Pareto stäms för vilseledande information till investerare

Tvisten rör ett lån på drygt 700 miljoner kronor, motsvarande 75 miljoner dollar i skuldinstrument, som försäkringsbolagen AGL och VALIC gick in i för åtta år sedan.

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Mottagare var GT USA Wilmington (GTW), ett dotterbolag till den internationella hamnoperatören Gulftainer. GTW hade då säkrat en kontrakt på att driva hamnen i Wilmington, Delaware, i 50 år, skriver Dagbladets Børsen.

Rosenröda prognoser

Enligt stämningen ska Pareto ha sålt in investeringen med ”felaktiga och vilseledande” beräkningar, bland annat överoptimistiska intäktsuppskattningar för lasthanteringen i hamnen. Försäkringsbolagen menar att banken undanhöll väsentlig information och inte gjorde sin hemläxa, skriver Finansavisen.

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När GTW:s räkenskaper senare visade svaga siffror och bolaget inte längre uppfyllde lånevillkoren, började AGL och VALIC gräva djupare.

Då upptäckte de enligt egen utsago att ett bolag som skulle ge GTW stora årliga intäkter i själva verket låg i rättslig tvist med hamnoperatören.