Misstänkt kopia av Land Rover Defender – nu slår JLR till mot BYD

Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover, JLR, har gått till rättslig offensiv mot kinesiska BYD. På JLR:s begäran beslagtogs i augusti digitala handlingar på BYD:s kontor i Schiedam och Hoofddorp, efter ett domstolsbeslut, rapporterar Sunday Times.

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Striden gäller BYD:s nya stadsjeep Ti7. Det är en kantig, sjusitsig laddhybrid som har jämförts med JLR:s storsäljare Land Rover Defender ända sedan den började säljas i Kina hösten 2025. På hemmamarknaden säljs bilen under märket Fangchengbao, skriver australiska Drive.

Domstol avgör vilka bevis som får användas

Under veckan ska en domstol i Haag avgöra vilka av de beslagtagna handlingarna JLR får använda i den fortsatta processen, rapporterar The Guardian. Själva tvisten handlar om huruvida Ti7 gör intrång i immateriella rättigheter knutna till Defender.

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Ingen domstol har hittills slagit fast att BYD gjort något otillåtet. Beslaget är ett sätt att säkra bevis inför en eventuell process och inget avgörande i sak.

Enligt Sunday Times misstänker JLR att BYD har bakåtkonstruerat delar av tekniken som kan användas i Ti7. JLR ska ha velat säkra handlingarna innan de hann förstöras. Misstanken går alltså längre än att bilarna bara liknar varandra.