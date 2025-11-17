Smoltek-affär gav snabb vinst – två bröder döms för insiderbrott

6 december 2023. Den yngre brodern hade inte rört sitt aktiedepå hos Avanza (börskurs Avanza Bank) sedan september 2022.

Men denna dag överfördes 100 000 kronor till kontot – en större summa än någon tidigare överföring – från den äldre brodern.

Handeln startade omedelbart, skriver Dagens Juridik.

Enligt Avanzas anmälan köpte mannen ”relativt aggressivt” aktier i Smoltek (börskurs Smoltek) för cirka 75 000 kronor, nära inpå börsens stängning. Några minuter senare skickade nanotechbolaget ut pressmeddelanden om en affär med taiwanesiska Yageo.

Kursen exploderade

Aktiekursen rusade från 2 kronor och 34 öre till 3 kronor och 15 öre – en uppgång på 34 procent. Dagstoppen nådde 4 kronor, motsvarande 70 procent.

Den äldre brodern var delägare och styrelseledamot i ett investmentbolag som deltog i Smolteks riktade emission.

Tolv dagar efter handeln anmälde Avanza misstänkt insiderbrott till Finansinspektionen.

ANNONS

”Efterhandskonstruktion”

Tingsrätten konstaterade att den äldre brodern hade insiderinformation och avfärdade hans förklaring som ”en efterhandskonstruktion”, enligt domen.

Båda bröderna döms till villkorlig dom. Den yngre får böta 5 500 kronor, den äldre 120 000 kronor baserat på deras ekonomiska förhållanden.

Vinsten på affären uppgick till drygt 26 000 kronor.