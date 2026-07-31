Färre regleringar låter vid första anblick som en lättnad för många finansavdelningar. I praktiken riskerar Trumps avregleringsvåg, i kombination med utökade presidentbefogenheter, att skapa mer arbete och mer osäkerhet för bolagsstyrelser och ledningsgrupper.
Avregleringens baksida: Nytt regelkaos för finanschefer
Kärnan är Högsta domstolens dom i målet Trump v. Slaughter den 29 juni. I ett avgörande med röstsiffrorna 6–3 slog domstolen fast att Federal Trade Commissions skydd mot avsked ”for cause” strider mot konstitutionens maktdelning, och rev därmed upp det närmare 90-åriga prejudikatet Humphrey’s Executor från 1935.
Missa inte: Striden mot prediktionsmarknader trappas upp. Realtid
Målet uppstod sedan Trump under 2025 avskedat två demokratiska FTC-ledamöter utan att åberopa de grunder, inkompetens, försummelse eller tjänstefel, som lagen kräver.
Domen ger i praktiken presidenten rätt att avsätta ledamöter i oberoende myndigheter efter eget gottfinnande.
Fed undantas av Trump – tills vidare
För finansmarknaden finns en viktig nyansering.
I en parallell dom samma dag, Trump v. Cook, undantog domstolen uttryckligen Federal Reserve med hänvisning till centralbankens ”unika historiska status och roll” i ekonomin.
Läs även: Fred enligt Trump – tveksamt enligt parterna. Dagens PS
Fed:s oberoende står alltså kvar för tillfället, medan tillsynsmyndigheter som SEC och insättningsgarantimyndigheten FDIC nu blir mer politiskt styrda.
”Whipsaw-effekten” blir det nya normala
Just den förskjutningen oroar compliance-experter.
Elaine Duffus vid Wolters Kluwer, tidigare compliance-chef i finansbranschen, konstaterar att myndigheternas prioriteringar nu kommer att svänga snabbare i takt med att administrationer byts ut, skriver CFO.com.
Finansinstituten kan enligt henne inte längre utgå från att dagens vägledning och tillsynsfokus ligger fast, utan får räkna med en bestående ”whipsaw-effekt”. Whipsaw-effekten innebär att regelverk och tillsynsfokus rycker fram och tillbaka i takt med maktskiften, likt en såg, så att det som gäller i dag snabbt kan vara överspelat i morgon.
Missa inte: Tingsrätten skickade fel – nu rivs domen upp. Realtid
Liknande tongångar hörs från advokatbyrån CDF, vars jurister väntar sig ännu kraftigare pendelrörelser i tolkningen av centrala frågor mellan olika administrationer.
Spencer Fane-partnern Mike Silver varnar dessutom för att myndigheterna riskerar att förvandlas till ”ekokammare” när incitamenten att lyssna på alla intressenter försvinner.
Tillsynen faller – men regelbördan består
Att avregleringen redan syns i statistiken råder det inga tvivel om.
Enligt en genomgång från White & Case, som lutar sig mot data från Cornerstone Research, väckte SEC 313 ärenden räkenskapsåret 2025, mot 431 året innan, och myndigheten drog in 808 miljoner dollar i förlikningar, mindre än hälften av tioårssnittet och den lägsta nivån sedan 2012.
SEC tappade samtidigt omkring 15 procent av personalen i början av året, och en 43 dagar lång nedstängning i höstas bidrog ytterligare till nedgången.
Mindre tillsyn är inte nödvändigtvis av godo
Men mindre federal tillsyn betyder inte nödvändigtvis mindre regelbörda.
Enligt Wolters Kluwers index skapar det federala tillbakadragandet ett vakuum som delstaterna snabbt fyller, särskilt demokratiskt styrda sådana, vilket kan ge en mer komplex och betungande lapptäckesreglering än det ramverk den ersätter.
Bolaget förutspår en framväxande ny ordning: selektiv och tematisk federal tillsyn, i kombination med omfattande privat processföring och ökad delstatlig kontroll.
För finanschefer och styrelser blir slutsatsen att avregleringen paradoxalt nog kräver större investeringar i compliance, inte mindre.