Striden mot prediktionsmarknader trappas upp

I en ansökan som lämnades in till en delstatsdomstol på Manhattan på fredagen konstaterar delstatens justitieminister Letitia James att Kalshi saknar licens från New York State Gaming Commission för att driva sin verksamhet, där användare handlar utifrån utfallet av händelser som sportevenemang och val.

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Enligt James kan plattformarna uppmuntra spelberoende, även bland personer under 21 år, och äventyra användarnas ekonomiska, känslomässiga och fysiska hälsa.

”Oavsett vad de kallar sig är prediktionsmarknader som Kalshi spelplattformar, rätt och slätt”, sade hon i ett uttalande enligt Reuters.

I ansökan beskrivs Kalshis verksamhet som ”i grunden spel”, eftersom användare kan satsa pengar på händelser vars utfall de inte kontrollerar, som vem som vinner Super Bowl eller realityserien ”Big Brother”. New York invänder också mot att bolaget släpper in 18- till 20-åringar, trots att åldersgränsen för mobil sportspel i delstaten är 21 år.

Rättslig strid på flera fronter

Stämningen kommer två dagar efter att en federal appellationsdomstol på Manhattan avslog Kalshis begäran om att slippa omfattas av New Yorks spellagar.

Bolaget stämde preventivt delstaten redan i oktober förra året i ett försök att stoppa tillämpningen, men distriktsdomaren Analisa Torres avslog den 8 juli en begäran om ett tillfälligt förbud.

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Enligt Torres vägde delstatens intressen av att motverka spelberoende och värna sportens integritet ”tungt” tyngre än Kalshis argument om federal företrädesrätt.

New York är långt ifrån ensamt. Minst fyra delstater, Massachusetts, Michigan, Nevada och Washington, har vunnit domstolsbeslut som begränsar Kalshis verksamhet.

Tidigare i år väckte Arizonas justitieminister Kris Mayes i mars brottsåtal mot bolaget i 20 punkter, första gången en delstat tog till straffrättsliga åtgärder.

Kalshi har svarat med att stämma flera delstater, däribland Iowa och Utah, med hänvisning till att regleringen inkräktar på den federala råvaruhandelskommissionen CFTC:s exklusiva befogenhet.