Frias på alla punkter i omfattande momshärva

Mannen stod åtalad för två grova penningtvättsbrott och fem grova skattebrott.

Genom sitt Göteborgsbolag ska han felaktigt ha redovisat momsavdrag på totalt drygt 183 miljoner kronor under 2019 och 2020, och därigenom försökt lura staten på pengar.

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Enligt åklagaren hade bolaget genom skenavtal och skentransaktioner ingått i en större internationell härva av mervärdesskattebedrägerier via handel med mobiltelefoner, airpods och minneskort, det skriver Dagens Juridik.

Ifrågasätter inte att det varit bedrägerier

Tingsrätten ifrågasätter inte Skatteverkets bedömning att bolagets transaktioner ”objektivt sett” ingått i en leveranskedja präglad av momsbedrägerier.

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Men indiciebevisningen räcker enligt domstolen inte för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att mannen känt till de övriga företagens brottslighet eller agerat med uppsåt. Åtalen ogillas därför i sin helhet.