Facket stämmer för att stoppa mediabranschens största affär

Enligt WGA bryter den 111 miljarder dollar stora affären mot antitrustlagstiftningen och skulle skada löner och arbetsvillkor för manusförfattare genom att skapa en dominerande köpare av film- och tv-produktion.

”Om Paramount lyckas köpa Warner Bros kommer det sammanslagna bolaget att bli den största köparen av original film- och tv-produktion i USA”, skriver facket i sin stämningsansökan, som Hollywood Reporter tagit del av.

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Lång budstrid bakom

Affären har föregåtts av en utdragen budstrid. Enligt Dagens PS tog det sex månader och nio bud innan Paramount till slut vann kampen om Warner Bros, efter att bolaget först tackat ja till ett konkurrerande bud från Netflix på 72 miljarder dollar.

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Paramounts vd David Ellison drev igenom affären genom att bland annat gå direkt till aktieägarna, hota med en proxy-strid och söka politiskt stöd hos personer nära president Donald Trump.