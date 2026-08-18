Bakslag för bokningsplattformen — tvingas röja värdars identitet

Domen offentliggjordes av den österrikiska konsumentorganisationen Verein für Konsumenteninformation (VKI) på tisdagen, rapporterarbland annat VOL.AT.

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VKI hade stämt plattformen på uppdrag av det österrikiska socialministeriet. OGH bekräftade därmed de lägre instansernas beslut.

Lucka i lagen för privata uthyrare

För kommersiella uthyrare är det tydligt lagstadgat att identitet och adress måste framgå redan före bokningen. För privata boenden saknas dock en uttrycklig motsvarande regel.

I praktiken har det ofta lett till att konsumenter kunnat ingå avtal utan att känna till motpartens identitet. Vid problem med boendet blir avtalsrättsliga anspråk då svåra eller omöjliga att driva igenom.

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På Booking erbjuds många boenden av privata aktörer, och kontakten sker enligt VKI ofta bara via plattformens egna formulär. Organisationen ansåg inte att detta räckte, och drev en förbandstalan mot förfarandet.