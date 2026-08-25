Miljardär förlorar strid om konkursförvaltare – konkursen skrivs av

Affärsmannen försattes i personlig konkurs 2023 på Skatteverkets begäran, till följd av en skatteskuld på omkring 1,6 miljarder kronor, en av de största som en enskild person har haft i Sverige.

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Skulden har sitt ursprung i försäljningen av ett svenskt medicinteknikbolag drygt tio år tidigare, där mannen hävdade att han var skattemässigt bosatt utomlands medan Skatteverket ansåg att hans anknytning till Sverige var tillräckligt stark för svensk beskattning.

Striden om konkursens räckvidd

I samband med konkursbeslutet slog tingsrätten fast att det rörde sig om ett så kallat huvudinsolvensförfarande, vilket innebär att samtliga tillgångar inom EU omfattas. Alternativet. en svensk särkonkurs, hade begränsat förvaltarens sökande till tillgångar i Sverige.

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Den skrivningen har mannen bekämpat i instans efter instans. Han har överklagat ända till Högsta domstolen och fått avslag, och därefter ansökt om resning i två omgångar.