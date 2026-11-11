Tyskland köper in sig i stridsvagnstillverkare – betalar 73 miljarder

Tyskland betalar 6,6 miljarder euro för att förvärva hälften av den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS, som bland annat tillverkar stridsvagnen Leopard 2.

Affären ska ge Berlin större inflytande över strategiskt viktig försvarsteknik och säkerställa att landet får samma tyngd som Frankrike i bolagets beslutsfattande.

Det uppger två personer med insyn i förhandlingarna till Reuters.

Lägre pris än väntat

Den tyska regeringen nådde förra veckan en överenskommelse med de familjer som äger KNDS om att köpa deras ägarandel.

Enligt ett regeringsdokument som presenterats för parlamentet är målet att Tyskland ska kunna påverka bolagets strategiska beslut på samma villkor som den franska staten.

Prislappen på 6,6 miljarder euro är betydligt lägre än vad den tyska regeringen tidigare hade räknat med.

I juni hade Berlin avsatt upp till 7,2 miljarder euro för ett planerat förvärv av 40 procent av bolaget.

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Enligt tidningen Der Spiegel bygger värderingen på att KNDS inför den tidigare planerade börsnoteringen värderades till 11,2 miljarder euro. Till det ska ha lagts en premie på en miljard euro.

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