Granskning slår fast – jäv och förbjudet lån hos svenska investmentbolaget

Ramlösa Shipping har brustit i hanteringen av jäv och lämnat felaktiga eller missvisande uppgifter om ägarförhållandena i det danska bolaget Capito Capital Management.

Det framgår av en oberoende utredning som det Spotlight-noterade bolaget låtit advokatbyrån HWF Advokater genomföra, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen visar också att en utökning av ett lån till Capito sannolikt stred mot aktiebolagslagens låneförbud.

Stred mot låneförbudet

Bakgrunden var en förändring i ägarförhållandena under 2025, då Ramlösa Shippings dåvarande vd, som även var styrelseledamot, blev majoritetsägare i Capito.

Ramlösa Shipping lånade ursprungligen ut två miljoner danska kronor till Capito i januari 2025. Utredarna kan inte fastställa att det ursprungliga lånet var förbjudet.

När lånet utökades i juni samma år hade ägarförhållandena däremot förändrats, vilket innebar att Capito enligt utredningen skulle betraktas som ett närstående bolag i lånelagstiftningens mening.

Utredningen bedömer därför att övervägande skäl talar för att den senare låneutökningen stred mot låneförbudet. Slutsatsen ligger i linje med den anmärkning som bolagets revisorer lämnade i revisionsberättelsen för 2025.

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