Miljardären anklagade domaren för jäv – nu sätter hovrätten stopp

Svea hovrätt meddelade på tisdagen att den inte ger prövningstillstånd i målet där en svensk affärsman, bosatt i Schweiz, vill få sin konkursförvaltare entledigad.

Stockholms tingsrätts beslut från den 24 augusti står därmed fast. Där avslogs affärsmannens begäran, vilket Realtid rapporterade om då.

Missa inte: Topprankad konkursförvaltare portas efter miljonhärva. Realtid

Hovrätten motiverar inte beslutet närmare. Domstolen räknar upp de fyra grunder som kan ge prövningstillstånd och konstaterar att ingen av dem är uppfylld i det här fallet.

Rekordskuld bakom konkursen

Affärsmannen försattes i personlig konkurs 2023 på Skatteverkets begäran. Skatteskulden är på omkring 1,6 miljarder kronor och hör till de största som en enskild person har haft i Sverige.

Skulden går tillbaka på försäljningen av ett svenskt medicinteknikbolag. Affärsmannen har hävdat att han var skattemässigt bosatt utomlands när affären gjordes. Skatteverket ansåg i stället att hans band till Sverige var tillräckligt starka för att han skulle beskattas här.

Läs även: Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser. Dagens PS

ANNONS

Konkursförvaltaren har avvisat anklagelserna. Kronofogdens tillsynsmyndighet i konkurser, TSM, har i flera yttranden skrivit att det saknas skäl att entlediga honom.

När konkursbeslutet fattades slog tingsrätten fast att konkursen skulle vara ett så kallat huvudinsolvensförfarande. Det betyder att alla hans tillgångar inom EU ingår, inte bara de som finns i Sverige. Affärsmannen har överklagat det beslutet utan framgång. Han har dessutom vid två tillfällen ansökt om resning.