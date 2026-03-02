Kriminella fortsätter att kalasa på välfärden – med allt mer avancerade angrepp

Utbetalningsmyndigheten beskriver hur kriminella använder avancerade metoder för att stjäla pengar från välfärden. Kriminella använder allt från skenflyttar och falska identiteter till företag som fakturerar för vård och omsorg som aldrig utförts. Myndigheten säger att angreppen slår alla delar av systemen.

Företag som brottsverktyg

Oseriösa aktörer använder företag, stiftelser och föreningar för att tillskansa sig lönebidrag och andra ersättningar. I vissa fall sätts verksamheter i system för att skapa sken av legitima tjänster, trots att de inte levererar det de får betalt för.

Myndigheten beskriver detta som återkommande angrepp mot skattebetalare och brukare, rapporterar Dagens Juridik.

Identiteter som utnyttjas

Falska och kapade identiteter är ett annat sätt att begå brott. Personer säljer sina uppgifter och bank-id när de lämnar landet, och anhöriga kan fortsätta ta ut pensioner för avlidna som inte rapporterats till svenska myndigheter.

Utbetalningarna fortsätter trots att personen inte längre lever.

Myndigheten trappar upp kontrollerna

Utbetalningsmyndigheten säger att exemplen är många och att arbetet nu riktas mot att upptäcka fler angrepp.

Under året granskar myndigheten oseriösa assistansbolag, felaktiga folkbokföringar och företag som används som brottsverktyg.

