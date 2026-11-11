Klart: Weil lägger ned verksamheten efter 95 år

Partnerna på den amerikanska advokatbyrån Weil, Gotshal & Manges har röstat för att avveckla verksamheten efter 95 år.

Beslutet innebär att en tremannakommitté får ansvaret för att leda den ordnade nedläggningen av en av Wall Streets mest välkända advokatbyråer.

Förslaget godkändes med stöd av 97 procent av delägarna, enligt en person med insyn i omröstningen, rapporterar Bloomberg Law.

Ledningen fråntas ansvaret

Kommittén består av byråns chefsjurist Robert Carangelo, skattepartnern Paul Wessel och den oberoende styrelseledamoten Patricia Ferrari.

Byråns mångårige ordförande och högste chef Barry Wolf kommer att fungera som särskild rådgivare åt kommittén åtminstone fram till årsskiftet.

Omröstningen innebär också att byråns traditionella ledning fråntas ansvaret för den löpande verksamheten. I stället får kommittén kontroll över avvecklingsprocessen.

Två personer har samtidigt utsetts till gemensamma rekonstruktionschefer: James Mesterharm från AlixPartners och Ben Schrag från C Street Advisory Group.

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