Deloitte kan krävas på miljoner efter skandalen i Intellego

Petter Engdahls uppdrag som Intellegos revisor avslutades i samband med att årsredovisningen för 2025 lades fram på den fortsatta årsstämman den 12 augusti.

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Han ersattes av David Eskilsson från Baker Tilly MLT i Skåne, rapporterar Affärsvärlden.

Bytet är en del av det arbete som pågått sedan den nya styrelsen tillträdde i februari. Sedan dess genomför bolaget vad man kallar en ansvarsanalys, där det granskas om den tidigare styrelsen, den tidigare vd:n, leverantörer, Deloitte och andra parter kan hållas ansvariga.

Tvistefinansiär i styrelserummet

En av dem som valdes in i den nya styrelsen är juristen Mats Geijer, Nordenchef på Deminor Litigation Funding, ett bolag som finansierar just juridiska tvister och skiljeförfaranden.

Ordföranden Fredrik Olsson har beskrivit honom som bolagets naturliga länk till de pågående processerna, som drivs tillsammans med advokat Micael Karlsson på Delphi.

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På frågan om det är uteslutet att bolaget förbereder ett skadeståndskrav mot Deloitte svarar Geijer till Affärsvärlden: ”Vi utesluter ingenting innan den här analysen är färdig.”

Någon uppskattning av skadans storlek finns ännu inte. Enligt Geijer är det svårt att knyta ett belopp till respektive leverantörs eventuella brister, och arbetet gällande Deloitte har inte kunnat påbörjas förrän uppdraget avslutades. Han understryker samtidigt att det är kostsamt och tidskrävande att driva krav, och att det ska vägas mot uppsidan för bolaget.