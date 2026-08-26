Google Cloud lanserade på tisdagen Gemini Enterprise for Legal, en AI-plattform riktad mot advokatbyråer och bolagsjuristavdelningar. Svenskgrundade Legora är en av lanseringspartnerna.
Googles storsatsning på AI för jurister – Legora med från start
Plattformen är uppbyggd kring specialiserade ”skills” som ska styra AI-agenter genom juridiska uppgifter: utkast till inlagor, citatkontroll, contract lifecycle management, regulatorisk omvärldsbevakning och hantering av registerutdrag enligt GDPR, skriver Google i sitt tillkännagivande.
Produkten släpps som preview med fyra byråer ombord, Cleary Gottlieb, Freshfields, Weil och Williams & Connolly, rapporterar Reuters.
Missa inte: Legora fortsätter sin expansion – köper upp start-up. Realtid
Klientdata, byråernas playbooks och modellernas output ska stanna i organisationens egen molnmiljö och aldrig användas för att träna Googles modeller, uppger bolaget. En kontrollpanel för byråernas IT- och riskfunktioner ska ge överblick över behörigheter och resultat.
Kopplas till befintliga system
Via MCP-kopplingar ansluter plattformen till Thomson Reuters, Harvey, iManage, NetDocuments, RelativityOne, Docusign, Everlaw, Solve Intelligence och Legora, enligt Artificial Lawyer.
Läs även: Appen kan vara boven när Android-mobilens batteri dör för snabbt. Dagens PS
Google ersätter alltså inte de system byråerna redan använder, utan kopplar samman dem.
Bolaget går också till marknaden tillsammans med konsultbolag som Accenture och Deloitte.
Spårbarhet i fokus
Under plattformen ligger vad Google kallar ett styrt kontrollplan: en kontrollpanel där byråernas IT- och riskfunktioner kan upprätthålla säkerhetspolicyer, hålla data isolerad och kräva att varje svar går att spåra till källor med kontrollerbara hänvisningar, skriver Google.
Behörigheterna ärvs från de dokumenthanterings- och e-discoverysystem agenterna hämtar underlag ur.
Legora med i beta
Legora, grundat i Stockholm, deltar som lanseringspartner i previewversionen.
Missa inte: Svenska Legora utmanas av amerikanska jätten på hemmaplan. Realtid
Godkända gemensamma kunder ska via en beta-koppling kunna ställa juridiska frågor till Legora inifrån Gemini Enterprise och få svar som länkar tillbaka till motsvarande tråd i Legora, där källhänvisningar, behörigheter och juridisk kontext finns kvar, meddelar Legora.
Bolagets produktchef Bryan Tsao säger i pressmeddelandet att juristteam inför AI i allt fler delar av verksamheten och behöver tillförlitlig juridisk intelligens i de miljöerna.
Kunderna kräver kostnadsbesparingar
Weils co-managing partner Jonathon Soler säger till Reuters att klienternas förväntningar har förskjutits och att byråerna nu pressas både att införa AI och att visa vilka kostnadsbesparingar tekniken levererar.
Lanseringen sker på en marknad där Harvey, Legora och Thomson Reuters CoCounsel redan är etablerade hos storbyråerna.
Google släppte samtidigt en motsvarande produkt för finanssektorn och uppger att lösningar för vård och life science är planerade. Alphabet lanserade grundplattformen Gemini Enterprise i oktober förra året.
Google Cloud är en av Alphabets snabbast växande verksamheter, och lanseringen sker i ett läge där konkurrensen om juristbyråernas AI-budgetar hårdnar. Flera storbyråer har ingått strategiska partnerskap med AI-leverantörer, och en del bygger egna plattformar.