Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas

Upplägget var genomtänkt och krävde en hel del arbete, menar åklagaren. (Foto: Pexels).
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Falska fakturor användes för att tvätta hundratals miljoner genom bolag i byggbranschen. Nu åtalas fem personer för dessa brott.

I september 2024 slog Ekobrottsmyndigheten till mot fem personer i Sverige och Lettland.

Dessa misstänks ha ägnat sig åt att tvätta mångmiljonbelopp under över ett års tid.

De fem personerna åtalas nu vid Södertörns tingsrätt misstänkta för grov näringspenningtvätt, skriver Dagens Juridik.

Använt många bankkonton

Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten beskriver verksamheten som både omfattande och välorganiserad, med kopplingar till både Sverige och Lettland.

Fyra av de åtalade – tre män och en kvinna – misstänks ha använt 22 olika bolags bankkonton för att ta emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor.

Ekobrottsmyndighetens senior åklagare, Sanna Nesser, menar att bevisläget är gott. (Foto: TT).
För att ge transaktionerna en skenbar legitimitet ska falska fakturor ha upprättats. Pengarna ska därefter ha betalats ut och använts för bland annat svart arbetskraft inom byggsektorn.

”Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Försökt dölja ursprunget

Den femte åtalade, en kvinna, misstänks ha förmedlat bankkonton till de bolag som ingått i upplägget. Hon ska även ha tagit emot och förmedlat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar.

Dessutom ska hon ha skött inköp av bilar till ett värde över 60 miljoner kronor, vilka sedan exporterats till utlandet.

Syftet med hela verksamheten ska ha varit att dölja pengarnas ursprung och tvätta dem genom olika affärsupplägg.

Åtalas efter nästan ett år

Samtliga har suttit häktade sedan att de greps för snart ett år sedan.

”Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts”, säger Sanna Nesser.

Utredningen har resulterat i omfattande bevismaterial, däribland tusentals sidor med chattkonversationer mellan de inblandade, enligt myndighetens pressmeddelande.

Yrkar på näringsförbud

Åklagaren menar att materialet tydligt visar hur organisationen varit uppbyggd och hur den använt sig av förmedlare för att genomföra transaktionerna.

Domstolen har beslutat om kvarstad på närmare 22 miljoner kronor för tre av de åtalade. Åklagaren yrkar även på att samtliga ska åläggas näringsförbud i tio år.

