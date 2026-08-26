Deloitte har lämnat revisorsposten i det avnoterade skandalbolaget Intellego. Nu utreder den nya styrelsen, där en tvistefinansiär tagit plats, om revisionsjätten kan hållas ansvarig för bolagets felaktiga intäktsredovisning.
Deloitte kan krävas på miljoner efter skandalen i Intellego
Petter Engdahls uppdrag som Intellegos revisor avslutades i samband med att årsredovisningen för 2025 lades fram på den fortsatta årsstämman den 12 augusti.
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Han ersattes av David Eskilsson från Baker Tilly MLT i Skåne, rapporterar Affärsvärlden.
Bytet är en del av det arbete som pågått sedan den nya styrelsen tillträdde i februari. Sedan dess genomför bolaget vad man kallar en ansvarsanalys, där det granskas om den tidigare styrelsen, den tidigare vd:n, leverantörer, Deloitte och andra parter kan hållas ansvariga.
Tvistefinansiär i styrelserummet
En av dem som valdes in i den nya styrelsen är juristen Mats Geijer, Nordenchef på Deminor Litigation Funding, ett bolag som finansierar just juridiska tvister och skiljeförfaranden.
Ordföranden Fredrik Olsson har beskrivit honom som bolagets naturliga länk till de pågående processerna, som drivs tillsammans med advokat Micael Karlsson på Delphi.
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På frågan om det är uteslutet att bolaget förbereder ett skadeståndskrav mot Deloitte svarar Geijer till Affärsvärlden: ”Vi utesluter ingenting innan den här analysen är färdig.”
Någon uppskattning av skadans storlek finns ännu inte. Enligt Geijer är det svårt att knyta ett belopp till respektive leverantörs eventuella brister, och arbetet gällande Deloitte har inte kunnat påbörjas förrän uppdraget avslutades. Han understryker samtidigt att det är kostsamt och tidskrävande att driva krav, och att det ska vägas mot uppsidan för bolaget.
Deloitte såg riskerna redan 2024
Frågan om revisorns ansvar har varit uppe sedan i vintras. Efter en anmälan från Aktiespararna har Revisorsinspektionen sedan i mars ett pågående tillsynsärende mot Engdahl.
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton har uppgett till Affärsvärlden att anmälan avser både 2024 och 2025, och att man vill få prövat om revisionen utförts med den professionella skepsis som god sed kräver.
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Av Deloittes eget yttrande till myndigheten framgår att revisionsteamet inför revisionen 2024 identifierade risk för felaktig intäktsredovisning och brister i kontrollmiljön, skriver Revisionsvärlden. Trots det lämnades en ren revisionsberättelse. Byrån var samtidigt den som i november 2025 själv anmälde misstänkt bokföringsbrott.
Huvudägaren Hans Isoz, som tog initiativ till februaristämman, har sagt till EFN att han litade på Deloitte, styrelsen och den tidigare vd:n.
Under sommaren har Intellego bytt namn till DGH International. Nästa vecka planerar bolaget en halvårsuppdatering med mer information om ansvarsanalysens status och en tydligare tidsplan.