Musks fiasko – förlorade mot OpenAI i rättssalen

Elon Musk stämde OpenAI och dess vd Sam Altman och det ledde till en uppmärksammad rättsprocess som har pågått under de senaste veckorna.

Men det slutade i fiasko för Musk. En jury i USA har nämligen dömt till förmån för OpenAI efter bara två timmars betänketid.

Domen innebär att OpenAI kan gå vidare med planerna på en börsnotering, samtidigt som ett av de mest profilerade rättsfallen i AI-sektorn nu avslutas.

Har haft olika syn

Tvisten har handlat om hur OpenAI utvecklades från en ideell organisation till en mer traditionell företagsstruktur med vinstintresse.

Musk har hävdat att bolaget avvek från sitt ursprungliga uppdrag att utveckla artificiell intelligens till mänsklighetens bästa och att omvandlingen innebar ett avtalsbrott mot de tidiga donationerna.

OpenAI har å sin sida argumenterat att Musk kände till och i viss mån stödde planerna på en kommersiell struktur under bolagets uppbyggnad, skriver Wall Street Journal.