En man som åtalats för grova penningtvätts- och skattebrott kopplade till en omfattande momsbedrägerihärva med mobiltelefoner frias nu på samtliga punkter av Göteborgs tingsrätt.
Frias på alla punkter i omfattande momshärva
Mannen stod åtalad för två grova penningtvättsbrott och fem grova skattebrott.
Genom sitt Göteborgsbolag ska han felaktigt ha redovisat momsavdrag på totalt drygt 183 miljoner kronor under 2019 och 2020, och därigenom försökt lura staten på pengar.
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Enligt åklagaren hade bolaget genom skenavtal och skentransaktioner ingått i en större internationell härva av mervärdesskattebedrägerier via handel med mobiltelefoner, airpods och minneskort, det skriver Dagens Juridik.
Ifrågasätter inte att det varit bedrägerier
Tingsrätten ifrågasätter inte Skatteverkets bedömning att bolagets transaktioner ”objektivt sett” ingått i en leveranskedja präglad av momsbedrägerier.
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Men indiciebevisningen räcker enligt domstolen inte för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att mannen känt till de övriga företagens brottslighet eller agerat med uppsåt. Åtalen ogillas därför i sin helhet.
Penningtvätt växer i samhället
Domen kommer samtidigt som penningtvätt pekas ut som ett växande hot mot svensk ekonomi.
I den uppdaterade nationella riskbedömningen hamnar 16 sektorer på den högsta risknivån. Fyra branscher bedöms som särskilt utsatta: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.
Den kriminella ekonomin omsätter enligt rapporten minst 352 miljarder kronor årligen, och antalet anmälda penningtvättsbrott ökade från cirka 9 000 år 2020 till omkring 19 000 under 2024.
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Samtidigt växer kritiken mot regelverkets effektivitet. Många oskyldiga drabbas när bankernas kontrollsystem slår till, medan de stora kriminella flödena fortsätter att sippra igenom.
”Det drabbar väldigt många oskyldiga och det blir väldigt bisarra situationer. Det finns folk som har blivit vräkta eller blivit av med sina företag för att man stängs ute från det finansiella systemet utan att ha begått brott”, har Realtids chefredaktör Edvard Lundkvist sagt i en tidigare intervju.