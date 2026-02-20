Fjärde AP-fonden kan ha brutit mot lagen om offentlig upphandling. Nu riskerar fonden böter i miljonklassen. Det avslöjar Finanswatch.
AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott
AP4:s direktupphandlingar av juridiska tjänster uppgick till minst 14,5 miljoner kronor exklusive moms under 2025. Det är långt över det tröskelbelopp på drygt 8,1 miljoner kronor som gällde för statliga myndigheter under fjolåret.
Merparten av summan gick till advokatbyrån Mannheimer Swartling, som fakturerade drygt 12 miljoner kronor. Det inklusive moms för rådgivning kopplad till konsolideringen och investeringsverksamheten.
Mer komplext arbete än väntat
Tobias Fransson, chef för ekonomi, hållbarhet och kommunikation på AP4, förklarar för FinansWatch att fonden initialt bedömde att kostnaderna skulle rymmas inom tröskelvärdet.
Konsolideringsarbetet visade sig dock vara mer komplext än väntat, vilket drev upp de externa juristkostnaderna.
Jonas Widgren, jurist på Mannheimer Swartling och visstidsanställd på AP4, säger till FinansWatch att tjänsterna varken konkurrensutsatts eller annonserats.
Enligt juristen Bel-Gloire Temo på Upphandlingsmyndigheten utgör avtal som överstiger tröskelvärdet utan annonsering den allvarligaste formen av överträdelse i upphandlingslagstiftningen, och kan leda till att Konkurrensverket beslutar om en upphandlingsskadeavgift på upp till 20 miljoner kronor.
Att hänvisa till dålig planering eller tidsbrist är enligt praxis ingen giltig ursäkt, påpekar Temo.
Alexander Albrecht, jurist på Konkurrensverket, utesluter inte en utredning och sägeratt myndigheten löpande bevakar upphandlingsområdet.
Svajig tid för AP-fonderna
Avslöjandet kommer i en turbulent period för AP-fonderna.
I höstas skrevs det mycket om den personalkarusell inom fonderna, där både AP3:s och AP4:s chefsjurister lämnat sina poster i samband med konsolideringen, och där källor ifrågasatte den officiella bilden av frivilliga avgångar.
Så gick AP4 under 2025
AP4:s 2025 präglades i övrigt av den osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, med den nya administrationen i USA i händelsernas centrum, och att en avkastning på 6,3 procent är god givet det osäkra marknadsläget.
Årets resultat landade på 34,4 miljarder kronor, och fondkapitalet ökade till 578,1 miljarder kronor vid utgången av året, efter nettoutbetalningar på 4,6 miljarder kronor till pensionssystemet.
I samband med konsolideringen överfördes noterade och onoterade tillgångar till ett sammanlagt värde av 511,5 miljarder kronor från AP1 till AP3 och AP4 direkt efter årsskiftet, vilket lyfte AP4:s fondkapital till 833,8 miljarder kronor vid ingången av 2026.
Mindre än 2 procent av AP1:s fondkapital kunde inte överföras och kvarstår tills vidare i avskild förvaltning.