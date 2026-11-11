Miljardärens fängelsedom rivs upp – 25 dödsfall preskriberade

Italiens högsta domstol har beslutat att det ska hållas en ny rättegång mot den schweiziske företagsledaren Stephan Schmidheiny, tidigare ägare till bolaget Eternit.

Han har tidigare dömts till ett långt fängelsestraff för att ha varit ansvarig för asbestexponering som har drabbat många vid Eternits fabrik i Casale Monferrato i norra Italien.

Samtidigt har domstolen slagit fast att åtalet preskriberats när det gäller ytterligare 25 personer som avlidit till följd av asbestexponering.

Ansvarade för anläggningen i tio år

Beslutet innebär att målet går tillbaka till en ny prövning i andra instans för omkring 60 av de återstående dödsfallen.

Det rapporterar den italienska nyhetsbyrån Ansa.

Åklagarsidan hade begärt att den tidigare domen på nio år och sex månaders fängelse skulle fastställas. Högsta domstolen gick dock inte på den linjen.

Schmidheiny, som är 79 år, anklagas för grovt vållande till annans död i samband med verksamheten.

ANNONS

Han ansvarade för anläggningen mellan 1976 och 1986. Åtalet omfattar 91 dödsfall.

Den tidigare appellationsdomen upphävdes eftersom domstolens dom inte hade översatts till tyska.

Läs mer: 200 ton asbest dumpat vid vägkant – husägare måste betala här. Dagens PS