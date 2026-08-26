Smäll för fåmansbolag: HFD stoppar avancerat skatteupplägg

Bakgrunden är ett problem som är vardag i många ägarledda bolag.

Mannen i målet är delägare i ett rörelsedrivande aktiebolag som samlat på sig en vinst som inte har delats ut. Skälet är att vinsten inte ryms inom ägarnas gränsbelopp, alltså den del som får tas ut till den lägre skattesatsen på 20 procent enligt de så kallade 3:12-reglerna. Att dela ut pengarna skulle bli dyrt.

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Delägaren ville i stället föra över sin andel av vinstmedlen till ett holdingbolag som han äger själv, och ansökte om förhandsbesked för att få veta hur det skulle beskattas.

Tre steg som tar ut varandra

Upplägget som prövades bestod av tre led. Först skulle delägaren överlåta en del av sina aktier i rörelsebolaget till sitt holdingbolag till underpris.

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Därefter skulle rörelsebolaget lösa in just de aktierna, men till fullt marknadsvärde. Slutligen skulle bolaget genom en fondemission återställa aktiekapitalet, utan att ägarförhållandena mellan delägarna förändrades.

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Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att inget av de tre stegen, sett för sig, utlöser någon beskattning. Ändå blir svaret att delägaren ska utdelningsbeskattas.