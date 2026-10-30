Omkring 6 000 australiska pensionssparare riskerar att förlora nästan allt. Av tillgångar värderade till 513 miljoner australiska dollar, omkring 3,6 miljarder kronor, har likvidatorerna hittills fått tillbaka 8 miljoner. Samtidigt stämmer tillsynsmyndigheten fondens tidigare toppchefer.
Pensionssparare i miljardkollaps – bara 1,6 procent återvunnet
Det är den australiska fonden First Guardian Master Fund, dit tusentals sparare flyttade sina pensionspengar på inrådan av finansiella rådgivare, som nu ser ut att bli en nästan total förlust. Det rapporterar ABC News.
Likvidatorerna Ross Blakeley och Paul Harlond på FTI Consulting kan fortfarande inte säga hur mycket, om något, spararna får tillbaka. En stor del av pengarna tycks ha slussats utomlands.
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Fondens styrelse värderade investeringarna till 512,8 miljoner dollar. Hittills har 8,02 miljoner dollar, cirka 56 miljoner kronor, kommit tillbaka. Det motsvarar 1,56 procent. Samtidigt har likvidationen redan kostat 6,96 miljoner dollar. Den största delen är juridiska arvoden på 3,33 miljoner och likvidatorernas egna arvoden på 3,23 miljoner.
Största posten kan vara helt förlorad
Likvidatorerna delar in tillgångarna i tre grupper. Investeringar för 117,6 miljoner dollar är redan avskrivna eller uppgjorda. Av dem har 3,49 miljoner kommit tillbaka, och mer väntas inte eftersom flera av bolagen själva är under likvidation.
Ytterligare 50,75 miljoner väntas ge viss avkastning. Där har 4,53 miljoner återvunnits.
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Den största posten, 344,5 miljoner dollar eller omkring 2,4 miljarder kronor, klassas som osäker. Där har ingenting kommit tillbaka. Pengarna gick främst till fastigheter utomlands och spekulativa techstartups.
En tydligare bild väntas efter flera domstolsförhandlingar i november och december.
”Fullständigt förödande”
Melinda Kee, som leder intressegruppen Save our Super, rådes i november 2023 att flytta sin pension till First Guardian. Hon förlorade 400 000 dollar, motsvarande 2,8 miljoner kronor.
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”Det är fullständigt förödande att bara 8 miljoner har återvunnits efter 18 månader, medan nästan 7 miljoner redan har gått till likvidationskostnader”, säger hon till ABC News.
Toppcheferna stäms
Samma dag inledde den australiska finanstillsynen ASIC en civilrättslig process mot fondbolaget Falcon Capitals tidigare vd David Anderson och tidigare ordförande och investeringschef Simon Selimaj. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.
Enligt ASIC investerade över 6 000 australier mer än 600 miljoner dollar, drygt 4 miljarder kronor, i fonden mellan augusti 2019 och april 2025. Pengarna kom till största delen från deras pensionssparande. Omkring 270 miljoner ska ha förts vidare till oregistrerade fonder som Falcon själv kontrollerade. Minst 57 miljoner ska ha betalats till bolag som kontrollerades av Anderson eller Selimaj.
Myndigheten hävdar också att avtal med Maleo Singapore skapade tillgångar för 188 miljoner dollar i fondens balansräkning, trots att de hade litet eller inget värde. Det skriver Business News Australia.
ASIC kräver sanktionsavgifter och näringsförbud. Andersons advokat Dan Mackay säger till ABC att stämningsansökan omfattar över 150 sidor och innehåller obevisade påståenden.
Del av större härva
First Guardian och fonden Shield, som också kollapsade, drog tillsammans med sig mer än en miljard dollar, cirka 7 miljarder kronor, från 11 800 sparare. Plattformen Netwealth betalade i december ut omkring 100 miljoner dollar till cirka 1 000 drabbade. ASIC driver nu processer mot förvaltarna Diversa och Equity Trustees, som båda säger att de ska försvara sig.
Statens ersättningssystem för drabbade sparare har ett tak på 150 000 dollar, omkring 1 miljon kronor, vilket långt ifrån täcker alla förluster.
Namnet väcker minnen i Sverige. Maltabaserade Falcon Funds, som saknar koppling till australiska Falcon Capital, lurade svenska premiepensionssparare på över en miljard kronor. Realtid har tidigare rapporterat om hur fonderna avvecklades. Även etablerade förvaltare har gjort stora förluster. Alecta förlorade omkring 20 miljarder kronor när amerikanska banker föll 2023. Jakten på de försvunna svenska pensionspengarna fortsätter.