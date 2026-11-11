Lät ChatGPT fejka miljardbud – träffade vd:n med falsk accent

ChatGPT och logotyper från Google

Woolcott kontaktade först Touchstone under namnet ”Simon Jones” från det påhittade private equity-bolaget Griffon Partners. Han mejlade från en AOL-adress och påstod att hans jobbmejl tillfälligt hade slagits ut av skadlig kod.

Han lade ett bud på 154 miljoner pund, ungefär dubbelt så mycket som bolaget var värt. Som stöd för budet skickade han ett förfalskat brev från HSBC, som påstod att köparen hade 217 miljoner pund på kontot och en kredit på 100 miljoner pund. Han skickade också ett brev från en påhittad advokat på en existerande advokatbyrå.

Missa inte: Toppbyrå bötfälls för penningtvättsbrister – partner fråntas tillståndet. Realtid

Handlingarna tog han fram med hjälp av ChatGPT. Logotyperna laddade han ner från Google, och han skrev under med improviserade namnteckningar.

Woolcott gick också med i en investerargrupp för Touchstone på Discord, där han tänkte läcka nyheten om budet.

Möte på lyxhotell

ANNONS

Touchstones vd Paul Baay tyckte att budet var ”för bra för att vara sant”, eftersom det var ett kontantbud på nästan dubbla aktiekursen. Bolaget hade redan upptäckt flera varningssignaler när Baay ändå gick med på att träffa köparens representant på May Fair Hotel i London.

Där dök Woolcott upp under namnet ”Greg Thomas” och pratade med Boston-accent. Han sade att hans klient var på skidsemester i Schweiz och pressade på för att Touchstones styrelse skulle offentliggöra budet.

Baay pekade senare ut Woolcott vid en vittneskonfrontation.

”Du visste mycket väl vad du gjorde”, sa domaren Usha Karu enligt The Independent.

Enligt rättspsykiatriska bedömningar inför domen har Woolcott sagt att han tyckte det var spännande att låtsas vara någon annan.

Parkeringsavgift avslöjade honom

FCA inledde sin utredning i mars 2025. Utredarna kunde koppla tre telefonnummer, som användes av olika påhittade personer, till en och samma telefon. Till slut placerade en parkeringsbetalning Woolcotts bil nära den butik i Blackheath som handlingarna hade skickats från.

”Woolcotts falska uppköpsbud var ett beräknat försök att tjäna pengar på att manipulera marknaden”, säger Therese Chambers, chef för tillsyn och marknadsövervakning på FCA, i pressmeddelandet.

ANNONS

Fem år för WeWork-bud

Fallet påminner om det falska bud på WeWork som lades 2023. Fastighetsinvesteraren Jonathan Larmore fick fem års fängelse för det, enligt Bloomberg Law, trots att han inte tjänade några pengar.

I Sverige har Svea hovrätt nyligen klassat aktiehets på X som grov marknadsmanipulation. En tidigare insiderövervakare har fått fängelse för insiderbrott, och även en före detta övervakare på Stockholmsbörsen har dömts till ett års fängelse.