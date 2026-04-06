Han försvarar barn – som är grova brottslingar

I ”Det som en gång var eld” följer advokat Viktor Banke de unga han möter i arrester och häkten. Det är barn som redan hunnit begå mycket grova brott.

Han beskriver hur samtalen med dem, och våldet de bär med sig, tränger sig in i hans eget liv och fortsätter att påverka honom långt efter att förhandlingarna är över.

Den egna utsattheten

Banke väljer att inte enbart skildra klienternas utsatthet utan riktar fokus på försvararen där tvivel och etiska frågor som aldrig riktigt släpper taget .

Det är ett perspektiv som sällan hörs, men som han menar behövs, men som han menar behövs i en debatt som ofta präglas av missförstånd om både våldet och rättssystemet.

År av samtal med minderåriga

Boken är skriven som fiktion eftersom verkligheten är för känslig att återge rakt av.

Men underlaget är omfattande. Det består av år av samtal med minderåriga som berättat om hur rädslan, våldet och lojaliteter format deras liv.

”Jag tänker att jag har ett värdefullt perspektiv att bidra med,” säger Banke till Dagens Juridik.

