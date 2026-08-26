Googles storsatsning på AI för jurister – Legora med från start

Plattformen är uppbyggd kring specialiserade ”skills” som ska styra AI-agenter genom juridiska uppgifter: utkast till inlagor, citatkontroll, contract lifecycle management, regulatorisk omvärldsbevakning och hantering av registerutdrag enligt GDPR, skriver Google i sitt tillkännagivande.

Produkten släpps som preview med fyra byråer ombord, Cleary Gottlieb, Freshfields, Weil och Williams & Connolly, rapporterar Reuters.

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Klientdata, byråernas playbooks och modellernas output ska stanna i organisationens egen molnmiljö och aldrig användas för att träna Googles modeller, uppger bolaget. En kontrollpanel för byråernas IT- och riskfunktioner ska ge överblick över behörigheter och resultat.

Kopplas till befintliga system

Via MCP-kopplingar ansluter plattformen till Thomson Reuters, Harvey, iManage, NetDocuments, RelativityOne, Docusign, Everlaw, Solve Intelligence och Legora, enligt Artificial Lawyer.

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Google ersätter alltså inte de system byråerna redan använder, utan kopplar samman dem.

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Bolaget går också till marknaden tillsammans med konsultbolag som Accenture och Deloitte.