Falska fakturor användes för att tvätta hundratals miljoner genom bolag i byggbranschen. Nu åtalas fem personer för dessa brott.
Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas
Mest läst i kategorin
Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn
En person utgav sig för att vara en advokat som är anställd på advokatbyrån Lindahl. I själva verket var det en bedragare. Advokatfirman Lindahl fick en obehaglig överraskning under sommaren. En person hade nämligen utgett sig för att vara en advokat anställd vid byrån och försökt förmå en privatperson att föra över pengar till en …
Ernstberger på PR-turné – sågas av rådgivare
Efter flera år i fängelse är nu Alexander Ernstberger ute igen – och lägger fram sin bild i media. Det uppskattar inte av finansrådgivaren Patrick Siegbahn. Alexander Ernstberger var vd för pensionsbolaget Allra, som kraschade monumentalt när det uppdagades grova oegentligheter. Det ledde till att Ernstberger tvingades avtjäna ett sexårigt fängelsestraff. Missa inte: Ernstberger: Kriminalvården …
Våldtäktsdömd jurist samarbetar med livstidsdömd mördare
En fällande dom för våldtäkt på en ung anställd skakade hennes framgångsrika juristbyrå. Efter avtjänat fängelsestraff har juristen lämnat Sverige för Moskva – och har en livstidsdömd mördare som affärspartner. Berättelsen om juristparet, en 35-årig kvinna och en 38-årig man, är en skildring av makt och manipulation. Deras juristbyrå, specialiserad på arbetsrätt, lockade unga talanger …
Finansprofiler i desperat kamp mot AI-bedragare
Svenska finansprofiler tvingas spendera timmar dagligen på att bekämpa AI-bedragare som stjäl deras identiteter. Nu söker de juridisk hjälp mot de techjättar som tjänar på kaoset. En av landets mest kända finansprofiler har ägnat sina sommardagar åt något helt annat än aktieanalys. Günther Mårder och hans projektledare Jenny Frank har nämligen tillbringat tre timmar dagligen …
Drev bilrekond med bluffakturor – döms
Två svenskar och en norrman förde över åtta miljoner med hjälp av bluffakturor. Nu döms de till fängelse för upplägget. En svensk man och kvinna i 30-årsåldern drev en firma inom bilrekonditionering. Samtidigt användes företaget för att slussa vidare pengar till andra firmor som var rena bluffar. Missa inte: Trendbrott för bedrägerier: ”På rätt väg”. …
I september 2024 slog Ekobrottsmyndigheten till mot fem personer i Sverige och Lettland.
Dessa misstänks ha ägnat sig åt att tvätta mångmiljonbelopp under över ett års tid.
De fem personerna åtalas nu vid Södertörns tingsrätt misstänkta för grov näringspenningtvätt, skriver Dagens Juridik.
Missa inte: Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn. Realtid
Använt många bankkonton
Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten beskriver verksamheten som både omfattande och välorganiserad, med kopplingar till både Sverige och Lettland.
Fyra av de åtalade – tre män och en kvinna – misstänks ha använt 22 olika bolags bankkonton för att ta emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor.
För att ge transaktionerna en skenbar legitimitet ska falska fakturor ha upprättats. Pengarna ska därefter ha betalats ut och använts för bland annat svart arbetskraft inom byggsektorn.
”Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Missa inte: Miljoner konton borta när Meta rensar bland bedragare. Dagens PS
Senaste nytt
Försökt dölja ursprunget
Den femte åtalade, en kvinna, misstänks ha förmedlat bankkonton till de bolag som ingått i upplägget. Hon ska även ha tagit emot och förmedlat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar.
Dessutom ska hon ha skött inköp av bilar till ett värde över 60 miljoner kronor, vilka sedan exporterats till utlandet.
Syftet med hela verksamheten ska ha varit att dölja pengarnas ursprung och tvätta dem genom olika affärsupplägg.
Missa inte: Så vill ryska bedragarna lura dig på din pension – via sms. E55
Åtalas efter nästan ett år
Samtliga har suttit häktade sedan att de greps för snart ett år sedan.
”Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts”, säger Sanna Nesser.
Utredningen har resulterat i omfattande bevismaterial, däribland tusentals sidor med chattkonversationer mellan de inblandade, enligt myndighetens pressmeddelande.
Missa inte: Bedrägerier blir allt mer sofistikerade – så skyddar du dig. News55
Yrkar på näringsförbud
Åklagaren menar att materialet tydligt visar hur organisationen varit uppbyggd och hur den använt sig av förmedlare för att genomföra transaktionerna.
Domstolen har beslutat om kvarstad på närmare 22 miljoner kronor för tre av de åtalade. Åklagaren yrkar även på att samtliga ska åläggas näringsförbud i tio år.
Missa inte: Varningen: Se upp för falska lån. Dagens PS