Apoteken gömde konkurrenterna på Google – nu hotar miljonvite

Den 13 november avslutade Konkurrensverket utredningen av fyra av landets största apoteksaktörer, sedan myndigheten godtagit frivilliga åtaganden från bolagen

Läs även: Konkurrensverket backar slopad nätläkartaxa – men varnar för följderna. Realtid

Enligt Konkurrensverket har utredningen visat att företagen i olika konstellationer haft kontakter där de förmått varandra att inte buda på konkurrenternas varumärkesnamn i Google Ads. Det har gjort bolagen mindre synliga när kunderna söker på Google. Den som googlade på ett apotek fick alltså inte se annonser från de andra.

”Att företag diskuterar hur de planerar att agera i sin sökordsannonsering är problematiskt i stunden men kan också få kvardröjande effekter eftersom det ger dem insikter i konkurrenternas strategier. Genom de åtaganden vi nu har godtagit är vi trygga med att effekterna av företagens kontakter är omhändertagna”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman i en kommentar.

Ingen överträdelse fastställd

Konkurrensverket tar inte ställning till om konkurrensreglerna faktiskt har brutits, och inga avgifter döms ut. Åtagandena ska i stället öka bolagens synlighet vid sökningar, så att konsumenterna får se och kan välja konkurrerande alternativ.

”Marknadsföring är ett konkurrensmedel och sökordsannonsering är en naturlig del av konkurrensen. Det är bekymmersamt när företag samordnar sin marknadsföring”, säger Marie Östman.

Läs även: Reafusk i Sverige – fyra av tio butiker bryter mot lagen. Dagens PS

ANNONS

Besluten gäller till och med den 12 november 2028. Bryter ett bolag mot sitt åtagande kan vitet på 15 miljoner kronor dömas ut.

Börsnoterade Apotea kommenterade beslutet i ett pressmeddelande efter börsens stängning i fredags. Bolaget konstaterar att ingen konkurrensskadeavgift blir aktuell, och att Apotea under hela utredningen har hävdat att det inte brutit mot konkurrensreglerna.