Polisen förverkar miljoner i resväska – advokatsamfundet rasar

Polisen hittade 3,5 miljoner kronor i en mystisk resväska på Arlanda. Men pengarna kunde inte knytas till något konkret brott. Så nu förverkas de. Nu slår Advokatsamfundet larm om beslutet. Och en principiell fråga om lagen på Högsta domstolens bord.

Drygt 3,5 miljoner kronor i kontanter hittades i april 2022 i en resväska på Arlanda. Det var i april 2022 en person på väg till Turkiet stoppades med en mystisk resväskan på Arlanda i april 2022. Passageraren hävdade att de 3,5 miljoner kronor som hittades i väskan skulle användas till att köpa en lägenhet. Pengarna bland annat från ”försäljning av klockor och en fastighet”.

Men polisens finansiella utredning visade att personens utgifter kraftigt översteg de legala inkomsterna. Utredarna ansåg dessutom att det saknades tillförlitlig dokumentation som kunde styrka förklaringen om pengarnas ursprung.

Problemet för åklagaren var att pengarna inte gick att koppla till något specifikt brott och den ursprungliga brottsutredningen lades därför ned. (polisen.se)

Ny lag ändrade spelreglerna

Tidigare hade historien kunnat sluta där, men den 8 november 2024 infördes reglerna om så kallat självständigt förverkande. De innebär att staten kan ta egendom utan att åklagaren behöver visa vilket konkret brott egendomen kommer från. Det behöver inte heller finnas någon person som är misstänkt eller dömd för brott.

I stället ska det vara klart mera sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet än att den har ett lagligt ursprung.

Den 29 september beslutade Stockholms tingsrätt att hela beloppet på 3 518 750 kronor ska förverkas.

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– Beslutet visar hur finansiella utredningar och möjligheten till självständigt förverkande kan användas för att komma åt pengar som bedöms härröra från brottslig verksamhet, även när pengarna inte kan knytas till ett konkret brott, säger Christina Cedérus, utredare vid polisen i region Stockholm.