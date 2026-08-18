USA:s justitiedepartement utreder om riskkapitaljätten Andreessen Horowitz brutit mot en hundraårig konkurrenslag genom att låta sina partner sitta i styrelserna för två konkurrerande databolag. Ett av företagen man tittar närmare på är svenska Databricks.
Svenska Databricks hamnar i konkurrensutredning i USA
Det amerikanska justitiedepartementet har i närmare ett år utrett riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz (a16z) för misstänkta brott mot konkurrenslagstiftningen, enligt Bloomberg.
I centrum står a16z-medgrundaren Ben Horowitz, som sitter i styrelsen för Databricks, och partnern Martin Casado, som sitter i styrelsen för Fivetran. Två bolag som båda hjälper företag att samla in, strukturera och analysera stora datamängder, och som därmed betraktas som direkta konkurrenter.
Brott mot konkurrenslagtiftning
Lagen det handlar om är paragraf 8 i Clayton Act från 1914, som förbjuder en och samma person att samtidigt sitta som styrelseledamot i två konkurrerande bolag.
Det är ett förbud mot så kallade ”interlocking directorates”, tänkt att förhindra att konkurrenter samordnar sig i tysthet.
Tvingas lämna post
Casado satt tidigare även i styrelsen för dbt Labs, som Fivetran köpte i juni. Justitiedepartementet granskade det förvärvet under flera månader innan man godkände det utan villkor. Men den bredare utredningen mot a16z:s styrelseplatser fortsatte ändå parallellt.
Enligt Bloomberg brukar den här typen av utredningar sluta med att en styrelseledamot avgår från ett av de två uppdragen; under Biden-administrationen tvingades ledamöter i ett tiotal bolag, däribland Live Nation, lämna sina poster på samma grunder.
Nära band till Vita Huset
Fallet är känsligt eftersom a16z byggt nära band till Trump-administrationen. Bolaget förvaltar omkring 90 miljarder dollar, har donerat stora summor till grupper som stöttade Trump i valet 2024, och har varit pådrivande för lättare AI-reglering i Washington.
Techkommentatorn Jason Kint har ifrågasatt varför utredningen inte även omfattar a16z-grundaren Marc Andreessens mångåriga styrelseplats hos Meta.
Databricks bricka i spelet
Databricks leds sedan starten 2013 av den svenske entreprenören Ali Ghodsi, som tidigare doktorerade vid KTH och forskade vid UC Berkeley. Bolaget är ett av världens mest värdefulla privata techbolag, men det är alltså inte Databricks som sådant som utreds.
Det frågan handlar om är alltså a16z:s sätt att samtidigt vara representerat i två konkurrerande bolags styrelser. Justitiedepartementet har inte fattat något slutgiltigt beslut, och utredningen kan även avslutas utan åtgärd.