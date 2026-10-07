Svea hovrätt tar inte upp en svensk affärsmans överklagande i striden om hans konkursförvaltare. Därmed står tingsrättens beslut fast. Affärsmannens ombud säger att hans klient fastnat i en ”kafka-artad” situation.
Miljardären anklagade domaren för jäv – nu sätter hovrätten stopp
Svea hovrätt meddelade på tisdagen att den inte ger prövningstillstånd i målet där en svensk affärsman, bosatt i Schweiz, vill få sin konkursförvaltare entledigad.
Stockholms tingsrätts beslut från den 24 augusti står därmed fast. Där avslogs affärsmannens begäran, vilket Realtid rapporterade om då.
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Hovrätten motiverar inte beslutet närmare. Domstolen räknar upp de fyra grunder som kan ge prövningstillstånd och konstaterar att ingen av dem är uppfylld i det här fallet.
Rekordskuld bakom konkursen
Affärsmannen försattes i personlig konkurs 2023 på Skatteverkets begäran. Skatteskulden är på omkring 1,6 miljarder kronor och hör till de största som en enskild person har haft i Sverige.
Skulden går tillbaka på försäljningen av ett svenskt medicinteknikbolag. Affärsmannen har hävdat att han var skattemässigt bosatt utomlands när affären gjordes. Skatteverket ansåg i stället att hans band till Sverige var tillräckligt starka för att han skulle beskattas här.
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Konkursförvaltaren har avvisat anklagelserna. Kronofogdens tillsynsmyndighet i konkurser, TSM, har i flera yttranden skrivit att det saknas skäl att entlediga honom.
När konkursbeslutet fattades slog tingsrätten fast att konkursen skulle vara ett så kallat huvudinsolvensförfarande. Det betyder att alla hans tillgångar inom EU ingår, inte bara de som finns i Sverige. Affärsmannen har överklagat det beslutet utan framgång. Han har dessutom vid två tillfällen ansökt om resning.
Anklagade förvaltaren för partiskhet
I entledigandeärendet har affärsmannen anklagat konkursförvaltaren för grova fel. Han menar bland annat att förvaltaren varit partisk till Skatteverkets fördel, lagt sig i frågor som inte ingick i uppdraget och framfört ogrundade misstankar mot honom inför domstolen.
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Tingsrätten gick på samma linje och bedömde att förvaltaren agerat i enlighet med grunderna för sitt uppdrag. I samma veva skrevs konkursen av.
Ville få domaren förklarad jävig
I överklagandet till hovrätten krävde affärsmannen i första hand att hovrätten själv skulle entlediga förvaltaren. I andra hand ville han att hovrätten skulle förklara chefsrådmannen vid tingsrätten jävig och skicka tillbaka ärendet för en ny prövning.
Inget av yrkandena prövas nu i sak.
Affärsmannens ombud, advokat Alex Ljungvall, har lämnat en skriftlig kommentar till Dagens Juridik. Där skriver han att förvaltarens agerande starkt bidragit till att hans klient hamnat i en situation som en person med insyn i ärendet kallat ”kafka-artad”.
Enligt Ljungvall är den inte värdig det svenska rättsväsendet. Han beskriver också hovrättens beslut som ett uttryck för att domstolarna genomgående nekar hans klient rättvisa.
Det är inte slutet på processen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till den 27 oktober. För att HD ska ta upp målet krävs dock att det är viktigt för rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl, till exempel att hovrätten gjort ett grovt misstag.