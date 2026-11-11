Det har redan skrivits mycket om den spektakulära kollapsen av Weil, Gotshal & Manges. Nu har man också formellt röstat om att lägga ned byrån.
Klart: Weil lägger ned verksamheten efter 95 år
Partnerna på den amerikanska advokatbyrån Weil, Gotshal & Manges har röstat för att avveckla verksamheten efter 95 år.
Beslutet innebär att en tremannakommitté får ansvaret för att leda den ordnade nedläggningen av en av Wall Streets mest välkända advokatbyråer.
Förslaget godkändes med stöd av 97 procent av delägarna, enligt en person med insyn i omröstningen, rapporterar Bloomberg Law.
Ledningen fråntas ansvaret
Kommittén består av byråns chefsjurist Robert Carangelo, skattepartnern Paul Wessel och den oberoende styrelseledamoten Patricia Ferrari.
Byråns mångårige ordförande och högste chef Barry Wolf kommer att fungera som särskild rådgivare åt kommittén åtminstone fram till årsskiftet.
Omröstningen innebär också att byråns traditionella ledning fråntas ansvaret för den löpande verksamheten. I stället får kommittén kontroll över avvecklingsprocessen.
Två personer har samtidigt utsetts till gemensamma rekonstruktionschefer: James Mesterharm från AlixPartners och Ben Schrag från C Street Advisory Group.
Läs mer: AI-byråerna slåss om Weils kvarlevor – nu är de tre. Realtid
Har lämnat för andra byråer
Nedläggningen kommer efter en längre period av svag utveckling i förhållande till konkurrenterna och en omfattande flykt av delägare till andra advokatbyråer.
Ledningen rekommenderade en avveckling den 28 oktober efter att förtroendet för verksamhetens framtid urholkats.
En central del av processen blir att driva in utestående klientintäkter, förhandla med hyresvärdar och hantera eventuella tvister med tidigare delägare och pensionerade medarbetare.
Läs mer: AI-bolaget lägger bud på anrika advokatbyrån efter kollaps. Realtid
Rekryterar från Weil
Byrån har ekonomiska åtaganden gentemot tidigare delägare som lämnat verksamheten under de senaste åren, liksom pensionerade delägare.
Flera grupper har redan anlitat juridiska ombud för att bevaka sina intressen under avvecklingen.
Samtidigt fortsätter konkurrenterna att rekrytera från den krisdrabbade byrån. Kirkland & Ellis meddelade på tisdagen att antitrustpartnern Jeff White ansluter till verksamheten.
Även Simpson Thacher & Bartlett, Paul Weiss, Sidley Austin och Quinn Emanuel hör till byråerna som rekryterar från Weil.
Läs mer: Tyskland köper in sig i stridsvagnstillverkare – betalar 73 miljarder. Realtid