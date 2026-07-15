Facket stämmer för att stoppa mediabranschens största affär

Manusförfattarförbundet Writers Guild of America (WGA) har lämnat in en stämning för att stoppa Paramount Skydances uppköp av Warner Bros. Discovery. Stämningen lämnades in i en federal domstol i norra Kalifornien på tisdagen, dagen efter att tolv delstatsåklagare stämt för att blockera samma affär.
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Enligt WGA bryter den 111 miljarder dollar stora affären mot antitrustlagstiftningen och skulle skada löner och arbetsvillkor för manusförfattare genom att skapa en dominerande köpare av film- och tv-produktion.
”Om Paramount lyckas köpa Warner Bros kommer det sammanslagna bolaget att bli den största köparen av original film- och tv-produktion i USA”, skriver facket i sin stämningsansökan, som Hollywood Reporter tagit del av.
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Lång budstrid bakom
Affären har föregåtts av en utdragen budstrid. Enligt Dagens PS tog det sex månader och nio bud innan Paramount till slut vann kampen om Warner Bros, efter att bolaget först tackat ja till ett konkurrerande bud från Netflix på 72 miljarder dollar.
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Paramounts vd David Ellison drev igenom affären genom att bland annat gå direkt till aktieägarna, hota med en proxy-strid och söka politiskt stöd hos personer nära president Donald Trump.
För stor marknadsandel
WGA menar nu att en sammanslagning skulle ge det nya bolaget över 30 procents marknadsandel, vilket enligt fackets stämning överskrider vad Högsta domstolen tidigare bedömt som ”presumptivt konkurrensbegränsande”.
Enligt förbundets egen statistik stod Paramount och Warner Bros tillsammans för 35 procent av jobben inom filmmanus mellan 2021 och 2024, och 36 procent av tv-manusprojekten mellan 2022 och 2025.
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Facket ifrågasätter också Ellisons löften om att det sammanslagna bolaget kommer att släppa 15 filmer per år på bio vardera, och pekar på att bolaget efter affären skulle bära på 79 miljarder dollar i skuld, vilket enligt WGA riskerar att driva fram uppsägningar snarare än nya satsningar.
Paramount håller inte med
Paramount Skydance tillbakavisar kritiken. En talesperson säger till Hollywood Reporter att affären istället kommer att leda till ”fler utvecklingsslater, fler serie- och filmgrönljus” samt ett fortsatt starkt samarbete med fackets medlemmar.
Warner Bros Discovery, som också är svarande i målet, har avböjt att kommentera.
WGA West:s ordförande Michele Mulroney kommenterar stämningen:
”Detta skulle eliminera konkurrensen i en redan konsoliderad bransch och hota både anställdas försörjning och den kreativa mångfalden inom tv och film”, säger hon enligt Hollywood Reporter.
Facket är känt för att ta strid mot branschkonsolidering, bland annat genom den 148 dagar långa strejken 2023 om löner och AI i streamingeran.