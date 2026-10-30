Sacklers lyxvilla ska säljas – domaren öppnar för vräkning

Det var vid en förhandling i konkursdomstolen i White Plains, New York, i onsdags som den amerikanske konkursdomaren Sean Lane avslog parets begäran om omprövning. Han avslog också deras begäran om att pausa försäljningen, rapporterar Reuters.

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Lane hade redan tidigare slagit fast att villan på 60 Field Point Circle i Greenwich hör till de tillgångar som familjen Sackler ställt som säkerhet för uppgörelsen. Enligt domaren har paret brutit mot både bokstaven och andan i sina åtaganden att finansiera utbetalningarna till offren.

”Inte ert hus”

Domaren lät tydligt irriterad. Han vände sig direkt till parets advokat Stephan Hornung från advokatbyrån Morgan Lewis & Bockius.

”Det här är inget brott utan offer som era klienter begår. Jag är djupt bekymrad över att offren för opioidepidemin måste vänta på det de har rätt till”, sa Lane enligt Reuters.

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Han underkände också parets grundläggande argument.

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”Den envisa fiktionen som tycks genomsyra de här handlingarna är att det här är Dr. Sacklers hus och Lin Gaos hus. Det är det inte”, sa Lane.

Lane beordrade inte paret att lämna huset omedelbart. Däremot sa han att han är öppen för det, eller för andra sanktioner. Domaren påpekade samtidigt att Richard Sackler äger fyra andra hus, bland annat sin permanenta bostad i Florida.