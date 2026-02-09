09 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Juridik

Fyra toppbyråer tar strid mot Trump – kan sätta gränser för hans makt

Donald Trumps administration har flera rättsfall igång. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Fyra amerikanska stora­drifts­advokat­byråer kommer att presentera separata argument när de överklagar president Donald Trumps kontroversiella verkställande order, fastställde en federal appellations­domstol i Washington DC på fredagen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Juridik

FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering

09 feb. 2026
Mobil med text som säger GDPR och en bild på en nyckel.
Juridik

EU skärper lagar – så påverkas svenska företag

08 feb. 2026
Juridik

EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin

06 feb. 2026
Juridik

Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal

05 feb. 2026
Juridik

Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann

04 feb. 2026

De olika byråerna har alla bestridit exekutiva ordrar som riktats mot dem av Donald Trumps administration. Dessa ordrar har avvisats av domare, men administrationen vill se att de blir gällande igen, skriver Reuters.

Perkins Coie, Jenner & Block, WilmerHale och Susman Godfrey kommer alla att få möjlighet att inkomma med egna svarsskrifter mellan 6 mars och 10 april, enligt Bloomberg.

Trots att de fyra fallen kommer att konsolideras till ett enda mål kommer varje byrå att tillåtas argumentera individuellt. Det efter motpartens, justitie­departementets, begäran om att slå samman handläggningen för att undvika duplicerad argumentation.

Trump mot bankjätten: Stämmer för miljardbelopp

Donald Trump stämmer JPMorgan och vd Jamie Dimon på 5 miljarder dollar efter att banken stängt hans konton. Trump hävdar politiska motiv.

Gemensam talan men olika röster

Byråerna framhöll i sin gemensamma skrivelse att varje fall involverar olika rättsliga och faktiska frågor.

”I ett fall med så höga insatser bör varje svarande ha möjlighet att framföra sina egna argument, genom sitt valda ombud och med sin egen röst, som svar på regeringens överklagan”, skrev byråerna enligt Bloomberg.

Missa inte: USA:s “Donroe-doktrin”: Trump försöker locka Kina till venezuelansk olja. Realtid

ANNONS

Domstolen beslutade dock att alla muntliga argument ska äga rum samma dag och inför samma domarkollegium. Tillsammans med ett annat mål som rör den nationella säkerhets­juristen Mark Zaid, som också har riktats ut av Trump.

ANNONS

Har begränsats av Trump

De fyra byråerna vann förra året förelägganden mot verkställandet av Trumps order, som begränsade byråernas advokaters tillgång till hemligt material och federala byggnader samt hotade federala kontrakt för deras klienter.

Läs även: Trump varnar Irans högste ledare: ”Bör vara mycket orolig”. Dagens PS

Trump riktade in sig på de fyra byråerna på grund av deras koppling till rättsliga åtgärder mot honom som han menade ”vapen­iserade rättssystemet”, enligt Bloomberg.

Rättsvåg mot administrationen

Utvecklingen är del av en bredare våg av rätts­tvister mot Trump-administrationen.

Enligt New York Times har administrationen stämts i över 600 fall sedan presidentens andra mandatperiod började 20 januari 2025.

ANNONS

Missa inte: ”Kanske den bästa någonsin”: Trump nominerar ny Fed-chef. Realtid

I mer än 150 fall har domstolar åtminstone delvis stoppat administrationens politik genom tillfälliga förelägganden eller preliminära interimistiska beslut.

Fallen täcker ett brett spektrum av frågor, däribland medborgarskap, immigration, tull, klimatpolitik, sparkande av federala tjänstemän och finansieringsnedskärningar, enligt New York Times kartläggning.

Kan bli avgörande för framtiden

Högsta domstolen har också vidtagit åtgärder i 28 fall, med fyra mål som fortfarande väntar på domstolens beslut.

Läs även: Miljontals turister väljer bort USA. Dagens PS

Det slutliga avgörandet i målet mot de fyra advokat­byråerna väntas få betydelse för omfattningen av presidentens befogenheter att rikta in sig på privata aktörer som är involverade i juridiska tvister mot administrationen.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpHögsta domstolenJuridikRättsfall
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS