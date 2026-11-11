Försvarsbolaget KNDS får den tyska staten som delägare i en storaffär. Nu är siktet inställt på en framtida börsnotering.
Tyskland köper in sig i stridsvagnstillverkare – betalar 73 miljarder
Tyskland betalar 6,6 miljarder euro för att förvärva hälften av den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS, som bland annat tillverkar stridsvagnen Leopard 2.
Affären ska ge Berlin större inflytande över strategiskt viktig försvarsteknik och säkerställa att landet får samma tyngd som Frankrike i bolagets beslutsfattande.
Det uppger två personer med insyn i förhandlingarna till Reuters.
Lägre pris än väntat
Den tyska regeringen nådde förra veckan en överenskommelse med de familjer som äger KNDS om att köpa deras ägarandel.
Enligt ett regeringsdokument som presenterats för parlamentet är målet att Tyskland ska kunna påverka bolagets strategiska beslut på samma villkor som den franska staten.
Prislappen på 6,6 miljarder euro är betydligt lägre än vad den tyska regeringen tidigare hade räknat med.
I juni hade Berlin avsatt upp till 7,2 miljarder euro för ett planerat förvärv av 40 procent av bolaget.
Enligt tidningen Der Spiegel bygger värderingen på att KNDS inför den tidigare planerade börsnoteringen värderades till 11,2 miljarder euro. Till det ska ha lagts en premie på en miljard euro.
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Siktar på börsnotering
KNDS bildades genom en sammanslagning av tyska Krauss-Maffei Wegmann och franska Nexter.
Koncernen är en av Europas ledande försvarsmaterieltillverkare och står bland annat bakom Leopard 2, som används av flera europeiska länder.
Tyskland planerar inledningsvis att förvärva familjeägarnas hela andel.
På längre sikt är planen att både Berlin och Paris ska minska sina innehav till 40 procent vardera genom en framtida börsnotering, förutsatt att marknadsförhållandena tillåter det.
Enligt det tyska finansdepartementets underlag till parlamentets budgetutskott är ett centralt motiv att förhindra att Tyskland blir nedröstat i viktiga frågor inom koncernen.
Den tyska regeringen har inte kommenterat de ekonomiska detaljerna i förhandlingarna.
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