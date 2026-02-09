Fyra toppbyråer tar strid mot Trump – kan sätta gränser för hans makt

De olika byråerna har alla bestridit exekutiva ordrar som riktats mot dem av Donald Trumps administration. Dessa ordrar har avvisats av domare, men administrationen vill se att de blir gällande igen, skriver Reuters.

Perkins Coie, Jenner & Block, WilmerHale och Susman Godfrey kommer alla att få möjlighet att inkomma med egna svarsskrifter mellan 6 mars och 10 april, enligt Bloomberg.

Trots att de fyra fallen kommer att konsolideras till ett enda mål kommer varje byrå att tillåtas argumentera individuellt. Det efter motpartens, justitie­departementets, begäran om att slå samman handläggningen för att undvika duplicerad argumentation.

Gemensam talan men olika röster

Byråerna framhöll i sin gemensamma skrivelse att varje fall involverar olika rättsliga och faktiska frågor.

”I ett fall med så höga insatser bör varje svarande ha möjlighet att framföra sina egna argument, genom sitt valda ombud och med sin egen röst, som svar på regeringens överklagan”, skrev byråerna enligt Bloomberg.

Domstolen beslutade dock att alla muntliga argument ska äga rum samma dag och inför samma domarkollegium. Tillsammans med ett annat mål som rör den nationella säkerhets­juristen Mark Zaid, som också har riktats ut av Trump.