Flera felaktiga beslut fattades av Ramlösa Shippings ledning i samband med Capito-affären. Det har lyfts fram i en ny rapport från en oberoende advokatbyrå.
Granskning slår fast – jäv och förbjudet lån hos svenska investmentbolaget
Ramlösa Shipping har brustit i hanteringen av jäv och lämnat felaktiga eller missvisande uppgifter om ägarförhållandena i det danska bolaget Capito Capital Management.
Det framgår av en oberoende utredning som det Spotlight-noterade bolaget låtit advokatbyrån HWF Advokater genomföra, enligt ett pressmeddelande.
Utredningen visar också att en utökning av ett lån till Capito sannolikt stred mot aktiebolagslagens låneförbud.
Stred mot låneförbudet
Bakgrunden var en förändring i ägarförhållandena under 2025, då Ramlösa Shippings dåvarande vd, som även var styrelseledamot, blev majoritetsägare i Capito.
Ramlösa Shipping lånade ursprungligen ut två miljoner danska kronor till Capito i januari 2025. Utredarna kan inte fastställa att det ursprungliga lånet var förbjudet.
När lånet utökades i juni samma år hade ägarförhållandena däremot förändrats, vilket innebar att Capito enligt utredningen skulle betraktas som ett närstående bolag i lånelagstiftningens mening.
Utredningen bedömer därför att övervägande skäl talar för att den senare låneutökningen stred mot låneförbudet. Slutsatsen ligger i linje med den anmärkning som bolagets revisorer lämnade i revisionsberättelsen för 2025.
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Kritiseras för jävhantering
Även bolagets hantering av jävsfrågor får kritik. Personer med uppdrag i både Ramlösa Shippings och Capitos styrelser eller ledning deltog i beslut som berörde relationen mellan bolagen.
Det gällde bland annat låneutökningen och försäljningen av 51 procent av aktierna i Atlantic Feeder III AS, kopplat till fartyget Perseus, till Capito under 2025.
Ramlösa Shipping uppger att samtliga skulder från Capito återbetalades i samband med att bolagets återstående innehav i det danska bolaget såldes i juli 2026. Den ekonomiska skadan bedöms därför som begränsad.
Bolaget har inlett ett arbete för att stärka rutinerna kring beslutsfattande, jäv och informationsgivning.
Styrelsen ser för närvarande inga skäl att vidta ytterligare åtgärder, men förbehåller sig rätten att rikta krav om det senare bedöms ligga i aktieägarnas intresse.
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