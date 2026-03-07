Internetstiftelsen varnar för sofistikerade bluffar där kriminella skapar identiska kopior av Skatteverkets hemsida för att komma åt personuppgifter och betalkortsuppgifter. Unga kvinnor är särskilt utsatta.
Bedragare siktar in sig på deklarationen – så skyddar du dig
I måndags började Skatteverket skicka ut deklarationen till de som har digital brevlåda.
Läs även: Se upp med deklaration – bedragare kapar skattekontot – Dagens PS.
Nu varnar Internetstiftelsen för att bedragare är redo att utnyttja situationen med falska mejl och sms.
”Många svenskar kommer att bli utsatta för bedragare via mejl, sms eller telefonsamtal. Bedragarna anpassar sig alltid efter det som är aktuellt”, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, i en kommentar.
Internetstiftelsen har upptäckt falska hemsidor som är så skickligt utformade att de är närmast identiska med Skatteverkets officiella sida.
Kriminella nätverk bygger systematiskt upp dessa kopior för att kapa användarkonton och stjäla personlig information.
QR-koder en ny bluffmetod
Tillvägagångssättet följer ofta ett välkänt mönster.
Offren kontaktas via mejl eller sms med löften om godkänd skatteåterbäring och uppmanas klicka på en länk för att verifiera sina uppgifter.
Missa inte: Viktiga tipsen inför årets deklaration. Realtid
Istället hamnar de på domäner som kontrolleras av bedragare.
En nyare variant involverar QR-koder som mottagaren uppmanas att skanna. Dessa leder till falska sajter med formulär där besökaren ombeds fylla i sina betalkortsuppgifter.
Unga kvinnor särskilt utsatta
Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet visar på en oroande kunskapsbrist. Mer än var fjärde kvinnlig 00-talist saknar tillräcklig information om hur man skyddar sig mot nätbedrägerier. För samtliga internetanvändare är motsvarande siffra uppemot var femte.
”För att minska risken att bli lurad behöver fler öka sin kunskap om säkerhetsfrågor”, säger Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.
Läs även: Avdraget försvinner – miljoner svenskar får mindre tillbaka på skatten. Dagens PS
Appelgren beskriver bedragarna som opportunister som alltid anpassar sina budskap efter säsong. Inför jul handlar bluffarna ofta om paketleveranser, nu handlar de om deklarationen.
Så skyddar du dig
Internetstiftelsen betonar att Skatteverket aldrig efterfrågar kontouppgifter via mejl eller sms. Den som väntar på sin deklaration bör gå direkt till myndighetens officiella app eller hemsida.
Missa inte: Skatteavdraget försvinner – påverkar varannan svensk. Realtid
Organisationen listar flera konkreta råd: Undvik att klicka på länkar i mejl och sms. Ladda aldrig ner filer från okända avsändare. Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller inloggningsuppgifter till någon som kontaktar dig.
Om du misstänker att du råkat ut för bedrägerier bör du omedelbart spärra kortet och göra en polisanmälan. Svara inte heller på mejl eller sms du misstänker är en bluff, det bekräftar bara att din adress används.