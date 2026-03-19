Advokatjätten spränger 10-miljardersvallen – trots pressade kunder

Kirkland redovisade totala intäkter på 10,6 miljarder dollar för 2025, en ökning från 8,8 miljarder dollar året innan.

Missa inte: Adjö timtaxa – affärsjuristernas guldko hotas i grunden. Realtid

Byråns delägare fick i genomsnitt 11,1 miljoner dollar var i ersättning, en ökning med 20 procent jämfört med 2024 och ett nytt rekord.

Stark M&A-utvecklingen lyfte Kirkland

Tillväxten drevs av en stark global M&A-marknad.

Kirkland rådgav vid affärer värda över 800 miljarder dollar under året, vilket gav byrån en marknadsandel på över 15 procent och positionen som världens mest anlitade juridiska rådgivare vid företagsförvärv.

Läs även: Ernstbergers bokflytt stoppas av konkursboet. Dagens PS

Bland uppdragen fanns rådgivning kring uppdelningen av Warner Bros Discovery i två börsnoterade bolag samt den saudibackade konsortiets uppköp av spelbolaget Electronic Arts för 55 miljarder dollar, det största så kallade take private-avtalet någonsin.

Det globala M&A-värdet översteg 4 biljoner dollar 2025 för första gången sedan högkonjunkturen 2021, drivet av ett rekordantal storaffärer.