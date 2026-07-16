Ny lag ska stoppa onödiga konkurser

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företrädare för ett företag, exempelvis vd eller styrelseledamot, kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder om de inte betalats på förfallodagen, skriver Företagarna.

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För att undvika ansvaret har företrädaren hittills behövt ansöka om konkurs eller rekonstruktion senast samma dag. Det har typiskt sett skett dagen innan moms och arbetsgivaravgifter ska betalas in.

Prövning flyttas fram för skatteskulder

Nu flyttas prövningen fram.

En företrädare ska efter ansökan kunna beviljas rådrum i två månader från den ursprungliga betalningstidpunkten, vilket innebär att prövningen av det personliga ansvaret skjuts upp till dess att rådrummet upphör.

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Ansökan görs till Skatteverket, och rådrum ska som huvudregel beviljas om det inte finns skäl mot det.

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Syftet är att bryta regelverkets konkursdrivande effekt, säger Solveig Liljekvist, jurist på Ackordscentralen, till Breakit.

Hon framhåller att lagstiftaren velat förbättra villkoren, öka förutsägbarheten och stärka rättssäkerheten för företagare, och att avsikten är att en plötslig likviditetsbrist inte direkt ska leda till konkurs.

Samtidigt betonar hon att rådrummet är tänkt som en engångsåtgärd, man ska inte kunna återkomma gång på gång.

Någon skuldnedskrivning sker inte. Alla fordringar finns kvar, det är enbart företrädaransvaret som pausas. För riskkapitalfinansierade startups kan de två månaderna ändå ge tid att förhandla fram en finansieringslösning.