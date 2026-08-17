Investmentbanken Pareto har dragits inför rätta i Texas, anklagad för att ha vilselett två försäkringsbolag som förlorade hundratals miljoner kronor på en låneinvestering. Det framgår av en stämningsansökan som norska Dagbladets Børsen var först att rapportera om. Pareto avvisar anklagelserna.
Pareto stäms för vilseledande information till investerare
Tvisten rör ett lån på drygt 700 miljoner kronor, motsvarande 75 miljoner dollar i skuldinstrument, som försäkringsbolagen AGL och VALIC gick in i för åtta år sedan.
Missa inte: Pareto-veteran lanserar hedgefond från Trondheim. Realtid
Mottagare var GT USA Wilmington (GTW), ett dotterbolag till den internationella hamnoperatören Gulftainer. GTW hade då säkrat en kontrakt på att driva hamnen i Wilmington, Delaware, i 50 år, skriver Dagbladets Børsen.
Rosenröda prognoser
Enligt stämningen ska Pareto ha sålt in investeringen med ”felaktiga och vilseledande” beräkningar, bland annat överoptimistiska intäktsuppskattningar för lasthanteringen i hamnen. Försäkringsbolagen menar att banken undanhöll väsentlig information och inte gjorde sin hemläxa, skriver Finansavisen.
Läs även: Ekobrottsutredare köpte aktier för 165 miljoner. Realtid
När GTW:s räkenskaper senare visade svaga siffror och bolaget inte längre uppfyllde lånevillkoren, började AGL och VALIC gräva djupare.
Då upptäckte de enligt egen utsago att ett bolag som skulle ge GTW stora årliga intäkter i själva verket låg i rättslig tvist med hamnoperatören.
Domen som blev ”spiken i kistan”
Hösten 2022 dömdes GTW att betala 21 miljoner dollar i skadestånd i den tvisten. Domen gällde ett brutet avtal om att köpa hamnens tidigare stuveribolag.
Enligt försäkringsbolagens advokater blev domen ”spiken i kistan” för GTW, som därefter inte klarade sina förpliktelser.
Missa inte: Köpråd för populära aktien: ”Många tillväxtmöjligheter”. Dagens PS
För att rädda vad som räddas kunde sålde AGL och VALIC skuldpapperen vidare, för 30 miljoner dollar, mindre än hälften av det nominella värdet. Det är dessa förluster de nu vill ha täckta. Stämningen lämnades in 2023.
Moderbolaget ströks
Pareto tillbakavisar kraven. I ett svar till domstolen 2024 beskriver mäklarhuset kärandena som ”sofistikerade investerare” med egen undersökningsplikt, och framhåller att banken enbart var mellanhand och tillrättaläggare i transaktionen.
Banken vann samtidigt en delseger. Från och med 2024 är det norska moderbolaget Pareto Securities AS inte längre part i målet. Kvar som svarande står det amerikanska dotterbolaget Pareto Securities Inc.
”Vi känner inte igen oss i kärandens framställning, och Pareto Securities Inc kommer att yrka på full frikännande”, skriver Paretos compliancechef Bjørn Haakon Steive.
Ett förberedande rättsmöte har satts ut till den 2 juni 2027 vid domstolen i Houston.
Ingen svensk part
Pareto Securities är ett av Nordens största mäklarhus med kontor i tolv länder, däribland ett betydande Stockholmskontor med drygt hundra anställda.
Den svenska verksamheten, Pareto Securities AB, är dock inget separat mål i tvisten, som uteslutande rör den amerikanska delen av koncernen.
Notera att det handlar om en civil stämning och inte ett åtal.