En federal domstol i New York har slagit fast att konversationer med AI-chattbotar kan krävas ut av åklagare och motparter i rättsliga processer. Det har fått ett stort antal amerikanska advokatbyråer att utfärda varningar till sina klienter.
Advokater varnar – AI-chattar kan användas emot dig
Den utlösande faktorn för oron är en dom mot Bradley Heppner, tidigare styrelseordförande i det konkursade finansbolaget GWG Holdings.
Heppner är åtalad för värdepappersbedrägeri och hade använt Anthropics chattbot Claude för att förbereda rapporter om sitt ärende att dela med sina advokater.
Omfattas inte av sekretess
Försvaret argumenterade för att AI-konversationerna borde skyddas av advokatsekretess, men det avvisades av distriktsdomare Jed Rakoff i februari.
”Det existerar ingen advokatrelation – och kan inte existera – mellan en AI-användare och en plattform som Claude”, skrev Rakoff i sitt beslut, enligt Reuters.
Han konstaterade också att Claude uttryckligen anger att användare inte kan förvänta sig sekretess för sina inmatningar.
Heppner tvingades lämna ut 31 dokument som genererats med hjälp av Claude.
Har fått flera byråer att vakna
Domen har fått mer än ett dussin stora amerikanska advokatbyråer att utfärda råd till sina klienter.
”Vi säger till våra klienter: var försiktiga här”, säger Alexandria Gutiérrez Swette på New York-byrån Kobre & Kim till Reuters.
Advokatbyrån Sher Tremonte, som ofta representerar klienter i brottmål, har infört en skrivning i sina kundavtal om att delning av sekretessbelagd kommunikation med en AI-plattform kan innebära att advokatsekretessen bryts.
Råden som cirkulerar bland amerikanska advokatbyråer inkluderar att välja AI-plattformar noggrant, att använda slutna företagssystem samt att i prompten explicit ange att forskningen sker på en advokats uppdrag.
Anthropics och OpenAIs användarvillkor anger att bolagen kan dela användardata med tredje part, något domstolarna nu alltså beaktar när de bedömer sekretessfrågor kopplade till AI-chattar.