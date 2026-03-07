Bedragare siktar in sig på deklarationen – så skyddar du dig

Få extra Bitcoin när du investerar varje månad.

I måndags började Skatteverket skicka ut deklarationen till de som har digital brevlåda.

Nu varnar Internetstiftelsen för att bedragare är redo att utnyttja situationen med falska mejl och sms.

”Många svenskar kommer att bli utsatta för bedragare via mejl, sms eller telefonsamtal. Bedragarna anpassar sig alltid efter det som är aktuellt”, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, i en kommentar.

Internetstiftelsen har upptäckt falska hemsidor som är så skickligt utformade att de är närmast identiska med Skatteverkets officiella sida.

Kriminella nätverk bygger systematiskt upp dessa kopior för att kapa användarkonton och stjäla personlig information.

QR-koder en ny bluffmetod

Tillvägagångssättet följer ofta ett välkänt mönster.

Offren kontaktas via mejl eller sms med löften om godkänd skatteåterbäring och uppmanas klicka på en länk för att verifiera sina uppgifter.

Istället hamnar de på domäner som kontrolleras av bedragare.

En nyare variant involverar QR-koder som mottagaren uppmanas att skanna. Dessa leder till falska sajter med formulär där besökaren ombeds fylla i sina betalkortsuppgifter.