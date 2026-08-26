Trenden kostar miljarder: Därför stoppas inte de lagliga kopiorna

Juridiken skyddar uttrycket, inte estetiken

Att komma åt den lagliga kopian är svårare, av principiella skäl.

Immaterialrätten skyddar inte en produktidé eller ett formspråk, utan specifika registrerbara uttryck: varumärket, logotypen, den registrerade designen.

Det konstaterar advokaterna Roberta Rodrigues Rozenthal och Thiago Porto Ribeiro på Stocche Forbes i en analys i Global Legal Post.

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En tillverkare som kopierar silhuett, funktion och prisposition men undviker de skyddade kännetecknen konkurrerar, den gör inte intrång.

Gränsdragningen sker i stället via trade dress och icke-traditionella varumärken, och den avgörande frågan är enligt författarna inte om något kopierats, utan om det som kopierats är just det konsumenten använder för att identifiera avsändaren. En signaturfärg eller ett mönster kan skyddas, men en silhuett sällan. Prövningen görs dessutom utifrån fall till fall, vilket gör processerna dyra och utfallet svårförutsägbart.

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Tullen fångar en bråkdel

Samtidigt är verkställigheten ett logistiskt problem.

EU:s myndigheter beslagtog 112 miljoner varor under 2024 till ett uppskattat detaljhandelsvärde av 3,8 miljarder euro.

Omkring 20 miljoner artiklar stoppades vid den yttre gränsen, en tioårshögsta. Ändå fångas bara en bråkdel av ett flöde som alltmer består av enskilda småpaket från e-handelsplattformar.

EU:s svar har varit fiskalt snarare än immaterialrättsligt. Rådet gav i februari slutligt klartecken till att avskaffa tullfriheten för försändelser under 150 euro, och sedan 1 juli tas en schablontull på tre euro ut per varukategori.

Åtgärden gör flödet dyrare och mer synligt, men avgör inte var kopian slutar och förfalskningen börjar.

Efterfrågan är det svåraste hindret

Konsumentledet talar emot rättighetshavarna. Enligt en attitydstudie från EUIPO uppger 13 procent av européerna att de medvetet köpt en förfalskning det senaste året varav 26 procent i åldersgruppen 15–24 år.

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Varumärkesägarna blir helt enkelt tvungna att bygga in skyddet registreringsledet, i formskydd, färgmärken och mönster, långt innan tvisten uppstår.