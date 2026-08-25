Stockholms tingsrätt avslår en svensk affärsmans begäran om att hans konkursförvaltare ska entledigas. Mannen hade anklagat förvaltaren för grova fel och partiskhet till Skatteverkets fördel. Samtidigt skrivs konkursen av.
Miljardär förlorar strid om konkursförvaltare – konkursen skrivs av
Affärsmannen försattes i personlig konkurs 2023 på Skatteverkets begäran, till följd av en skatteskuld på omkring 1,6 miljarder kronor, en av de största som en enskild person har haft i Sverige.
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Skulden har sitt ursprung i försäljningen av ett svenskt medicinteknikbolag drygt tio år tidigare, där mannen hävdade att han var skattemässigt bosatt utomlands medan Skatteverket ansåg att hans anknytning till Sverige var tillräckligt stark för svensk beskattning.
Striden om konkursens räckvidd
I samband med konkursbeslutet slog tingsrätten fast att det rörde sig om ett så kallat huvudinsolvensförfarande, vilket innebär att samtliga tillgångar inom EU omfattas. Alternativet. en svensk särkonkurs, hade begränsat förvaltarens sökande till tillgångar i Sverige.
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Den skrivningen har mannen bekämpat i instans efter instans. Han har överklagat ända till Högsta domstolen och fått avslag, och därefter ansökt om resning i två omgångar.
Anklagelser om partiskhet
Vid huvudförhandlingen i förra veckan gjorde affärsmannens ombud gällande att konkursförvaltaren blandat sig i frågor som låg utanför uppdraget, rapporterar Dagens Juridik som bevakade förhandlingen på plats.
Bland annat anklagades förvaltaren för att ha brustit i kravet på opartiskhet när han yttrade sig i samband med resningsansökan, och för att på ett ohederligt sätt ha framfört ogrundade och chikanerande påståenden om mannen inför hovrätten.
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Förvaltaren tillbakavisade samtliga påståenden. Kronofogdens tillsynsenhet i konkurser, TSM, har i flera yttranden framfört att det saknas skäl för entledigande.
Tingsrätten: handlade inom uppdraget
Att förvaltaren på eget initiativ yttrade sig till domstolen sedan konkursbeslutet vunnit laga kraft innebar inte att opartiskheten rubbades, slår tingsrätten fast.
”Konkursförvaltaren bedöms därför ha handlat i linje med grunderna för sitt uppdrag, dvs. att tillvarata borgenärernas intresse, utan att på ett osakligt sätt motverkat gäldenärens intresse”, skriver domstolen.
I samma beslut skrivs konkursen av. En avskrivning sker normalt när tillgångarna i boet inte räcker till att täcka konkurskostnaderna, vilket i så fall innebär att statens miljardfordran lämnas utan utdelning, trots tre år av utredning.
Under konkursens gång har förvaltaren fått delar av mannens tillgångar utomlands belagda med kvarstad, sedan SVT:s Uppdrag granskning med hjälp av en internationell dokumentläcka kartlagt hur runt en miljard kronor slussats via truster till bolag på Cypern.