54 razzior i misstänkt EU-fondhärva – 185 miljoner i stöd granskas

Tillslaget fick namnet Operação Harpia och gjordes på tisdagen. Det meddelar DCIAP, den portugisiska åklagarmyndighetens centrala enhet för utredning av grov brottslighet.

Utredningen gäller misstänkt bidragsbedrägeri och penningtvätt. Totalt granskas 80 investeringar på sammanlagt omkring 31,7 miljoner euro. Av det var cirka 17,2 miljoner euro offentligt stöd, vilket motsvarar ungefär 185 miljoner kronor.

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Polisen gick in i 25 bostäder och 24 andra lokaler. Dessutom genomsöktes tre revisorskontor och två advokatbyråer. Husrannsakningarna gjordes i Lissabon, Porto, Braga, Aveiro, Santarém och Setúbal samt på Azorerna.

Kontrollerade alla led

Enligt åklagarna ska de misstänkta ha kommit åt EU-pengar genom offentliga finansieringsinstrument för investeringar i innovativa små och medelstora företag. Pengarna kommer från de portugisiska stödprogrammen QREN och Portugal 2020. I dag förvaltas de av den statliga utvecklingsbanken Banco Português de Fomento.

Upplägget ska ha byggt på att de misstänkta styrde bolagen i varje led. De var alltså både de som sökte pengarna, de som tog emot investeringarna och leverantörer till samma mottagare.

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Den portugisiska polisen Polícia Judiciária ger fler detaljer. Enligt polisen handlar det om ett nätverk av bolag och finansiella mellanhänder, bland annat investeringsbolag för så kallade affärsänglar. Med hjälp av falska dokument och fakturor ska de ha fått ut både nationella pengar och EU-medel. Stödet var tänkt att stärka kapitalet i småföretag i tidiga skeden av tillväxt, internationalisering och innovation.

Utöver bidragsbedrägeri och penningtvätt utreder polisen också otillåten användning av stöd och urkundsförfalskning. Enligt PJ kan skadan bli större än 17 miljoner euro.