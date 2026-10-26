Advokat pekas ut för omstridd affär – professor ser ”rykande pistol”

När den danska städplattformen Happy Helper gick i konkurs 2024 såldes verksamheten till konkurrenten Handyhand för 690 500 danska kronor, plus övertagande av personalskulder och skulder till plattformens städare.

Det kan jämföras med de 118 miljoner danska kronor som bolaget värderades till vid börsnoteringen 2018. Köpeskillingen motsvarade alltså under en procent av noteringsvärdet.

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Nu avslöjar danska Børsen vem som, enligt konkursförvaltarna, låg bakom affärens omstridda upplägg: den profilerade affärsjuristen Payam Samarghandi, ägare till Samar Law och känd för sin expertis inom kryptobeskattning.

Samarghandi vill varken bekräfta eller förneka att det är han, med hänvisning till tystnadsplikten.

Grundaren fick köpa in sig billigt

Upplägget gick ut på att Happy Helpers grundare och tidigare vd Dennis Forchhammer, via bolaget HH Aktionærer, lånade ut 400 000 danska kronor till Handyhand för köpet. Lånet var konvertibelt och gav honom rätt att senare ta en ägarandel i köparen.

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Han konverterade, och HH Aktionærer fick 23,2 procent av Handyhand. Konverteringen skedde till en värdering på omkring 1,3 miljoner danska kronor. Ungefär ett år tidigare hade Handyhand tagit in kapital till en värdering på cirka 25 miljoner, alltså en rabatt på runt 95 procent.

Enligt Børsen hade Samar Law redan tidigare pekats ut som upphovsman till skuldebrevet, i handlingar från danska Erhvervsstyrelsen.

Konkursförvaltarna Bruun & Hjejle och Holst Advokater är hårda i sin senaste redogörelse, som Børsen fått ut från Sø- og Handelsretten.

”Utåt framstod det alltså som att köparbolaget var en oberoende köpare, vilket i realiteten inte var fallet”, skriver förvaltarna, som också konstaterar att konstruktionen föreslogs av Forchhammers advokat som ett alternativ till att Forchhammer själv stod som köpare.