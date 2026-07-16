Från och med i somras gäller nya regler för det skatterättsliga företrädaransvaret. Krisande företag kan nu ansöka om två månaders rådrum innan vd och styrelse riskerar personligt betalningsansvar för obetalda skatter.
Ny lag ska stoppa onödiga konkurser
Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företrädare för ett företag, exempelvis vd eller styrelseledamot, kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder om de inte betalats på förfallodagen, skriver Företagarna.
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För att undvika ansvaret har företrädaren hittills behövt ansöka om konkurs eller rekonstruktion senast samma dag. Det har typiskt sett skett dagen innan moms och arbetsgivaravgifter ska betalas in.
Prövning flyttas fram för skatteskulder
Nu flyttas prövningen fram.
En företrädare ska efter ansökan kunna beviljas rådrum i två månader från den ursprungliga betalningstidpunkten, vilket innebär att prövningen av det personliga ansvaret skjuts upp till dess att rådrummet upphör.
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Ansökan görs till Skatteverket, och rådrum ska som huvudregel beviljas om det inte finns skäl mot det.
Syftet är att bryta regelverkets konkursdrivande effekt, säger Solveig Liljekvist, jurist på Ackordscentralen, till Breakit.
Hon framhåller att lagstiftaren velat förbättra villkoren, öka förutsägbarheten och stärka rättssäkerheten för företagare, och att avsikten är att en plötslig likviditetsbrist inte direkt ska leda till konkurs.
Samtidigt betonar hon att rådrummet är tänkt som en engångsåtgärd, man ska inte kunna återkomma gång på gång.
Någon skuldnedskrivning sker inte. Alla fordringar finns kvar, det är enbart företrädaransvaret som pausas. För riskkapitalfinansierade startups kan de två månaderna ändå ge tid att förhandla fram en finansieringslösning.
Inte helt okontroversiell
Det har dock riktats kritik mot den nya lagstiftningen.
I tidningen Konsulten säger skatteexperten Mats Brockert att lagens fokus fortsatt ligger på att skydda statens intäkter, medan skyddet av livskraftiga företag är tydligt underordnat.
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Han pekar på att företrädaransvar har utdömts i mer än 99 procent av alla domar, vilket enligt honom gör prövningen av grov oaktsamhet närmast meningslös för företrädaren.
Brockert är också skeptisk till den nya befrielsegrunden, där oskälighet ersätter kravet på särskilda skäl.
Han jämför med skattetillägg, där befrielse enligt hans genomgång medgetts i endast 1,8 procent av över tusen granskade domar.
Ett ytterligare problem är att betalningsskyldigheten fortsatt knyts till den ursprungliga betalningstidpunkten, vilket i praktiken lämnar omprövningsbeslut utanför rådrummet.