Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas

I september 2024 slog Ekobrottsmyndigheten till mot fem personer i Sverige och Lettland.

Dessa misstänks ha ägnat sig åt att tvätta mångmiljonbelopp under över ett års tid.

De fem personerna åtalas nu vid Södertörns tingsrätt misstänkta för grov näringspenningtvätt, skriver Dagens Juridik.

Använt många bankkonton

Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten beskriver verksamheten som både omfattande och välorganiserad, med kopplingar till både Sverige och Lettland.

Fyra av de åtalade – tre män och en kvinna – misstänks ha använt 22 olika bolags bankkonton för att ta emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor.

Ekobrottsmyndighetens senior åklagare, Sanna Nesser, menar att bevisläget är gott. (Foto: TT).

För att ge transaktionerna en skenbar legitimitet ska falska fakturor ha upprättats. Pengarna ska därefter ha betalats ut och använts för bland annat svart arbetskraft inom byggsektorn.

”Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

