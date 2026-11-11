Det blir inget fastställt straff mot Stephan Schmidheiny i Eternit-affären. Istället ska rättegången tas om, något som upprör anhöriga till avlidna.
Miljardärens fängelsedom rivs upp – 25 dödsfall preskriberade
Italiens högsta domstol har beslutat att det ska hållas en ny rättegång mot den schweiziske företagsledaren Stephan Schmidheiny, tidigare ägare till bolaget Eternit.
Han har tidigare dömts till ett långt fängelsestraff för att ha varit ansvarig för asbestexponering som har drabbat många vid Eternits fabrik i Casale Monferrato i norra Italien.
Samtidigt har domstolen slagit fast att åtalet preskriberats när det gäller ytterligare 25 personer som avlidit till följd av asbestexponering.
Ansvarade för anläggningen i tio år
Beslutet innebär att målet går tillbaka till en ny prövning i andra instans för omkring 60 av de återstående dödsfallen.
Det rapporterar den italienska nyhetsbyrån Ansa.
Åklagarsidan hade begärt att den tidigare domen på nio år och sex månaders fängelse skulle fastställas. Högsta domstolen gick dock inte på den linjen.
Schmidheiny, som är 79 år, anklagas för grovt vållande till annans död i samband med verksamheten.
Han ansvarade för anläggningen mellan 1976 och 1986. Åtalet omfattar 91 dödsfall.
Den tidigare appellationsdomen upphävdes eftersom domstolens dom inte hade översatts till tyska.
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Tusentals ska ha dött av exponeringen
Efter att en översatt version lämnats in i april kunde försvaret överklaga till högsta domstolen.
Beskedet väcker starka reaktioner bland anhöriga och tidigare anställda, skriver Reuters.
Företrädare för de drabbade beskriver beslutet som en stor besvikelse och varnar för att ytterligare fall riskerar att preskriberas medan rättsprocessen fortsätter.
Casale Monferrato har drabbats särskilt hårt av asbestrelaterade sjukdomar. Enligt lokala företrädare har omkring 3 000 människor dött till följd av exponeringen.
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Konsekvenserna märks än idag
Fortfarande avlider närmare 50 personer om året i staden.
Eternitprocesserna har sitt ursprung i en omfattande utredning som inleddes av åklagare i Turin 2004.
Ett tidigare mål om miljöförstöring slutade med att brottet preskriberades 2015.
I den nu aktuella rättsprocessen har Schmidheiny tidigare dömts för vållande till annans död, medan åklagarsidan ursprungligen ville få honom fälld för dråp med likgiltighetsuppsåt.
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