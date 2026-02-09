Fyra amerikanska storadriftsadvokatbyråer kommer att presentera separata argument när de överklagar president Donald Trumps kontroversiella verkställande order, fastställde en federal appellationsdomstol i Washington DC på fredagen.
Fyra toppbyråer tar strid mot Trump – kan sätta gränser för hans makt
De olika byråerna har alla bestridit exekutiva ordrar som riktats mot dem av Donald Trumps administration. Dessa ordrar har avvisats av domare, men administrationen vill se att de blir gällande igen, skriver Reuters.
Perkins Coie, Jenner & Block, WilmerHale och Susman Godfrey kommer alla att få möjlighet att inkomma med egna svarsskrifter mellan 6 mars och 10 april, enligt Bloomberg.
Trots att de fyra fallen kommer att konsolideras till ett enda mål kommer varje byrå att tillåtas argumentera individuellt. Det efter motpartens, justitiedepartementets, begäran om att slå samman handläggningen för att undvika duplicerad argumentation.
Gemensam talan men olika röster
Byråerna framhöll i sin gemensamma skrivelse att varje fall involverar olika rättsliga och faktiska frågor.
”I ett fall med så höga insatser bör varje svarande ha möjlighet att framföra sina egna argument, genom sitt valda ombud och med sin egen röst, som svar på regeringens överklagan”, skrev byråerna enligt Bloomberg.
Domstolen beslutade dock att alla muntliga argument ska äga rum samma dag och inför samma domarkollegium. Tillsammans med ett annat mål som rör den nationella säkerhetsjuristen Mark Zaid, som också har riktats ut av Trump.
Har begränsats av Trump
De fyra byråerna vann förra året förelägganden mot verkställandet av Trumps order, som begränsade byråernas advokaters tillgång till hemligt material och federala byggnader samt hotade federala kontrakt för deras klienter.
Trump riktade in sig på de fyra byråerna på grund av deras koppling till rättsliga åtgärder mot honom som han menade ”vapeniserade rättssystemet”, enligt Bloomberg.
Rättsvåg mot administrationen
Utvecklingen är del av en bredare våg av rättstvister mot Trump-administrationen.
Enligt New York Times har administrationen stämts i över 600 fall sedan presidentens andra mandatperiod började 20 januari 2025.
I mer än 150 fall har domstolar åtminstone delvis stoppat administrationens politik genom tillfälliga förelägganden eller preliminära interimistiska beslut.
Fallen täcker ett brett spektrum av frågor, däribland medborgarskap, immigration, tull, klimatpolitik, sparkande av federala tjänstemän och finansieringsnedskärningar, enligt New York Times kartläggning.
Kan bli avgörande för framtiden
Högsta domstolen har också vidtagit åtgärder i 28 fall, med fyra mål som fortfarande väntar på domstolens beslut.
Det slutliga avgörandet i målet mot de fyra advokatbyråerna väntas få betydelse för omfattningen av presidentens befogenheter att rikta in sig på privata aktörer som är involverade i juridiska tvister mot administrationen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
