Portugisisk polis har slagit till mot 54 adresser i en utredning om misstänkt fusk med EU-pengar som var tänkta för innovativa småföretag. Två personer har gripits och 35 personer och bolag är formellt misstänkta.
54 razzior i misstänkt EU-fondhärva – 185 miljoner i stöd granskas
Tillslaget fick namnet Operação Harpia och gjordes på tisdagen. Det meddelar DCIAP, den portugisiska åklagarmyndighetens centrala enhet för utredning av grov brottslighet.
Utredningen gäller misstänkt bidragsbedrägeri och penningtvätt. Totalt granskas 80 investeringar på sammanlagt omkring 31,7 miljoner euro. Av det var cirka 17,2 miljoner euro offentligt stöd, vilket motsvarar ungefär 185 miljoner kronor.
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Polisen gick in i 25 bostäder och 24 andra lokaler. Dessutom genomsöktes tre revisorskontor och två advokatbyråer. Husrannsakningarna gjordes i Lissabon, Porto, Braga, Aveiro, Santarém och Setúbal samt på Azorerna.
Kontrollerade alla led
Enligt åklagarna ska de misstänkta ha kommit åt EU-pengar genom offentliga finansieringsinstrument för investeringar i innovativa små och medelstora företag. Pengarna kommer från de portugisiska stödprogrammen QREN och Portugal 2020. I dag förvaltas de av den statliga utvecklingsbanken Banco Português de Fomento.
Upplägget ska ha byggt på att de misstänkta styrde bolagen i varje led. De var alltså både de som sökte pengarna, de som tog emot investeringarna och leverantörer till samma mottagare.
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Den portugisiska polisen Polícia Judiciária ger fler detaljer. Enligt polisen handlar det om ett nätverk av bolag och finansiella mellanhänder, bland annat investeringsbolag för så kallade affärsänglar. Med hjälp av falska dokument och fakturor ska de ha fått ut både nationella pengar och EU-medel. Stödet var tänkt att stärka kapitalet i småföretag i tidiga skeden av tillväxt, internationalisering och innovation.
Utöver bidragsbedrägeri och penningtvätt utreder polisen också otillåten användning av stöd och urkundsförfalskning. Enligt PJ kan skadan bli större än 17 miljoner euro.
Båtar, konst och kryptotillgångar
De två gripna ska förhöras av en undersökningsdomare, som sedan beslutar om tvångsåtgärder. Sju personer och 28 bolag har fått status som formellt misstänkta.
Myndigheterna har tillfälligt fryst tillgångar för att säkra eventuella brottsvinster. Enligt polisen gäller det bland annat kryptotillgångar, fastigheter, lyxbilar, båtar, aktieinnehav, bankkonton, konstverk, klockor och smycken.
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I insatsen deltog 15 åklagare och sju specialister från riksåklagarens tekniska enhet, liksom ett stort antal poliser från den nationella antikorruptionsenheten. Inga namn på de misstänkta har offentliggjorts.
På Azorerna gjordes husrannsakningar i bostäder och hos två bolag på ön São Miguel. Enligt RTP Açores har de hittills inte lett till några gripanden eller misstankar där.
Ett av flera fall
Portugal har de senaste åren haft en rad utredningar om fusk med EU-pengar. Våren 2024 gjorde polisen 78 husrannsakningar i Operação Maestro, som gällde misstänkt fusk för omkring 39 miljoner euro. Det rapporterade Observador då.
Problemet finns i hela EU. Kriminella misstänks ha försökt lura till sig över 700 miljarder kronor av EU:s gemensamma pengar bara under förra året, har Dagens PS rapporterat.
Realtid har tidigare skrivit om hur EU:s innovationsinstitut EIT stoppade utbetalningar till en underorganisation efter misstankar om bedrägeri. Vi har också rapporterat om hur Europeiska investeringsbanken på ett år stoppade 107 bedrägerier.