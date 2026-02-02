USA:s “Donroe-doktrin”: Trump försöker locka Kina till venezuelansk olja

USA:s militära angrepp mot Venezuela och gripandet av president Nicolás Maduro i januari är bara början på en bredare kampanj för att tränga undan kinesiskt inflytande i regionen, skriver CNN.

Den nya aggressiva strategin, kallad ”Donroe-doktrinen” efter president James Monroes uttalande från 1823 om USA:s intressesfär, sätter press på länder att välja mellan Washington och Peking.

”Om vi inte gjorde det här, skulle Kina ha varit där och Ryssland skulle ha varit där… men de kommer inte vara där nu”, sa Donal Trump till oljebolagsledare i Vita huset tidigare i januari, enligt CNN.

Bjuder in Kina

Nu bjuder Trump in Kina att återuppta oljeimporten från Venezuela, som i stort sett avstannade efter USA:s attack.

”Kina är välkommet, de skulle göra en bra affär på oljan”, har presidenten sagt

Men reaktionerna från Peking har varit allt annat än entusiastiska.

Gabriel Wildau, grundare av analyshuset Teneo i New York, säger till Dagens industri att affären är långt från optimal för Peking.

Affärerna skulle göras i amerikanska dollar, vilket skulle underminera internationaliseringen av den kinesiska yuanen i regionen. Men det är inte den största huvudvärken.

”Ännu viktigare än internationaliseringen av yuanen är Pekings oro för hur Trump-administrationen och Venezuelas nya ledarskap kommer hantera landets utestående skuld till kinesiska fordringsägare”, säger han till Di.