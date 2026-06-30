En blåslampa mitt i det korrupta etablissemanget. Så marknadsförde Javier Milei sig själv inför valet i Argentina. Men nu väcks det frågetecken om hans trovärdighet.
Milei skulle göra upp med korruptionen – nu hopar sig skandalerna
Javier Milei gick ut hårt med löften om att göra upp med landets politiska etablissemang när han kandiderade till att bli Argentinas president.
Efter att han vann och tillträdde 2023 har det också varit en central del av hans reformprogram.
Nu har en rad korruptionsanklagelser mot personer i presidentens närmaste krets väckt frågor om regeringens trovärdighet, skriver Wall Street Journal.
Har granskats i månader
Under helgen avgick kabinettschefen Manuel Adorni, en av Mileis närmaste medarbetare och tidigare regeringens främsta talesperson.
Avgången följer flera månader av granskning kring Adornis ekonomi och tillgångar.
Åklagare utreder misstankar om att dragit nytta av sin ställning ekonomiskt efter uppgifter om bland annat resor med privatjet, omfattande renoveringar av ett lantställe och stora summor odeklarerade besparingar.
Adorni förnekar brott och har uppgett att hans tillgångar bland annat kommer från tidigare sparande, ett arv och tidiga investeringar i bitcoin.
Kommer vid en känslig tidpunkt
Avgången kommer vid en känslig tidpunkt för Milei, som genomfört omfattande besparingar för att få ordning på Argentinas statsfinanser.
Regeringens ekonomiska reformer har bidragit till lägre inflation och återväxt i ekonomin, men många hushåll pressas fortfarande av höga levnadskostnader, samtidigt som arbetslösheten har stigit och löneutvecklingen varit svag.
Adornis avgång är samtidigt bara en av flera affärer som satt regeringen under press.
Milei utreds fortfarande efter att ha marknadsfört kryptovalutan Libra, vars värde steg kraftigt innan det rasade och orsakade stora förluster för investerare.
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Förnekar roll i upplägget
Presidenten har förnekat att han haft någon roll i upplägget och har inte delgivits några brottsmisstankar.
Även presidentens syster Karina Milei har pekats ut i en separat utredning om misstänkta mutor kopplade till offentliga läkemedelsinköp. Hon nekar till anklagelserna.
Dessutom har en nära allierad till presidenten lämnat ett kandidatuppdrag efter uppgifter om betalningar från en affärsman som senare dömts i USA för penningtvätt och bedrägeri.
Politiska bedömare menar att skandalerna riskerar att försvaga Mileis möjligheter att driva igenom ytterligare reformer.
De kan också påverka relationen till USA, där presidentens marknadsliberala politik hittills fått starkt stöd.
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