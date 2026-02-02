USA:s nya ”Donroe-doktrin” siktar in sig på att få bort kinesiskt inflytande i Latinamerika. Nu erbjuder Donald Trump Kina att köpa venezuelansk olja. Men Peking vill nog inte ha den.
USA:s “Donroe-doktrin”: Trump försöker locka Kina till venezuelansk olja
USA:s militära angrepp mot Venezuela och gripandet av president Nicolás Maduro i januari är bara början på en bredare kampanj för att tränga undan kinesiskt inflytande i regionen, skriver CNN.
Den nya aggressiva strategin, kallad ”Donroe-doktrinen” efter president James Monroes uttalande från 1823 om USA:s intressesfär, sätter press på länder att välja mellan Washington och Peking.
”Om vi inte gjorde det här, skulle Kina ha varit där och Ryssland skulle ha varit där… men de kommer inte vara där nu”, sa Donal Trump till oljebolagsledare i Vita huset tidigare i januari, enligt CNN.
Venezuela kallas för ”oinvesterbart” – Trump ryter tillbaka
Bara dagar efter att Venezuelas president Nicolás Maduro avsattes av USA har det uppstått en schism mellan Donald Trump och ExxonMobil.
Bjuder in Kina
Nu bjuder Trump in Kina att återuppta oljeimporten från Venezuela, som i stort sett avstannade efter USA:s attack.
”Kina är välkommet, de skulle göra en bra affär på oljan”, har presidenten sagt
Men reaktionerna från Peking har varit allt annat än entusiastiska.
Gabriel Wildau, grundare av analyshuset Teneo i New York, säger till Dagens industri att affären är långt från optimal för Peking.
Missa inte: Trump-supporter fick första oljeleveransen efter Maduros fall. Realtid
Affärerna skulle göras i amerikanska dollar, vilket skulle underminera internationaliseringen av den kinesiska yuanen i regionen. Men det är inte den största huvudvärken.
”Ännu viktigare än internationaliseringen av yuanen är Pekings oro för hur Trump-administrationen och Venezuelas nya ledarskap kommer hantera landets utestående skuld till kinesiska fordringsägare”, säger han till Di.
Stor kinesiska lån i Venezuela
Venezuela är det land i Sydamerika som mottagit störst lån från Kina. Lånen har traditionellt avbetalats genom export av billig olja. Lånen uppgår till runt 100 miljarder kronor, enligt Teneo.
”Kina ombeds nu att betala kontant för råoljeimport från Venezuela, vilket innebär att importen inte används för att betala av skulder. Detta lämnar frågan öppen om dessa skulder kommer att betalas tillbaka överhuvudtaget”, säger Gabriel Wildau till Di.
Läs även: Därför vill Washington åt Venezuelas olja – maktspelet bakom. Dagens PS
Kina har länge varit intresserade av Sydamerika
Maduros fall är en del av ett större mönster.
I decennier har Kina byggt upp ett omfattande nätverk av ekonomiska band i Latinamerika och Karibien, en region med över 30 länder och 670 miljoner människor.
Sedan tidigt 2000-tal har handeln vuxit till en halv biljon dollar årligen, och kinesisk finansiering har totalt uppgått till 302 miljarder dollar mellan 2000 och 2023, enligt forskningslabbet AidData.
USA:s nya säkerhetsstrategi, presenterad i december, lovar att ”neka konkurrenter från andra delar av världen” kontroll över ”strategiskt viktiga tillgångar” på västra halvklotet och ”göra allt för att tränga ut utländska företag som bygger infrastruktur i regionen”, skriver CNN.
Missa inte: Yaleprofessorn: MAGA har blivit maoistiskt. Realtid
Kinesiska företag har finansierat eller byggt hamnar, kraftverk, broar, vägar och gruvor över hela kontinenten. Företag som Huawei och ZTE, blockerade i USA av säkerhetsskäl, förser flera sydamerikanska länder med digitala nätverk.
I Peru utvinner kinesiska företag koppar, medan litium bryts i Argentina och Chile. Kinesiska statliga kraftbolag äger och driver delar av elnäten i Peru, Chile och Brasilien.
Panama är talande
Ett tydligt exempel på USA:s nya strategi är Panama, där högsta domstolen i torsdags ogiltigförklarade hamnkontrakt som innehas av ett Hongkong-kopplat företag vid Panamakanalen, något USA länge velat få bort, skriver The Guardian.
”Det råder ingen tvekan om att pressen ligger på, och länderna är sårbara för den. Och på utrikesdepartementen planerar folk olika sätt att hantera detta”, säger Jorge Heine, tidigare chilensk ambassadör i Kina, till CNN.
Läs även: Chevrons vd: Venezuela går åt helt rätt håll. Dagens PS
Ingen kinesisk reträtt
Statskontrollerade kinesiska medier lyfter samtidigt röd flagg gällande Trumps uttalanden. Li Haidong, professor vid China Foreign Affairs University i Peking, säger till Global Times att Trumps uttalande ser ut att vara ”ensidigt” och inte uppbackat av andra partner.
Men Peking signalerar att man inte planerar någon reträtt.
”Kina kommer ta till sig hur latinamerikanska länder reagerar på USA:s hållning”, säger Tang Xiaoyang, professor i internationella relationer vid Tsinghua-universitetet, till CNN.
”Men på lång sikt kommer de söka andra möjligheter för att undvika att bli USA:s de facto koloni. Och deras vilja att arbeta med Kina kommer faktiskt att växa”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
