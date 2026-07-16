Luckorna i loggen fällde redovisningsbyrån

Svea hovrätt fastställde i slutet av juni Södertälje tingsrätts dom i tvisten mellan byrån och en restaurangägare i Strängnäs.

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Parterna ingick i mars 2024 ett avtal om att byrån skulle sköta bokföring, löner och redovisning åt restaurangrörelsen.

Arbetet skulle ersättas på löpande räkning med 500 kronor i timmen exklusive moms. Företagaren erbjöds fast pris men tackade nej, han hade precis startat sin firma och visste inte hur stort behovet skulle bli.

Erbjöd sig att halvera fakturan

De första fakturorna, 1 250 kronor i april och 5 500 kronor i maj, betalades utan invändning. Sedan kom fakturan på 9 375 kronor för perioden 14 maj till 8 juni.

Byrån förklarade ökningen med att antalet verifikationer stigit från 97 till 139 och att underlaget varit rörigt.

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Företagaren höll inte med.

Enligt honom rörde det sig om 88 verifikationer. Han pekade också på att byrån erbjudit sig att halvera fakturan om avtalet fick bestå, vilket enligt honom visade att beloppet satts för att tvinga fram en fortsättning. Byrån vände sig till Kronofogden, kravet bestreds, och målet hamnade i tingsrätten.