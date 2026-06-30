Milei skulle göra upp med korruptionen – nu hopar sig skandalerna

Javier Milei gick ut hårt med löften om att göra upp med landets politiska etablissemang när han kandiderade till att bli Argentinas president.

Efter att han vann och tillträdde 2023 har det också varit en central del av hans reformprogram.

Nu har en rad korruptionsanklagelser mot personer i presidentens närmaste krets väckt frågor om regeringens trovärdighet, skriver Wall Street Journal.

Har granskats i månader

Under helgen avgick kabinettschefen Manuel Adorni, en av Mileis närmaste medarbetare och tidigare regeringens främsta talesperson.

Avgången följer flera månader av granskning kring Adornis ekonomi och tillgångar.

Åklagare utreder misstankar om att dragit nytta av sin ställning ekonomiskt efter uppgifter om bland annat resor med privatjet, omfattande renoveringar av ett lantställe och stora summor odeklarerade besparingar.

Adorni förnekar brott och har uppgett att hans tillgångar bland annat kommer från tidigare sparande, ett arv och tidiga investeringar i bitcoin.

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