Polisen förverkar miljoner i resväska – advokatsamfundet rasar
Polisen hittade 3,5 miljoner kronor i en mystisk resväska på Arlanda. Men pengarna kunde inte knytas till något konkret brott. Så nu förverkas de. Nu slår Advokatsamfundet larm om beslutet. Och en principiell fråga om lagen på Högsta domstolens bord.
Drygt 3,5 miljoner kronor i kontanter hittades i april 2022 i en resväska på Arlanda. Det var i april 2022 en person på väg till Turkiet stoppades med en mystisk resväskan på Arlanda i april 2022. Passageraren hävdade att de 3,5 miljoner kronor som hittades i väskan skulle användas till att köpa en lägenhet. Pengarna bland annat från ”försäljning av klockor och en fastighet”.
Men polisens finansiella utredning visade att personens utgifter kraftigt översteg de legala inkomsterna. Utredarna ansåg dessutom att det saknades tillförlitlig dokumentation som kunde styrka förklaringen om pengarnas ursprung.
Problemet för åklagaren var att pengarna inte gick att koppla till något specifikt brott och den ursprungliga brottsutredningen lades därför ned. (polisen.se)
Ny lag ändrade spelreglerna
Tidigare hade historien kunnat sluta där, men den 8 november 2024 infördes reglerna om så kallat självständigt förverkande. De innebär att staten kan ta egendom utan att åklagaren behöver visa vilket konkret brott egendomen kommer från. Det behöver inte heller finnas någon person som är misstänkt eller dömd för brott.
I stället ska det vara klart mera sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet än att den har ett lagligt ursprung.
Den 29 september beslutade Stockholms tingsrätt att hela beloppet på 3 518 750 kronor ska förverkas.
– Beslutet visar hur finansiella utredningar och möjligheten till självständigt förverkande kan användas för att komma åt pengar som bedöms härröra från brottslig verksamhet, även när pengarna inte kan knytas till ett konkret brott, säger Christina Cedérus, utredare vid polisen i region Stockholm.
Advokatsamfundet varnade
Den nya möjligheten att ta människors egendom utan att knyta den till ett konkret brott var kontroversiell redan innan lagen infördes. Sveriges advokatsamfund avstyrkte förslaget om självständigt förverkande då de ansåg att kraven på förutsägbarhet och rättssäkerhet talade starkt mot modellen och ifrågasatte om statens ökade möjligheter att komma åt misstänkta brottsvinster vägde upp ingreppet för den enskilde.
Advokatsamfundets slutsats var i stället att den viktigaste åtgärden för att komma åt brottsvinster är att utreda och lagföra fler personer för brott. (Advokatsamfundet)
Nu prövas lagen av HD
Samtidigt har frågan om hur långt den nya lagen får sträcka sig nått Högsta domstolen. I ett annat mål beslagtog polisen omkring 2,5 miljoner kronor vid ett tillslag mot ett växlingskontor i Malmö redan i juni 2021.
Mannen åtalades senare för näringspenningtvätt. Kontanterna förverkades med stöd av bestämmelsen om självständigt förverkande – trots att den bestämmelsen inte trädde i kraft förrän i november 2024. (Dagens Juridik)
Högsta domstolen beslutade i juni i år att pröva om bestämmelsen om självständigt förverkande över huvud taget är tillämplig i det målet. Bakgrunden är bland annat att frågan om retroaktivitet har bedömts olika av lägre domstolar. (Ratio Lex) Det gör frågan principiellt intressant även i Arlandafallet. Även de 3,5 miljonerna på Arlanda beslagtogs långt innan lagen om självständigt förverkande trädde i kraft.
Skillnaden mot HD-fallet är att Stockholms tingsrätt nu har beslutat om förverkande först efter att den nya lagen trätt i kraft. Om och exakt hur HD:s kommande avgörande påverkar liknande fall återstår därför att se.