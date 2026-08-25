Nyöppnade domstolshandlingar från Reno ger för första gången insyn i maktkampen om Murdochimperiet. Domstolens slutsats är att familjeöverhuvudet och sonen Lachlan agerade i ond tro.
Hemliga handlingarna avslöjar spelet bakom Murdochs tronskifte
Ett år efter att Rupert Murdoch gjorde upp med sina barn om kontrollen över Fox Corp och News Corp har handlingarna från processen i Reno, Nevada, blivit offentliga.
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Det 96-sidiga dokumentet är en rekommendation från december 2024 av bouppteckningskommissarien vid Washoe County Second Judicial District Court och det är första gången allmänheten får se vad som utspelade sig bakom kulisserna.
Domstolen: planen gynnade inte förmånstagarna
Rupert Murdoch försökte ändra villkoren i den oåterkalleliga familjestiftelsen så att äldste sonen Lachlan Murdoch skulle få ensam röstkontroll efter faderns död, i stället för lika fördelning mellan de fyra äldsta barnen.
Kommissarien Edmund Gorman beskrev planen som en noggrant iscensatt charad och slog fast att Rupert och Lachlan agerat i ond tro mot syskonen James, Elisabeth och Prudence, rapporterar ABC News.
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Gorman fann att förvaltaren, Reno-baserade Cruden Financial Services, och de tre verkställande direktörer som godkände ändringen hade missbrukat sitt utrymme för skönsmässig bedömning och brutit mot sina lojalitetsplikter mot stiftelsens förmånstagare.
Den interna arbetsnamnet på operationen, ”Project Family Harmony”, var enligt domstolen allt annat än harmoniskt.
Boken, memot och misstron
Handlingarna beskriver också hur bilden av James som bråkmakare växte fram.
Rupert Murdoch uppgav i domstolen att han ansåg att James skapade problem och spekulationer kring successionen, och att sonen därför borde skiljas från stiftelsen.
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Som bevis åberopade han bland annat ett memo skrivet av Elisabeths representant efter att ha settett avsnitt av HBO-serien ”Succession”, ett memo som kommissarien i stället tolkade som ett förslag om att utse en medlare.
Gorman fann vidare att Lachlan felaktigt uppgett för sin far, utan bevis, att James var källa till Paddy Mannings bok ”The Successor”, samtidigt som Lachlans egen rådgivare Siobhan McKenna med hans godkännande lämnat över 14 timmars intervjuer till författaren.
Kommissarien beskrev Lachlan som bristande i öppenhet, både mot parterna och i vittnesbåset, skriver The Guardian.
Prejudikat om offentlighet öppnade akten
Att handlingarna nu är läsbara är resultatet av en separat process. Målet supersekretessbelades ursprungligen där familjemedlemmarna kallades ”Doe 1” och så vidare och målet fanns inte ens listat på domstolens webbplats.
Nevadas högsta domstol slog i december 2025 fast att distriktsdomstolen felaktigt tolkat sekretessreglerna som tvingande och att den borde ha prövat maskning i stället för hemligstämpling, dokument för dokument.
Avgörandet prövades trots att målet redan var förlikt, just för att klargöra rättsläget om insyn.
Notan: 3,3 miljarder dollar
Den underliggande konflikten löstes utan dom.
I september 2025 lämnade James, Elisabeth och Prudence stiftelsen mot omkring 1,1 miljarder dollar var, och en ny stiftelse skapades till förmån för Lachlan och de yngre systrarna Grace och Chloe. Den nya konstruktionen löper till 2050, skriver NBC News.