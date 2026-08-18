Sparkades efter "lösa planer" – företaget får betala halv miljon

Bakgrunden är att arbetsledaren, som även arbetade som montör och var delägare i bolaget, i juni 2025 berättade för vd:n och en annan delägare att han funderade på att sälja sina aktier.

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Kort därefter kallades han till ett möte där de övriga delägarna hävdade att han förberedde en konkurrerande reliningverksamhet och försökt locka med sig en kollega.

Vid mötet fick han sparken. Det rapporterar Byggnadsarbetaren.

Företaget menade att han brutit mot lojalitetsplikten, och en av delägarna uppgav att han hört arbetsledaren fråga en kollega på en parkering om denne ville börja i en ny reliningfirma.

Arbetsledaren tillbakavisade anklagelserna. Han medgav att han och kollegan diskuterat att starta något eget, men att det handlat om annat än relining som tillverkning av grindar eller glamping på Öland. Kollegan bekräftade i förhör att de talat om olika idéer, men inte om någon konkurrerande verksamhet.

Tingsrätten gick på företagets linje – AD ändrade domen

Tvisten prövades först i tingsrätten, som ansåg att arbetsledaren agerat illojalt.

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Efter överklagande gjorde Arbetsdomstolen en annan bedömning. Domstolen konstaterade att det saknades bevis för konkreta förberedelser, och att ”lösa planer” inte räckte för att styrka ett brott mot lojalitetsplikten. Inte heller påståenden om otrevligt uppträdande eller misskötsamhet bedömdes utgöra tillräcklig grund.

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Uppsägningen ogiltigförklarades. Företaget ska betala 135 000 kronor i allmänt skadestånd, 20 000 kronor för utebliven förvarning och utebliven lön på 45 300 kronor i månaden från oktober 2025 till januari 2026. Därtill kommer rättegångskostnader i båda instanserna på sammanlagt 340 750 kronor.