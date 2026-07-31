Avregleringens baksida: Nytt regelkaos för finanschefer

”Whipsaw-effekten” blir det nya normala

Just den förskjutningen oroar compliance-experter.

Elaine Duffus vid Wolters Kluwer, tidigare compliance-chef i finansbranschen, konstaterar att myndigheternas prioriteringar nu kommer att svänga snabbare i takt med att administrationer byts ut, skriver CFO.com.

Finansinstituten kan enligt henne inte längre utgå från att dagens vägledning och tillsynsfokus ligger fast, utan får räkna med en bestående ”whipsaw-effekt”. Whipsaw-effekten innebär att regelverk och tillsynsfokus rycker fram och tillbaka i takt med maktskiften, likt en såg, så att det som gäller i dag snabbt kan vara överspelat i morgon.

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Liknande tongångar hörs från advokatbyrån CDF, vars jurister väntar sig ännu kraftigare pendelrörelser i tolkningen av centrala frågor mellan olika administrationer.

Spencer Fane-partnern Mike Silver varnar dessutom för att myndigheterna riskerar att förvandlas till ”ekokammare” när incitamenten att lyssna på alla intressenter försvinner.

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Tillsynen faller – men regelbördan består

Att avregleringen redan syns i statistiken råder det inga tvivel om.

Enligt en genomgång från White & Case, som lutar sig mot data från Cornerstone Research, väckte SEC 313 ärenden räkenskapsåret 2025, mot 431 året innan, och myndigheten drog in 808 miljoner dollar i förlikningar, mindre än hälften av tioårssnittet och den lägsta nivån sedan 2012.

SEC tappade samtidigt omkring 15 procent av personalen i början av året, och en 43 dagar lång nedstängning i höstas bidrog ytterligare till nedgången.

Mindre tillsyn är inte nödvändigtvis av godo

Men mindre federal tillsyn betyder inte nödvändigtvis mindre regelbörda.

Enligt Wolters Kluwers index skapar det federala tillbakadragandet ett vakuum som delstaterna snabbt fyller, särskilt demokratiskt styrda sådana, vilket kan ge en mer komplex och betungande lapptäckesreglering än det ramverk den ersätter.

Bolaget förutspår en framväxande ny ordning: selektiv och tematisk federal tillsyn, i kombination med omfattande privat processföring och ökad delstatlig kontroll.

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För finanschefer och styrelser blir slutsatsen att avregleringen paradoxalt nog kräver större investeringar i compliance, inte mindre.