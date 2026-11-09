Kinesiska muren tillbaka i rätten: ”Systematisk misskötsel”

Hovrätten över Skåne och Blekinge prövar nu målet mot Sapko Sinani, 43, som i praktiken styrde föreningen. Malmö tingsrätt dömde honom i januari för grov trolöshet mot huvudman, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Han nekar till brott och har överklagat domen.

Missa inte: Diktatorsson förverkade lyxvilla såld för över 900 miljoner. Realtid

Enligt tingsrätten ska han utöver fängelsestraffet betala skattetillägg, och han fick sju års näringsförbud. Ytterligare en tidigare styrelseledamot dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för bokföringsbrott.

Miljoner fördes bort från föreningen

Brotten begicks mellan januari 2019 och mars 2025. Tingsrätten kom fram till att runt fem miljoner kronor i hyror och avgifter aldrig togs in till föreningen. Ungefär 5,5 miljoner kronor av föreningens pengar hölls inte avskilda, och 22 lägenheter värda minst sju miljoner kronor hamnade otillbörligt hos honom.

Läs även: Nordea dömd i penningtvättsmål – fick ”bara” böta 230 miljoner kronor. Dagens PS

Rätten konstaterade att pengarna som gick från föreningen till förvaltningsbolagen och till mannen visade att han hade agerat illojalt mot föreningen. Bokföringen sköttes inte löpande, och årsredovisningarna för 2023 och 2024 blev aldrig färdiga.

Föreningen betalade inte heller viten från miljömyndigheterna på sammanlagt en miljon kronor. Fastigheten riskerade därmed att gå förlorad. Tingsrätten värderar den till 77 miljoner kronor.