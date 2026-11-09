Med stöd av ett domstolsbeslut beslagtogs digitala handlingar på BYD:s kontor i Nederländerna i augusti. Tillslaget avslöjades på söndagen. En rättslig prövning väntar denna vecka. Något intrång är ännu inte fastställt.
Misstänkt kopia av Land Rover Defender – nu slår JLR till mot BYD
Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover, JLR, har gått till rättslig offensiv mot kinesiska BYD. På JLR:s begäran beslagtogs i augusti digitala handlingar på BYD:s kontor i Schiedam och Hoofddorp, efter ett domstolsbeslut, rapporterar Sunday Times.
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Striden gäller BYD:s nya stadsjeep Ti7. Det är en kantig, sjusitsig laddhybrid som har jämförts med JLR:s storsäljare Land Rover Defender ända sedan den började säljas i Kina hösten 2025. På hemmamarknaden säljs bilen under märket Fangchengbao, skriver australiska Drive.
Domstol avgör vilka bevis som får användas
Under veckan ska en domstol i Haag avgöra vilka av de beslagtagna handlingarna JLR får använda i den fortsatta processen, rapporterar The Guardian. Själva tvisten handlar om huruvida Ti7 gör intrång i immateriella rättigheter knutna till Defender.
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Ingen domstol har hittills slagit fast att BYD gjort något otillåtet. Beslaget är ett sätt att säkra bevis inför en eventuell process och inget avgörande i sak.
Enligt Sunday Times misstänker JLR att BYD har bakåtkonstruerat delar av tekniken som kan användas i Ti7. JLR ska ha velat säkra handlingarna innan de hann förstöras. Misstanken går alltså längre än att bilarna bara liknar varandra.
BYD: ”För många filer”
BYD ska ha uppgett att bolaget försökt tillmötesgå JLR:s begäran om information före tillslaget. Efteråt har BYD:s advokater invänt att alltför många filer beslagtogs, och bolaget ska ha kallat åtgärden för en ”fiskeexpedition”.
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Både JLR och BYD avböjer att kommentera pågående rättsliga processer.
Nederländerna är ingen slump som skådeplats. BYD:s europeiska huvudkontor, BYD Europe B.V., ligger i Hoofddorp utanför Amsterdam. Enligt Sunday Times har landet dessutom rykte om sig att ta hårt på intrång i immateriella rättigheter.
Kostar 30 procent mindre
Tvisten sker samtidigt som den kinesiska konkurrensen hårdnar. Ti7 ska börja säljas i Storbritannien i januari för 47 995 pund. Det är drygt 20 000 pund, eller omkring 30 procent, billigare än den sjusitsiga Defender 110, som kostar från 68 465 pund.
Defender är central för JLR, som ägs av indiska Tata Motors. Mellan juli och september sålde bolaget 29 500 Defender till privatkunder, jämfört med 25 370 ett år tidigare, enligt The Guardian. Det är en ökning med drygt 16 procent.
BYD har samtidigt vuxit snabbt. Som Realtid har rapporterat är bolaget nu Kinas största biltillverkare. Under grundaren och vd:n Wang Chuanfu satsar BYD också på att växa i Europa, med Sverige som en av marknaderna.
För JLR är kampen mot billigare konkurrenter inte ny. Bolaget har också tvingats göra nedskärningar i sin verksamhet.
Har vunnit förut
Det är inte första gången JLR tar strid mot en kinesisk tillverkare. År 2019 vann bolaget efter tre års rättsprocess ett mål som stoppade Jiangling Motor Corporation från att sälja en kopia av Range Rover Evoque.
Om domstolen i Haag godkänner bevisen blir det nästa steg i en tvist som kan bli kostsam för BYD:s planer i Europa. Tvisten kommer precis när Ti7 ska lanseras på en av Defenders viktigaste marknader.