Lämnar Första AP-fonden – blir CFO på advokatbyrå

Henrik Dubois efterträder Peter Eliason, som går i pension efter många år på byrån. Eliason kommer enligt Vinge att finnas kvar som konsult under en övergångsperiod.

”Vi är mycket glada över att välkomna Henrik till Vinge. Han har en gedigen bakgrund, bred finansiell kompetens och erfarenhet från komplexa organisationer. Det blir ett värdefullt tillskott i vår fortsatta utveckling”, säger Louise Brorsson Salomon, vd och managing partner på Vinge, i ett pressmeddelande.

Missa inte: Advokat får mångårigt fängelsestraff för grov penningtvätt. Realtid

Bakgrund inom kapitalförvaltning

Henrik Dubois har en lång karriär inom kvalificerade ekonomiroller i den finansiella sektorn.

Läs även: AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott. Realtid

Utöver tiden på Första AP-fonden har han tidigare varit CFO på SPP Fonder, med bred erfarenhet av kapitalförvaltning och finansiell styrning.

”Vinge befinner sig i en spännande fas med tydlig tillväxt och utvecklingsambition. Jag ser fram emot att bidra med struktur, analys och långsiktighet i det finansiella arbetet, så att vi kan fortsätta stärka byråns konkurrenskraft och hållbara utveckling”, säger Henrik Dubois.

En av Sveriges största advokatbyråer

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Missa inte: Advokaten varnar för arvsfälla: Fler testamenten kan bli ogiltiga. Dagens PS

Rekryteringen av en CFO med tung bakgrund inom institutionell kapitalförvaltning signalerar att byrån satsar på att professionalisera sin finansiella styrning i takt med att verksamheten växer.

Byrån riktar samtidigt ett tack till avgående Peter Eliason för hans insatser.

”Peter har spelat en viktig roll i Vinges utveckling och vi är glada att han stöttar oss under övergångsperioden”, säger Louise Brorsson Salomon.