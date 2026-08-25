Hemliga handlingarna avslöjar spelet bakom Murdochs tronskifte

Ett år efter att Rupert Murdoch gjorde upp med sina barn om kontrollen över Fox Corp och News Corp har handlingarna från processen i Reno, Nevada, blivit offentliga.

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Det 96-sidiga dokumentet är en rekommendation från december 2024 av bouppteckningskommissarien vid Washoe County Second Judicial District Court och det är första gången allmänheten får se vad som utspelade sig bakom kulisserna.

Domstolen: planen gynnade inte förmånstagarna

Rupert Murdoch försökte ändra villkoren i den oåterkalleliga familjestiftelsen så att äldste sonen Lachlan Murdoch skulle få ensam röstkontroll efter faderns död, i stället för lika fördelning mellan de fyra äldsta barnen.

Kommissarien Edmund Gorman beskrev planen som en noggrant iscensatt charad och slog fast att Rupert och Lachlan agerat i ond tro mot syskonen James, Elisabeth och Prudence, rapporterar ABC News.

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Gorman fann att förvaltaren, Reno-baserade Cruden Financial Services, och de tre verkställande direktörer som godkände ändringen hade missbrukat sitt utrymme för skönsmässig bedömning och brutit mot sina lojalitetsplikter mot stiftelsens förmånstagare.

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Den interna arbetsnamnet på operationen, ”Project Family Harmony”, var enligt domstolen allt annat än harmoniskt.