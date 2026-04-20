Advokater varnar – AI-chattar kan användas emot dig

Den utlösande faktorn för oron är en dom mot Bradley Heppner, tidigare styrelseordförande i det konkursade finansbolaget GWG Holdings.

Missa inte: Krav på digitala årsredovisningar brådskar – skyddar mot ekobrott. Realtid

Heppner är åtalad för värdepappersbedrägeri och hade använt Anthropics chattbot Claude för att förbereda rapporter om sitt ärende att dela med sina advokater.

Omfattas inte av sekretess

Försvaret argumenterade för att AI-konversationerna borde skyddas av advokatsekretess, men det avvisades av distriktsdomare Jed Rakoff i februari.

”Det existerar ingen advokatrelation – och kan inte existera – mellan en AI-användare och en plattform som Claude”, skrev Rakoff i sitt beslut, enligt Reuters.

Läs även: AI-fällan stoppar 75 procent av alla jobbsökande. Dagens PS

Han konstaterade också att Claude uttryckligen anger att användare inte kan förvänta sig sekretess för sina inmatningar.

Heppner tvingades lämna ut 31 dokument som genererats med hjälp av Claude.