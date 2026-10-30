Den tidigare Purdue Pharma-chefen Richard Sackler och hans fru Lin Gao har förlorat försöket att stoppa försäljningen av sin herrgård i Greenwich, Connecticut. Pengarna ska gå till uppgörelsen på 7,4 miljarder dollar med de drabbade av opioidkrisen. Domaren utesluter inte att paret kan tvingas flytta ut.
Sacklers lyxvilla ska säljas – domaren öppnar för vräkning
Det var vid en förhandling i konkursdomstolen i White Plains, New York, i onsdags som den amerikanske konkursdomaren Sean Lane avslog parets begäran om omprövning. Han avslog också deras begäran om att pausa försäljningen, rapporterar Reuters.
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Lane hade redan tidigare slagit fast att villan på 60 Field Point Circle i Greenwich hör till de tillgångar som familjen Sackler ställt som säkerhet för uppgörelsen. Enligt domaren har paret brutit mot både bokstaven och andan i sina åtaganden att finansiera utbetalningarna till offren.
”Inte ert hus”
Domaren lät tydligt irriterad. Han vände sig direkt till parets advokat Stephan Hornung från advokatbyrån Morgan Lewis & Bockius.
”Det här är inget brott utan offer som era klienter begår. Jag är djupt bekymrad över att offren för opioidepidemin måste vänta på det de har rätt till”, sa Lane enligt Reuters.
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Han underkände också parets grundläggande argument.
”Den envisa fiktionen som tycks genomsyra de här handlingarna är att det här är Dr. Sacklers hus och Lin Gaos hus. Det är det inte”, sa Lane.
Lane beordrade inte paret att lämna huset omedelbart. Däremot sa han att han är öppen för det, eller för andra sanktioner. Domaren påpekade samtidigt att Richard Sackler äger fyra andra hus, bland annat sin permanenta bostad i Florida.
Familjen bor kvar
Enligt Julia Winters, som företräder den familjetrust som ansvarar för att sälja tillgångarna, bor Lin Gao och hennes barn fortfarande kvar i villan. Det försvårar försäljningen av både fastigheten och konsten i huset.
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Domstolshandlingarna anger inget marknadsvärde. Huset har dock tidigare sålts internt mellan två Sackler-truster för att frigöra pengar till en betalning på 62 miljoner dollar inom uppgörelsen. Amerikanska medier har uppgett värdet till 65 miljoner dollar.
Sackler och Gao tänker överklaga det tidigare beslutet om försäljningen, enligt Hornung.
Familjen står för notan
Richard Sackler, 81, var ordförande och vd för Purdue Pharma under den period då bolaget aggressivt marknadsförde smärtstillande Oxycontin. Bolaget har två gånger erkänt sig skyldigt till vilseledande marknadsföring, men ingen i familjen Sackler har åtalats.
Uppgörelsen på 7,4 miljarder dollar löser tiotusentals stämningar. Familjen står för den stora delen, vilket Dagens PS rapporterade när avtalet blev klart: cirka 6,5 miljarder dollar som betalas ut under 15 år. Merparten går till delstater och kommuner.
Uppgörelsen trädde i kraft i våras. Purdue Pharma upplöstes och verksamheten fördes över till det nya bolaget Knoa Pharma, som ägs av en ideell stiftelse. Hemstaten Connecticut väntas få omkring 64 miljoner dollar, med de första utbetalningarna under hösten, skriver Hartford Business Journal.
Långsamt för enskilda offren
För de enskilda drabbade har processen gått trögt. Av uppgörelsen är 865 miljoner dollar öronmärkta för personer som blivit beroende eller förlorat anhöriga. Enligt en granskning av Reuters i maj hade omkring 40 procent av de individuella anspråken redan avvisats.
Purdue sökte konkursskydd 2019. En tidigare uppgörelse som skyddade familjen Sackler mot framtida stämningar underkändes 2024 av USA:s högsta domstol. Det tvingade fram nya förhandlingar och ett högre belopp.