvode hade ingåtts. En åberopad mejlkonversation ansågs inte tillräcklig för att styrka att sådana villkor gällt i det aktuella fallet.
Därefter tog rätten ställning till om ersättningen var skälig och konstaterade att varken timarvoden om 3 500 eller 4 000 kronor, eller det nedlagda antalet timmar, framstod som orimliga.
Ingenting i arbetstidsredogörelserna tydde på att juristen hade överarbetat målen eller dragit ut på dem utan saklig grund, enligt Dagens Juridik.
Bolaget förpliktas att betala hela det yrkade beloppet samt rättegångskostnader om 88 925 kronor.
Pågående debatt om arvode
Domen väcker frågor om arvodesnivåer i ett läge då hela branschens prismodell är under omprövning.
Internationellt sett är 4 000 kronor i timmen småpotatis.
De mest efterfrågade advokaterna vid de 50 största amerikanska advokatbyråerna nu upp till 3 400 dollar i timmen, och i enstaka fall betydligt mer.
Arvodena har ökat med i genomsnitt 16 procent bara det senaste året.
AI förändrar förutsättningarna
Men samtidigt som toppskiktet pressar priserna uppåt ifrågasätts hela timtaxemodellen.
Agnes Hammarstrand, partner på Advokatfirman Delphi och tvåfaldig vinnare av utmärkelsen ”Advokaternas advokat”, konstaterar i en intervju med Realtid att AI förändrar förutsättningarna i grunden. Uppgifter som tidigare tog en hel arbetsdag kan nu utföras på fem minuter.
”Timtaxan är nästan ett förlegat sätt att ta betalt, säger hon till Realtid och förespråkar i stället abonnemangsmodeller där klienten betalar en fast månadsavgift.
Advokatjätten Baker McKenzie har redan fattat det strategiska beslutet att i stort sett överge timdebiteringsmodellen, enligt byråns innovationschef Ben Allgrove.