I dag inleds hovrättsförhandlingen om ekobrotten i bostadsrättsföreningen Femman i ”Kinesiska muren” på Rosengård i Malmö. En tidigare styrelseledamot dömdes i januari till fyra års fängelse, bland annat för att ha tillskansat sig 22 bostadsrätter värda minst sju miljoner kronor.
Kinesiska muren tillbaka i rätten: ”Systematisk misskötsel”
Hovrätten över Skåne och Blekinge prövar nu målet mot Sapko Sinani, 43, som i praktiken styrde föreningen. Malmö tingsrätt dömde honom i januari för grov trolöshet mot huvudman, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Han nekar till brott och har överklagat domen.
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Enligt tingsrätten ska han utöver fängelsestraffet betala skattetillägg, och han fick sju års näringsförbud. Ytterligare en tidigare styrelseledamot dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för bokföringsbrott.
Miljoner fördes bort från föreningen
Brotten begicks mellan januari 2019 och mars 2025. Tingsrätten kom fram till att runt fem miljoner kronor i hyror och avgifter aldrig togs in till föreningen. Ungefär 5,5 miljoner kronor av föreningens pengar hölls inte avskilda, och 22 lägenheter värda minst sju miljoner kronor hamnade otillbörligt hos honom.
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Rätten konstaterade att pengarna som gick från föreningen till förvaltningsbolagen och till mannen visade att han hade agerat illojalt mot föreningen. Bokföringen sköttes inte löpande, och årsredovisningarna för 2023 och 2024 blev aldrig färdiga.
Föreningen betalade inte heller viten från miljömyndigheterna på sammanlagt en miljon kronor. Fastigheten riskerade därmed att gå förlorad. Tingsrätten värderar den till 77 miljoner kronor.
26 lägenheter i åtalet – 22 i domen
Hur stora tillgångarna var kan bli en viktig fråga i hovrätten. När Ekobrottsmyndigheten väckte åtal i november förra året riktades ett förverkandeyrkande mot ett bolag som mannen påstods kontrollera. Dit hade 26 bostadsrätter värda omkring 30 miljoner kronor förts över, enligt Dagens PS.
”Utredningen visar på en systematisk misskötsel av både ekonomi och bokföring i föreningen och det förvaltande bolaget”, sade kammaråklagaren Jakob Adolfsson i ett pressmeddelande när åtalet väcktes.
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Tingsrätten ogillade ett förverkandeyrkande mot ett av förvaltningsbolagen. Skälet var att åklagaren inte hade visat att bolaget ägde tillgångarna.
Utan värme och vatten
Det är de boende som har drabbats hårdast. Enligt tingsrätten stängdes värme och vatten av eftersom föreningen hade dålig ekonomi och underhållet hade skjutits upp. Huset har 67 lägenheter och tvångsförvaltas sedan mars 2025, rapporterar SVT.
Kronofogden har värderat fastigheten till 60 miljoner kronor, skriver Hem & Hyra. Värderingen bygger på att föreningen upphör och att huset görs om till hyresrätter.
Sinani har också andra rättsliga problem. Förvaltningsrätten har dömt honom att betala knappt 1,5 miljoner kronor till Skatteverket. Pengarna avser skatter och arbetsgivaravgifter som ett konkursat bolag han äger är skyldigt, enligt Sveriges Radio. Bolaget skötte tidigare föreningens förvaltning. Föreningens tidigare ordförande har dessutom åtalats för bokföringsbrott. Han nekar.
Symbol för kapade föreningar
Kinesiska muren har länge varit det mest kända exemplet på kapade och plundrade bostadsrättsföreningar i Sverige. Fallet har tagits upp i flera debatter i riksdagen. Grannföreningen Taxeringsrevisorn 2 i samma huslänga köptes av det kommunala bostadsbolaget MKB för 80 miljoner kronor, och dess 79 bostadsrätter blev hyresrätter.
Frågan om hur vanlig brottsligheten i bostadsrättsföreningar egentligen är har varit omdebatterad. Ombildningskonsulten Restate har på Realtid, för några år sedan, hävdat att problemet är kraftigt uppblåst. Samtidigt har domstolarna fortsatt att döma i liknande mål, nyligen i en omfattande härva i Södertälje.