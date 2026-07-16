En redovisningsbyrå i Södertälje skickade en faktura på 9 375 kronor för 15 timmars bokföring. Kunden vägrade betala. Efter två domstolsinstanser står det klart att byrån bara får betalt för åtta timmar, och det som avgjorde saken var pauserna i byråns egen dator.
Luckorna i loggen fällde redovisningsbyrån
Svea hovrätt fastställde i slutet av juni Södertälje tingsrätts dom i tvisten mellan byrån och en restaurangägare i Strängnäs.
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Parterna ingick i mars 2024 ett avtal om att byrån skulle sköta bokföring, löner och redovisning åt restaurangrörelsen.
Arbetet skulle ersättas på löpande räkning med 500 kronor i timmen exklusive moms. Företagaren erbjöds fast pris men tackade nej, han hade precis startat sin firma och visste inte hur stort behovet skulle bli.
Erbjöd sig att halvera fakturan
De första fakturorna, 1 250 kronor i april och 5 500 kronor i maj, betalades utan invändning. Sedan kom fakturan på 9 375 kronor för perioden 14 maj till 8 juni.
Byrån förklarade ökningen med att antalet verifikationer stigit från 97 till 139 och att underlaget varit rörigt.
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Företagaren höll inte med.
Enligt honom rörde det sig om 88 verifikationer. Han pekade också på att byrån erbjudit sig att halvera fakturan om avtalet fick bestå, vilket enligt honom visade att beloppet satts för att tvinga fram en fortsättning. Byrån vände sig till Kronofogden, kravet bestreds, och målet hamnade i tingsrätten.
Ingen sammanställning av timmarna
Tingsrätten underkände företagarens invändningar om att arbetet skulle ha varit felaktigt utfört. Men på nästa fråga, hur många timmar som faktiskt lagts ned, föll byrån.
Byrån medgav att den varken hade någon sammanställning över arbetade timmar eller någon arbetsredogörelse.
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Domstolen konstaterade att det saknas lagreglering för tjänsteavtal mellan näringsidkare, men hämtade ledning i konsumenttjänstlagen och i Högsta domstolens praxis: det är den som utför arbetet som har bevisbördan, eftersom den parten lättast kan säkra bevisning om arbetets omfattning.
Uppehåll på över en halvtimme
Hovrätten kom till samma slutsats och fäste särskild vikt vid tidsangivelserna i byråns behandlingshistorik. Där syntes återkommande uppehåll mellan de registrerade åtgärderna, i flera fall längre än 30 minuter.
Byrån hade inte lagt fram någon bevisning om den faktiska tidsåtgången, trots att den kunnat höra den som utfört arbetet eller visa att verifikationerna ökat.
Slutnotan blev då 5 437 kronor inklusive moms samt 450 kronor i förseningsersättning. Någon dröjsmålsränta blev det inte, eftersom avtalet saknade villkor om det.