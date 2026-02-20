AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott

AP4:s direktupphandlingar av juridiska tjänster uppgick till minst 14,5 miljoner kronor exklusive moms under 2025. Det är långt över det tröskelbelopp på drygt 8,1 miljoner kronor som gällde för statliga myndigheter under fjolåret.

Merparten av summan gick till advokatbyrån Mannheimer Swartling, som fakturerade drygt 12 miljoner kronor. Det inklusive moms för rådgivning kopplad till konsolideringen och investeringsverksamheten.

Mer komplext arbete än väntat

Tobias Fransson, chef för ekonomi, hållbarhet och kommunikation på AP4, förklarar för FinansWatch att fonden initialt bedömde att kostnaderna skulle rymmas inom tröskelvärdet.

Konsolideringsarbetet visade sig dock vara mer komplext än väntat, vilket drev upp de externa juristkostnaderna.

Jonas Widgren, jurist på Mannheimer Swartling och visstidsanställd på AP4, säger till FinansWatch att tjänsterna varken konkurrensutsatts eller annonserats.

Enligt juristen Bel-Gloire Temo på Upphandlingsmyndigheten utgör avtal som överstiger tröskelvärdet utan annonsering den allvarligaste formen av överträdelse i upphandlingslagstiftningen, och kan leda till att Konkurrensverket beslutar om en upphandlingsskadeavgift på upp till 20 miljoner kronor.

Att hänvisa till dålig planering eller tidsbrist är enligt praxis ingen giltig ursäkt, påpekar Temo.

Alexander Albrecht, jurist på Konkurrensverket, utesluter inte en utredning och sägeratt myndigheten löpande bevakar upphandlingsområdet.