Det blev inte alls som Elon Musk hade tänkt sig när juryn förkunnade sitt beslut. Rätten gick på OpenAI:s linje helt och hållet.
Musks fiasko – förlorade mot OpenAI i rättssalen
Elon Musk stämde OpenAI och dess vd Sam Altman och det ledde till en uppmärksammad rättsprocess som har pågått under de senaste veckorna.
Men det slutade i fiasko för Musk. En jury i USA har nämligen dömt till förmån för OpenAI efter bara två timmars betänketid.
Domen innebär att OpenAI kan gå vidare med planerna på en börsnotering, samtidigt som ett av de mest profilerade rättsfallen i AI-sektorn nu avslutas.
Har haft olika syn
Tvisten har handlat om hur OpenAI utvecklades från en ideell organisation till en mer traditionell företagsstruktur med vinstintresse.
Musk har hävdat att bolaget avvek från sitt ursprungliga uppdrag att utveckla artificiell intelligens till mänsklighetens bästa och att omvandlingen innebar ett avtalsbrott mot de tidiga donationerna.
OpenAI har å sin sida argumenterat att Musk kände till och i viss mån stödde planerna på en kommersiell struktur under bolagets uppbyggnad, skriver Wall Street Journal.
Pågick i över tre veckor
Man menar också att han motsatte sig utvecklingen först efter att ha lämnat organisationen och startat egna AI-satsningar.
Rättegången pågick i drygt tre veckor och inkluderade vittnesmål från flera tunga namn inom tekniksektorn, däribland ledande personer från stora AI- och mjukvaruföretag.
Fallet har också belyst interna konflikter kring styrning, finansiering och kontroll i några av världens mest inflytelserika AI-labb.
Gick på OpenAI:s linje
Musk hade krävt att OpenAI:s ledning skulle avsättas, att bolagets omstrukturering skulle ogiltigförklaras samt skadestånd på över 180 miljarder dollar. Juryn avvisade dessa krav och gick därmed på OpenAI:s linje.
Domen har fått en stor betydelse för AI-industrin, där konkurrensen mellan stora aktörer hårdnar samtidigt som bolagen söker kapital för att skala upp sina modeller och infrastruktur.
För OpenAI innebär beslutet att bolaget nu kan fortsätta sin plan mot en eventuell börsintroduktion.
