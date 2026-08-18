Bokningsplattformen Booking.com är skyldig att informera kunder om vem den privata uthyraren är i samband med en bokning. Det slår Österrikes högsta domstol, Oberste Gerichtshof (OGH), fast i ett avgörande som stärker konsumenternas ställning.
Bakslag för bokningsplattformen — tvingas röja värdars identitet
Domen offentliggjordes av den österrikiska konsumentorganisationen Verein für Konsumenteninformation (VKI) på tisdagen, rapporterarbland annat VOL.AT.
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VKI hade stämt plattformen på uppdrag av det österrikiska socialministeriet. OGH bekräftade därmed de lägre instansernas beslut.
Lucka i lagen för privata uthyrare
För kommersiella uthyrare är det tydligt lagstadgat att identitet och adress måste framgå redan före bokningen. För privata boenden saknas dock en uttrycklig motsvarande regel.
I praktiken har det ofta lett till att konsumenter kunnat ingå avtal utan att känna till motpartens identitet. Vid problem med boendet blir avtalsrättsliga anspråk då svåra eller omöjliga att driva igenom.
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På Booking erbjuds många boenden av privata aktörer, och kontakten sker enligt VKI ofta bara via plattformens egna formulär. Organisationen ansåg inte att detta räckte, och drev en förbandstalan mot förfarandet.
Informationsplikt väger tyngre än dataskydd
OGH klargjorde att förmedlingsplattformar som Booking måste lämna ut privata uthyrares uppgifter åtminstone omedelbart efter att bokningen slutförts. Det räcker inte att göra det först på uttrycklig begäran.
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Bookings dataskyddsrättsliga invändningar står enligt domstolen inte i vägen för denna plikt.
”Den som ingår ett avtal måste veta med vem”, säger VKI-juristen Barbara Bauer enligt VOL.AT. Hon menar att avgörandet stärker konsumenternas rättsliga ställning och skapar mer transparens.
Inte plattformens enda strid i Europa
Österrike-domen är långt ifrån Booking.coms enda juridiska motgång på kontinenten. I augusti förra året gick fler än 10 000 europeiska hotell samman för att kräva skadestånd av bolaget för uteblivna intäkter.
Det målet gäller plattformens tidigare ”bästa pris”-klausuler, som hindrade hotell från att erbjuda lägre priser i egna kanaler.
Stämningen i Amsterdam hänvisar till ett avgörande från EU-domstolen 2024 om att sådana villkor kan strida mot konkurrenslagstiftningen.
Bolagets marknadsmakt är central i kritiken. Enligt en studie kontrollerade Booking Holdings över 70 procent av den europeiska hotellbokningsmarknaden 2024. Booking.com bestrider anklagelserna.