Ett internt mejl kopplar en profilerad dansk affärsjurist till en konstruktion som kan ha kostat fordringsägarna i det tidigare börsnoterade Happy Helper miljoner. Den största förloraren kan bli den danska statens investeringsfond.
Advokat pekas ut för omstridd affär – professor ser ”rykande pistol”
När den danska städplattformen Happy Helper gick i konkurs 2024 såldes verksamheten till konkurrenten Handyhand för 690 500 danska kronor, plus övertagande av personalskulder och skulder till plattformens städare.
Det kan jämföras med de 118 miljoner danska kronor som bolaget värderades till vid börsnoteringen 2018. Köpeskillingen motsvarade alltså under en procent av noteringsvärdet.
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Nu avslöjar danska Børsen vem som, enligt konkursförvaltarna, låg bakom affärens omstridda upplägg: den profilerade affärsjuristen Payam Samarghandi, ägare till Samar Law och känd för sin expertis inom kryptobeskattning.
Samarghandi vill varken bekräfta eller förneka att det är han, med hänvisning till tystnadsplikten.
Grundaren fick köpa in sig billigt
Upplägget gick ut på att Happy Helpers grundare och tidigare vd Dennis Forchhammer, via bolaget HH Aktionærer, lånade ut 400 000 danska kronor till Handyhand för köpet. Lånet var konvertibelt och gav honom rätt att senare ta en ägarandel i köparen.
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Han konverterade, och HH Aktionærer fick 23,2 procent av Handyhand. Konverteringen skedde till en värdering på omkring 1,3 miljoner danska kronor. Ungefär ett år tidigare hade Handyhand tagit in kapital till en värdering på cirka 25 miljoner, alltså en rabatt på runt 95 procent.
Enligt Børsen hade Samar Law redan tidigare pekats ut som upphovsman till skuldebrevet, i handlingar från danska Erhvervsstyrelsen.
Konkursförvaltarna Bruun & Hjejle och Holst Advokater är hårda i sin senaste redogörelse, som Børsen fått ut från Sø- og Handelsretten.
”Utåt framstod det alltså som att köparbolaget var en oberoende köpare, vilket i realiteten inte var fallet”, skriver förvaltarna, som också konstaterar att konstruktionen föreslogs av Forchhammers advokat som ett alternativ till att Forchhammer själv stod som köpare.
Mejlet som väcker frågor
Det är framför allt ett mejlutbyte mellan advokaterna på var sin sida av affären som förvaltarna fäster sig vid.
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Handyhands advokat skrev att Forchhammer kommer in i bolaget till en ”MYCKET billig” värdering. Svaret från Forchhammers advokat, som enligt Børsens uppgifter är Samarghandi, löd:
”Huruvida det är en billig värdering är väl en kommersiell diskussion som klienterna får ta – kanske motsvaras den av att bolaget får tillgångarna i Happy Helper till en motsvarande låg värdering.”
Troels Michael Lilja, professor i bolags- och insolvensrätt vid Syddansk Universitet, ser mejlet som centralt.
”Det är något i närheten av en rykande pistol. Mejlet skapar en direkt koppling mellan den mycket låga värdering som Dennis Forchhammer kunde bli delägare i Handyhand till, och det låga pris som Handyhand skulle betala för Happy Helper”, säger han till Børsen.
Enligt Lilja kan den som rådgav kring konstruktionen riskera skadeståndsansvar gentemot fordringsägarna.
Statens fond största fordringsägare
Den största fordringsägaren är den danska statliga investeringsfonden Eifo, med en fordran på omkring 8 miljoner danska kronor och pant i Happy Helpers tillgångar. Totalt har fordringsägarna anmält krav på drygt 10 miljoner.
Forchhammer har lagt fram ett mejl från mars 2024 där han skriver att Eifo var införstått med lånekonstruktionen. Eifo uppgav dock redan 2024 att fonden inte kände till det konvertibla skuldebrevet, och vill i dag inte kommentera saken.
Lilja menar att en eventuell acceptans från Eifo i bästa fall är en förmildrande omständighet för advokaten.
”Det finns enligt min bästa övertygelse ingen affärsmässig förklaring till den här konstruktionen annat än att undanhålla medel från konkursboet”, säger han till Børsen.
Helt annan bild 2024
Förvaltarnas slutsatser står i skarp kontrast till hur affären beskrevs när den genomfördes. Den dåvarande rekonstruktören Nicolai Dyhr, då partner på Horten, uppgav i ett pressmeddelande att det förts förhandlingar med flera köpare och att fordringsägarna såg Handyhands övertagande som den bästa möjliga lösningen, enligt Ritzau.
Handyhands vd Saxo Merrild Agdestein framhöll samtidigt att Happy Helpers investerare skulle få möjlighet att följa med på den fortsatta resan, rapporterade Kristeligt Dagblad. Happy Helper hade då redan avnoterats efter ett kursras på 98,5 procent.
I dag menar förvaltarna att försäljningen var förberedd i samarbete mellan Forchhammer och Dyhr, utan en öppen budprocess. De bedömer att det kan finnas grund för skadeståndskrav mot Forchhammer, Dyhr och Horten, som sedan årsskiftet ingår i HortenDahl.
Samtliga har tillbakavisat kritiken. Samarghandi framhåller att inget skadeståndskrav har riktats mot honom eller Samar Law.
Frågan om när rådgivare kan hållas ansvariga mot konkursbon har prövats även i Sverige, bland annat när en konkursförvaltare dömdes att personligen betala skadestånd till ett konkursbo. Realtid har också skrivit om hur en advokat fick stå för motpartens rättegångskostnader.