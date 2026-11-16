Apotea, Apoteket, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek slipper konkurrensskadeavgift. I stället binder de sig i två år vid åtaganden om hur de annonserar på Google, med ett vite på 15 miljoner kronor per bolag.
Apoteken gömde konkurrenterna på Google – nu hotar miljonvite
Den 13 november avslutade Konkurrensverket utredningen av fyra av landets största apoteksaktörer, sedan myndigheten godtagit frivilliga åtaganden från bolagen
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Enligt Konkurrensverket har utredningen visat att företagen i olika konstellationer haft kontakter där de förmått varandra att inte buda på konkurrenternas varumärkesnamn i Google Ads. Det har gjort bolagen mindre synliga när kunderna söker på Google. Den som googlade på ett apotek fick alltså inte se annonser från de andra.
”Att företag diskuterar hur de planerar att agera i sin sökordsannonsering är problematiskt i stunden men kan också få kvardröjande effekter eftersom det ger dem insikter i konkurrenternas strategier. Genom de åtaganden vi nu har godtagit är vi trygga med att effekterna av företagens kontakter är omhändertagna”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman i en kommentar.
Ingen överträdelse fastställd
Konkurrensverket tar inte ställning till om konkurrensreglerna faktiskt har brutits, och inga avgifter döms ut. Åtagandena ska i stället öka bolagens synlighet vid sökningar, så att konsumenterna får se och kan välja konkurrerande alternativ.
”Marknadsföring är ett konkurrensmedel och sökordsannonsering är en naturlig del av konkurrensen. Det är bekymmersamt när företag samordnar sin marknadsföring”, säger Marie Östman.
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Besluten gäller till och med den 12 november 2028. Bryter ett bolag mot sitt åtagande kan vitet på 15 miljoner kronor dömas ut.
Börsnoterade Apotea kommenterade beslutet i ett pressmeddelande efter börsens stängning i fredags. Bolaget konstaterar att ingen konkurrensskadeavgift blir aktuell, och att Apotea under hela utredningen har hävdat att det inte brutit mot konkurrensreglerna.
Sju bolag blev fyra
Från början gällde utredningen sju apoteksföretag: fyra traditionella apoteksföretag med både fysiska butiker och e-handel, och tre som enbart säljer på nätet. I mars avslutade Konkurrensverket utredningen av tre av dem, Meds, Apohem och Doz. Apotea är nu det enda rena nätapoteket kvar bland bolagen med åtaganden.
Enligt avskrivningsbesluten omfattade ärendena sammanlagt misstankar om ett stort antal potentiellt konkurrensbegränsande bilaterala avtal. Meds hade haft kontakter om sökordsstrategier under 2018–2022. Myndigheten pekade på att den måste använda sina resurser effektivt, och beslutet säger inte att Meds följt reglerna. Enligt Dagens industri, som Placera återgav, gällde misstankarna mot de fyra kvarvarande bolagen perioden 2019–2022.
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Alla bolag tog inte utredningen lika lugnt. Kronans Apotek överklagade Konkurrensverkets föreläggande från februari 2025 att lämna in bland annat mejl, sms och chattmeddelanden om budgivning på varandras varumärken. Frågan hamnade i Patent- och marknadsöverdomstolen. Konkurrensverket begärde också in anteckningar och protokoll från diskussioner om sökordsannonsering inom branschorganisationen Apoteksföreningen.
Bakslag i domstol
Apoteksutredningen växte fram ur ett liknande ärende.
I april 2025 bötfällde Konkurrensverket Doktor.se, Min Doktor och Doktor24 på sammanlagt 26,5 miljoner kronor för att de kommit överens med Kry om att inte annonsera på varandras namn, rapporterade Dagens PS. Samma dag uppgav Apotea att även nätapoteken granskades och att en liknande avgift kunde bli aktuell, skrev Svensk Farmaci.
I juni rev dock Patent- och marknadsdomstolen Min Doktors avgift på 6,5 miljoner kronor, något Realtid rapporterade om. Domstolen ansåg inte att det var visat att avtalet var konkurrensbegränsande till sitt syfte. Den kritiserade också myndigheten för att inte ha analyserat effekterna på konkurrensen.
Även Apotea har ifrågasatt myndighetens linje.
”Rättsläget är mycket oklart och vi anser inte att vi har agerat felaktigt”, sa vice vd Stefan Eriksson till Dagens industri i april.
När Konkurrensverket godtar åtaganden behöver myndigheten inte bevisa någon överträdelse i domstol.
Konkurrensverket har på senare tid granskat flera branscher. I somras genomfördes gryningsräder mot livsmedelsgrossisterna Martin & Servera och Menigo.