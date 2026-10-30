Pensionssparare i miljardkollaps – bara 1,6 procent återvunnet

Det är den australiska fonden First Guardian Master Fund, dit tusentals sparare flyttade sina pensionspengar på inrådan av finansiella rådgivare, som nu ser ut att bli en nästan total förlust. Det rapporterar ABC News.

Likvidatorerna Ross Blakeley och Paul Harlond på FTI Consulting kan fortfarande inte säga hur mycket, om något, spararna får tillbaka. En stor del av pengarna tycks ha slussats utomlands.

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Fondens styrelse värderade investeringarna till 512,8 miljoner dollar. Hittills har 8,02 miljoner dollar, cirka 56 miljoner kronor, kommit tillbaka. Det motsvarar 1,56 procent. Samtidigt har likvidationen redan kostat 6,96 miljoner dollar. Den största delen är juridiska arvoden på 3,33 miljoner och likvidatorernas egna arvoden på 3,23 miljoner.

Största posten kan vara helt förlorad

Likvidatorerna delar in tillgångarna i tre grupper. Investeringar för 117,6 miljoner dollar är redan avskrivna eller uppgjorda. Av dem har 3,49 miljoner kommit tillbaka, och mer väntas inte eftersom flera av bolagen själva är under likvidation.

Ytterligare 50,75 miljoner väntas ge viss avkastning. Där har 4,53 miljoner återvunnits.

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Den största posten, 344,5 miljoner dollar eller omkring 2,4 miljarder kronor, klassas som osäker. Där har ingenting kommit tillbaka. Pengarna gick främst till fastigheter utomlands och spekulativa techstartups.

En tydligare bild väntas efter flera domstolsförhandlingar i november och december.