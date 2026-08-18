Svenska Databricks hamnar i konkurrensutredning i USA

Det amerikanska justitiedepartementet har i närmare ett år utrett riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz (a16z) för misstänkta brott mot konkurrenslagstiftningen, enligt Bloomberg.

I centrum står a16z-medgrundaren Ben Horowitz, som sitter i styrelsen för Databricks, och partnern Martin Casado, som sitter i styrelsen för Fivetran. Två bolag som båda hjälper företag att samla in, strukturera och analysera stora datamängder, och som därmed betraktas som direkta konkurrenter.

Brott mot konkurrenslagtiftning

Lagen det handlar om är paragraf 8 i Clayton Act från 1914, som förbjuder en och samma person att samtidigt sitta som styrelseledamot i två konkurrerande bolag.

Det är ett förbud mot så kallade ”interlocking directorates”, tänkt att förhindra att konkurrenter samordnar sig i tysthet.