Den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis nådde nya rekordnivåer under 2025, med intäkter som för första gången i branschhistorien passerade 10 miljarder dollar. Det skedde samtidigt som byråns viktigaste kundgrupp, private equity-sektorn, brottas med en historisk avyttringsproblemsituation.
Advokatjätten spränger 10-miljardersvallen – trots pressade kunder
Kirkland redovisade totala intäkter på 10,6 miljarder dollar för 2025, en ökning från 8,8 miljarder dollar året innan.
Missa inte: Adjö timtaxa – affärsjuristernas guldko hotas i grunden. Realtid
Byråns delägare fick i genomsnitt 11,1 miljoner dollar var i ersättning, en ökning med 20 procent jämfört med 2024 och ett nytt rekord.
Stark M&A-utvecklingen lyfte Kirkland
Tillväxten drevs av en stark global M&A-marknad.
Kirkland rådgav vid affärer värda över 800 miljarder dollar under året, vilket gav byrån en marknadsandel på över 15 procent och positionen som världens mest anlitade juridiska rådgivare vid företagsförvärv.
Läs även: Ernstbergers bokflytt stoppas av konkursboet. Dagens PS
Bland uppdragen fanns rådgivning kring uppdelningen av Warner Bros Discovery i två börsnoterade bolag samt den saudibackade konsortiets uppköp av spelbolaget Electronic Arts för 55 miljarder dollar, det största så kallade take private-avtalet någonsin.
Det globala M&A-värdet översteg 4 biljoner dollar 2025 för första gången sedan högkonjunkturen 2021, drivet av ett rekordantal storaffärer.
Tungt år får private equit
Men private equity-sektorn, som länge varit Kirklands kärnverksamhet, hade det betydligt tyngre.
Enligt en rapport från konsultfirman Bain & Company, som FT tagit del av, växte det samlade värdet av osålda portföljbolag i private equity-fonder till rekordhöga 3 800 miljarder dollar under 2025.
Missa inte: Ny advokatbyrå växer – tar strid för Trumps måltavlor. Realtid
Det är en ökning med 3 procent trots att branschen genomförde avyttringar för över 700 miljarder dollar under året.
Innehavstiderna har ökat till i genomsnitt sju år, jämfört med fem till sex år under perioden 2010–2021. Bain konstaterar att investeringar tenderar att växa mindre i värde ju äldre de blir, särskilt efter åtta års ägande.
Kirkland har påverkats av den tröga marknaden
Svårigheterna att avyttra har fått konsekvenser även för Kirkland.
Förra månaden lämnade stjärnadvokaten David Nemecek byrån för konkurrenten Simpson Thacher & Bartlett, efter att hans restruktureringsverksamhet irriterat Kirklands private equity-kunder.
Läs även: Fed-bossen Jerome Powell vägrar lämna sin post. Dagens PS
Dessutom avgick Kirkland som juridiskt ombud åt telekombolaget Altice USA efter påtryckningar från stora kapitalförvaltare.
Kirkland utökade antalet delägare med knappt 4 procent till 595 under året och det totala antalet partners ökade med 9 procent till 1 823.
Byrån har inte kommenterat sina resultat.